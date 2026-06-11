La buena noticia que recibió la selección argentina sobre Dibu Martínez a pocos días del debut en el Mundial 2026 ante Argelia

Este jueves fue un día clave para Emiliano Martínez porque el arquero de la selección argentina se sometió a una resonancia magnética muy importante para observar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. Y los resultados trajeron tranquilidad en Kansas City porque fueron positivos, se empezó a formar el callo y pudo volver a usar los guantes en el entrenamiento vespertino con vistas al estreno del próximo martes ante Argelia en la primera jornada del Grupo J.

Dibu deberá utilizar la protección debida en el área afectada para continuar con su recuperación, pero la novedad es que comenzó a trabajar a la par de sus compañeros. Todo indica que volvería a la titularidad contra los africanos en Estados Unidos, pero los próximos días serán fundamentales en su progreso.

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El origen de todo: el vendaje a Dibu Martínez en la zona afectada a minutos de la final de la UEFA Europa League con Aston Villa (Crédito: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)

La dolencia de Martínez se originó en el momento menos esperado: durante el precalentamiento previo a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo de Alemania, disputada el 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul. Emi pidió el ingreso de un auxiliar del club inglés y se hizo vendar el dedo anular de la mano derecha sobre el propio campo de juego, minutos antes de retirarse al vestuario. A pesar de la molestia, el arquero de 33 años completó los 90 minutos del encuentro, ganado 3-0 por los Villanos para consagrarse campeones. Sus declaraciones al término del partido encendieron todas las alarmas: “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, reconoció el marplatense en medio de los festejos.

Los estudios posteriores confirmaron una fractura en la zona afectada. La recuperación tenía un margen de 20 días y su excelente puesta a punto lo dejó muy bien parado para ser de la partida en su segunda Copa del Mundo. Este proceso sin partidos oficiales incluyó su ausencia en los dos amistosos de preparación contra Honduras e Islandia, pero el cuerpo técnico nunca puso al marplatense en duda.

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El arquero tiene un antecedente de recuperación rápida de una lesión similar: a fines de 2024 sufrió una microfractura en el meñique de la mano izquierda tras un pisotón en un duelo ante el Chelsea, y cuatro días después volvió a atajar en la victoria 3-1 sobre el Brentford.

Emiliano Martínez, portero de la selección argentina y campeón del mundo, descansa durante una sesión de entrenamiento en el campo.

La situación del Dibu se suma a un mapa de bajas y alertas que Lionel Scaloni debió administrar en las semanas previas al Mundial. El defensor Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella, quedó desafectado de la lista tras confirmarse una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. El entrenador se tomó un par de días antes de anunciar al reemplazante. “Hay dos opciones y vamos a esperar. Lo importante es que el plantel ha dado buenas muestras, que los jugadores están bien de salud”, explicó el DT tras la goleada ante Islandia.

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La última baja en confirmarse fue la de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo de 33 años del Olympique de Lyon arrastraba una molestia muscular desde el amistoso ante Honduras del sábado 6 de junio, partido en el que fue reemplazado en el entretiempo por Facundo Medina y al que no regresó ni siquiera al banco en el encuentro siguiente ante Islandia. El origen de la dolencia se vincula al tipo de césped del Kyle Field de Texas: era sintético con una carpeta de pasto natural encima, lo que lo dejó duro y le generó este problema. Este jueves se confirmó el diagnóstico: desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo, con un tiempo de recuperación estimado en dos semanas. Su ausencia ante Argelia es una certeza, su presencia en el segundo partido del grupo, el lunes 22 de junio frente a Austria, todavía no tiene respuesta. ¿Lionel Scaloni lo sostendrá en la lista de 26 convocados?

Nicolás Tagliafico salió en el entretiempo del duelo contra Honduras (Crédito: Reonaldo Schemidt/AFP)

Luego del cotejo en los Estados Unidos, Tagliafico había minimizado la situación: “Son cosas que genera también la cancha. No es nada preocupante. Son cosas normales del partido y está bueno ir rotando. Ya tenía claro que iba a jugar. Hice todo normal en la semana, me he sentido bien”.

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Para cubrir la baja de Balerdi y reforzar la zona defensiva comprometida por la lesión de Tagliafico, Scaloni convocó a Marcos Senesi, defensor central de 29 años que acaba de firmar contrato con el Tottenham Hotspur tras cuatro temporadas en el Bournemouth. La cuenta oficial de la Albiceleste lo confirmó este jueves: “El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

El zurdo nacido en Concordia, Entre Ríos, acumuló 38 partidos en la última temporada de la Premier League, con un 82% de precisión en pases y 196 duelos ganados. Su llegada permite a Scaloni correr a Lisandro Martínez como alternativa de lateral izquierdo, y sumar a Medina y Valentín Barco como otras opciones en ese sector. Senesi viajará a Estados Unidos este viernes para incorporarse a la concentración del seleccionado.

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LA LISTA DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL

Marcos Senesi fue el último convocado que se sumó a la selección argentina (Crédito: @marcosenesi)

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensores: Marcos Senesi (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (River Plate), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

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Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), José Manuel López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter Milán).

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EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium.

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium.

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium.