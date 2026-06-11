Mundial 2026: el maratón de partidos y el riesgo silencioso que inquieta a los especialistas en salud circulatoria

El Mundial de fútbol 2026, con 104 partidos televisados en 39 días, elevó la advertencia médica por el riesgo de trombosis venosa profunda asociado al sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de fútbol 2026, con su récord de 104 partidos televisados en 39 días y cerca de 180 horas de emisión, ha motivado una advertencia desde el ámbito médico: el riesgo de padecer trombosis venosa profunda por el sedentarismo extremo.

Según especialistas consultados por Sport Life, la ampliación del torneo a 48 selecciones supone un desafío para la salud de los aficionados, quienes pueden pasar horas prolongadas sentados frente al televisor, situación que repercute tanto en el bienestar circulatorio como en el metabólico.

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Victoria Sánchez Simonet, jefa de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Vithas Málaga, advierte: “pasar largas horas sentado sin interrupciones aumenta el riesgo de desarrollar problemas metabólicos, ya que este se enlentece, y problemas circulatorios graves como la trombosis venosa profunda, una patología que en este contexto clínico se denomina coloquialmente como ‘trombosis del sofá’ y que también podría definirse como el ‘síndrome de la clase turista’ aplicado al salón de casa”.

La trombosis del sofá aparece cuando la inactividad durante los partidos ralentiza el flujo sanguíneo en las piernas y favorece la formación de coágulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno ocurre porque la inactividad ralentiza el flujo sanguíneo en las piernas, lo que favorece la formación de coágulos capaces de desencadenar complicaciones graves.

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Cómo prevenir la trombosis durante los partidos

Frente a este riesgo, la especialista recomienda integrar rutinas de movimiento durante el visionado de los partidos. Según la dra. Sánchez Simonet: “es fundamental levantarse y caminar durante unos minutos cada hora, aprovechando los descansos o las interrupciones del juego para realizar estiramientos suaves que activen la circulación de las piernas y los tobillos”. Esta pauta busca interrumpir las largas fases de inmovilidad que caracterizan a los eventos deportivos televisados.

Los especialistas recomiendan levantarse y caminar unos minutos cada hora durante el Mundial de fútbol 2026 para activar la circulación y reducir el riesgo de trombosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Levantar el cuerpo del sofá y dar pequeños paseos o realizar movimientos articulares durante los partidos puede reducir la probabilidad de trombosis, facilita el retorno venoso y mantiene activo el metabolismo. Según los especialistas citados, la prevención pasa por adoptar hábitos que permitan disfrutar sin comprometer la salud.

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La hidratación y las bebidas a evitar

La hidratación se presenta como otro factor en la prevención de eventos vasculares durante las semanas del Mundial. La Dra. Sánchez Simonet dijo a Sport Life: “priorizar el consumo de agua y evitar el abuso de bebidas azucaradas, alcohólicas o estimulantes, ya que estas últimas pueden contribuir a la deshidratación y aumentar la tensión cardiovascular en momentos de gran emoción”.

Mantener una buena ingesta de líquidos ayuda a proteger el sistema circulatorio y a contrarrestar los efectos del sedentarismo y la tensión emocional que genera la competición.

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La hidratación con agua ayuda a prevenir coágulos durante el Mundial, mientras que el exceso de alcohol, cafeína y bebidas energéticas aumenta el riesgo cardiovascular y neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hidratación adecuada no solo previene la formación de coágulos, sino que también ayuda a mantener el equilibrio metabólico mientras transcurren las jornadas maratonianas frente al televisor. En cambio, el exceso de alcohol, cafeína o bebidas energéticas puede agravar el riesgo cardiovascular y neurológico, especialmente cuando la emoción y el nerviosismo se combinan con la falta de movimiento.

Qué comer durante el Mundial

La nutrición es otro de los hábitos que más se resienten en periodos de grandes eventos deportivos. Carmen García Cortés, nutricionista del Hospital Vithas Málaga, apunta en Sport Life: “no se trata de prohibir, sino de elegir mejor y con conciencia”. La tentación de recurrir a snacks ultraprocesados, bebidas azucaradas o comidas rápidas es elevada, pero una planificación inteligente puede transformar la experiencia sin renunciar al placer de la celebración.

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La nutrición durante el Mundial de fútbol 2026 puede cuidarse con alternativas a los ultraprocesados, como nachos con guacamole, brochetas de pollo y pizzetas integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista propone alternativas saludables y rápidas como nachos con guacamole casero, patatas gajo con especias, mini brochetas de pollo y verduras, o pizzetas integrales con ingredientes frescos. Estos alimentos, además de ser apetecibles, no sobrecargan el sistema digestivo ni favorecen el aumento de peso, permitiendo sobrellevar las semanas del torneo sin consecuencias indeseadas para la salud.

Cómo sostener el sueño y el descanso

Los horarios cambiantes y la emoción de los partidos pueden alterar las rutinas de sueño y descanso. Carmen García Cortés dijo a Sport Life: “intentar mantener una rutina de sueño lo más estable posible y asegurar una ingesta adecuada de agua. Evita el exceso de cafeína y, especialmente, la combinación de alcohol con bebidas energéticas, ya que pueden tener efectos perjudiciales para tu salud cardiovascular y neurológica”.

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El Mundial suele propiciar reuniones sociales y desajustes en los hábitos cotidianos; por ello, los expertos insisten en la importancia de no descuidar el descanso y priorizar el autocuidado, incluso en el contexto de la celebración deportiva.

Los expertos aconsejan mantener una rutina de sueño, no abandonar el ejercicio físico y consultar ante hinchazón persistente o dolor en las piernas durante el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de alerta durante el torneo

Más allá de las recomendaciones generales, la vigilancia de síntomas inusuales es clave para evitar complicaciones graves. La dra. Sánchez Simonet recalca que “no se debe abandonar la rutina habitual de ejercicio físico y que es vital estar alerta ante cualquier síntoma inusual, como hinchazón persistente o dolor en las piernas”.

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El objetivo, según la especialista, no es alarmar al aficionado, sino dotarlo de pautas sencillas para que disfrute la competición de manera responsable, entendiendo que pequeños gestos de autocuidado pueden marcar una gran diferencia en su salud a largo plazo.