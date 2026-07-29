El mercado de pases de la selección argentina rumbo al Mundial 2030

Marcos Senesi, Emiliano Martínez, Alejandro Garnacho y Cristian Romero

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Con el Mundial 2026 terminado, algunos de los jugadores de la selección argentina se encuentran negociando para ser transferidos a nuevos clubes mientras que otros cambiaron de aire en el actual mercado de pases. Proyectando hacia la Copa del Mundo de 2030, así está la actualidad de los futbolistas que podrían integrar la nómina para el próximo torneo de la FIFA.

Hasta el momento, el único integrante de la Scaloneta que fue presentado en su nuevo club es el defensor Marcos Senesi (29 años). El ex jugador de San Lorenzo y Feyenoord quedó libre del Bournemouth y pasó al Tottenham de la Premier League. Cabe recordar que el entrerriano había sido convocado de urgencia por la lesión de Leonardo Balerdi. Otro de los que está a punto de ser presentado en su nuevo equipo es Valentín Barco (22 años). El Colo se despidió del Racing de Estrasburgo y acordó su llegada al Chelsea. Además, Alejandro Garnacho (22), quien no fue convocado al último Mundial pero está en el radar de la Selección, se convirtió en refuerzo del Aston Villa luego de sus pasos por Chelsea y Manchester United. Lo mismo que el defensor Zaid Romero (26), traspasado en este mercado desde Brujas de Bélgica al Getafe de La Liga.

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A la espera de resolver sus futuros y teniendo en cuenta que el mercado de pases en Europa estará abierto hasta el 1° de septiembre, hay otras figuras de la Selección con negociaciones abiertas. El caso más emblemático es el del Dibu Martínez (34), quien podría dejar el Aston Villa y dar el salto a Juventus de Italia. “Es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él”, dijo el técnico Luciano Spalletti. Al caso del arquero se le suman los de Cristian Cuti Romero (28), Enzo Fernández (25), Julián Álvarez (26) y Thiago Almada (25). El defensor del Tottenham está en el radar del Inter y Barcelona, mientras que el mediocampista del Chelsea ha mostrado claras intenciones de emigrar, al igual que el delantero de Atlético de Madrid. En el caso del Guayo, Flamengo se quedaría con su ficha luego del interés de River Plate que no prosperó.

¿Deja Aston Villa? El Dibu Martínez está en la mira de Juventus para la próxima temporada (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

El resto de los subcampeones mundiales permanecen en sus clubes, con contrato, y por el momento no han aparecido ofertas. La única excepción es la del Flaco José Manuel López. El delantero de 25 años está en la mira del Spartak de Moscú, pero el ofrecimiento del club ruso al Palmeiras fue desestimado por los brasileños, que lo declararon intransferible. Lo mismo ocurre con el lateral derecho Agustín Giay (22), el cual viajó a Estados Unidos con el grupo junto a Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar e Ignacio Ovando. El ex defensor de San Lorenzo es seguido de cerca por el Como, Roma, Napoli, Atalanta y Atlético de Madrid. Sin embargo, hasta ahora sigue en Brasil.

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En cuanto a los jugadores que en el futuro podrían ser convocados a la Selección, Franco Mastantuono (18) sería cedido a préstamo desde el Real Madrid para sumar minutos en un nuevo destino. River sueña con su regreso, pero la idea del Merengue es ofrecerlo a clubes europeos para darle rodaje en el Viejo Continente. En tanto que Gianluca Prestianni (20), jugador que participó de selecciones juveniles y estuvo en la prelista del Mundial, pertenece al Benfica, pero fue tentado por otros equipos para cambiar de aire. Sonó en el Millonario y el Trabzonspor de Turquía, pero se quedará en las Águilas, que están trabajando para mejorar su contrato. Quien sí tiene todo acordado para dar el salto en la Serie A es Santiago Castro (21), el delantero surgido en Vélez y con gran rendimiento en Bologna fue adquirido por la Roma y jugará con Matías Soulé (23), otro de los futbolistas que está en el radar de AFA.

Franco Mastantuono no pudo sumar muchos minutos en el Real Madrid y no se descarta que cambie de equipo para la próxima temporada (REUTERS/Juan Barbosa)

En otro orden, el Diablito Claudio Echeverri (20), quien no pudo asentarse en Europa luego de ser vendido por River, regresó al Manchester City (dueño de su pase) tras su préstamo en el Girona de España y no se descarta una nueva salida para sumar minutos. Mateo Pellegrino (24), por su lado, ha cumplido una gran temporada en Parma y sus 15 goles llamaron la atención de clubes como Crystal Palace y Juventus.

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Sobre los jóvenes proyectos que podrían llegar a disputar el Mundial 2030, hay algunos futbolistas que fueron convocados a la última Copa del Mundo Sub 20 como Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Dylan Gorosito (Boca), Julio Soler (Bournemouth), Maher Carrizo (Ajax), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Sporting Gijón), Ian Subiabre (River), Santino Andino (Panathinaikos) y Mateo Silvetti (Inter Miami). Por último, cabe aclarar que en el listado no se encuentran algunos futbolistas como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o Nicolás Tagliafico, por una cuestión de edad, aunque está la excepción de Lionel Messi (llegaría con 42 años), quien aún no definió su futuro con la Selección.

Lionel Messi saluda a Valentín Barco, el jugador que hizo su debut en el Mundial 2026 y está a punto de pasar al Chelsea (REUTERS/Issei Kato)

Los que cambiaron de club:

Valentín Barco (de Racing de Estrasburgo a Chelsea), Alejandro Garnacho (de Chelsea a Aston Villa), Santiago Castro (de Bologna a AS Roma), Zaid Romero (del Brujas al Getafe), Mateo Del Blanco (de Unión a Racing de Estrasburgo) y Alejo Sarco (Sporting Gijón).

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El futuro en duda:

Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa), Cristian Cuti Romero (Tottenham), Enzo Fernández (Chelsea), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Diablito Echeverri (Manchester City) y Mateo Pellegrino (Parma).

Los que siguen en sus clubes:

Lionel Messi (Inter Miami), Lisandro Martínez (Manchester United), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), Nicolás González (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), José Manuel López (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Santiago Beltrán (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como), Julio Soler (Bournemouth), Agustín Giay (Palmeiras), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez) y Joaquín Freitas (River).

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