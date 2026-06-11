Guatemala

El Gobierno de Guatemala abre la planificación y el presupuesto 2027 a propuestas ciudadanas

Las autoridades de Finanzas y Segeplan iniciaron un mecanismo en tres etapas para recibir iniciativas, contrastarlas con criterios legales y financieros, y publicar decisiones, con una proyección multianual que se extenderá hasta 2031

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Infografía del proceso de propuestas para el Presupuesto 2027. Muestra un portal digital, un edificio gubernamental, iconos de talleres, herramientas y seguimiento.
El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala habilita un portal y anuncia talleres y sesiones presenciales para la recepción de propuestas del Presupuesto 2027, promoviendo la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala lanzó el ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2027, un proceso que el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia anunciaron como la vía para incorporar propuestas ciudadanas, agendas territoriales y criterios técnicos en la formulación del presupuesto del próximo año y en su proyección plurianual hasta 2031, según expusieron autoridades de ambas instituciones durante una conferencia de prensa.

El proceso tendrá tres fases, según explicó Juan Alan García, subsecretario de Análisis Estratégico del Desarrollo de SEGEPLAN. La primera, llamada Construyendo tu Propuesta, se realizará del 11 de junio al 15 de junio y estará dedicada a formación ciudadana, espacios de diálogo y recepción de propuestas.

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La segunda fase, Tu Propuesta y Nuestro Compromiso, evaluará la viabilidad técnica, legal y financiera de las iniciativas recibidas para analizar su incorporación en los instrumentos de planificación y en la expresión presupuestaria, dijo García. La tercera consistirá en la presentación pública de resultados y en la rendición de cuentas sobre las propuestas recibidas y las decisiones adoptadas.

El lanzamiento marcó el tercer año consecutivo en que SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas realizan este ejercicio conjunto, según dijo Carlos Morán, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.

La novedad metodológica de esta edición es la ampliación de las rutas de participación, según García. Una de ellas incorpora un taller de prospectiva con enfoque territorial y con participación de pueblos indígenas para anticipar desafíos de los próximos años dentro del presupuesto multianual.

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Tres panelistas, dos hombres y una mujer, sentados en una mesa con micrófonos durante una sesión. Detrás, se ven banners con "Planificación y Presupuesto Abierto 2027"
Tres panelistas participan en la conferencia "Planificación y Presupuesto Abierto 2027", un evento crucial para discutir políticas fiscales y transparencia gubernamental en Guatemala. (Diario de Centroamerica de Guatemala)

Esa línea de trabajo se suma a una segunda ruta orientada a recoger propuestas urgentes surgidas de cabildos, mesas de diálogo y otros espacios abiertos de consulta, de acuerdo con García. El funcionario sostuvo que la planificación es más efectiva cuando incorpora la voz de las personas y de los territorios.

La recepción de propuestas se apoyará en un portal y en sesiones presenciales

Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, informó que el sitio tallerdepresupuestoabierto.minfin.gob.gt ya está habilitado para consultar rutas, plazos y documentos de apoyo. En ese portal también están disponibles sesiones formativas del ejercicio anterior sobre política general de gobierno, ciclo presupuestario y presupuesto por resultados, según Melgar.

Hombre con barba y gafas, vestido de traje y corbata, hablando. Dos manos con teléfonos móviles en primer plano grabándolo, mostrando su imagen en las pantallas
Guatemala lanzó la planificación y presupuesto abierto 2027 para incorporar propuestas ciudadanas, agendas territoriales y criterios técnicos al presupuesto y a su proyección hasta 2031. (Diario de Centroamerica)

El funcionario añadió que las personas y organizaciones interesadas ya pueden utilizar lineamientos, documentos de apoyo y formatos para presentar propuestas.

Esa estructura mínima, explicó, busca facilitar el análisis posterior por parte de SEGEPLAN y de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Melgar anunció además una sesión presencial el 18 de junio para resolver dudas de organizaciones locales, organizaciones nacionales, centros de pensamiento y otros actores que quieran participar. Los horarios, dijo, se publicarán en el mismo portal.

La fase dos incluirá también un ciclo de talleres informativos, según Melgar. Entre ellos habrá uno específico sobre planificación prospectiva, otro para explicar las bases macroeconómicas del proyecto de presupuesto con participación de la administración tributaria, el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas, y un tercero sobre aspectos básicos del proyecto presupuestario de 2027, incluidos los techos presupuestarios.

Esos talleres se realizarán la próxima semana en la Casa de la Lotería de SEGEPLAN, en la zona 1 de la capital, y sus fechas se difundirán en redes sociales y en la página del proceso, indicó Melgar. El seguimiento y los mecanismos de transparencia se apoyarán en el portal institucional y en informes de avance que se publicarán sobre el resultado de las propuestas recibidas.

El Gobierno plantea que cada quetzal del presupuesto tenga respaldo técnico y territorial

Florentina Puac, directora de Programación Sectorial y Territorial de SEGEPLAN, dijo que el objetivo es romper con una práctica en la que planificación y presupuesto avanzaban como “dos rieles paralelos” que pocas veces se cruzaban de manera efectiva. Según Puac, esa desconexión produjo iniciativas públicas sin financiamiento suficiente y asignaciones presupuestarias sin una estrategia real de desarrollo en las comunidades.

La funcionaria afirmó que la coordinación interinstitucional debe articular el Sistema Nacional de Planificación con las finanzas públicas. En términos concretos, sostuvo que cada quetzal incluido en el presupuesto nacional de 2027 y en el período plurianual hasta 2031 debe tener sustento técnico, una meta clara y respuesta directa a las necesidades territoriales.

Puac enumeró entre esos desafíos la desnutrición, la brecha de infraestructura, el acceso al agua y la generación de empleo. A su juicio, esos problemas no pueden resolverse con instituciones actuando de forma aislada ni con medidas dispersas.

La respuesta central del proceso, según las autoridades, es que las propuestas ciudadanas no quedarán solo como insumo consultivo: pasarán por análisis técnico y podrán incorporarse al proyecto de presupuesto 2027 junto con las demandas de la agenda nacional y de las agendas territoriales.

La fase final deberá informar públicamente cuáles quedaron integradas y cuáles no, y explicar las razones en cada caso, según Melgar.

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