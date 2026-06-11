El inesperado gesto de Memo Ochoa con Sergio Goycochea cuando lo reconoció en la previa del primer partido del Mundial

LO QUE GENERA GOYCO EN EL MUNDO



Memo Ochoa, ¡EN MEDIO DE SU ENTRADA EN CALOR!, se acercó a saludar a @OKGoyco90 antes del inicio del #MundialEnDSPORTS.



La emoción de la leyenda argentina. pic.twitter.com/HhvGNZ21zW — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

Dos leyendas del arco se encontraron en el Estadio Azteca antes del partido entre México y Sudáfrica que dio inicio al Mundial 2026. Guillermo Ochoa, en plena entrada en calor, se detuvo para saludar y abrazar a Sergio Goycochea, quien participaba de la transmisión oficial de DSports en ese mismo momento.

El encuentro fue captado por las cámaras y difundido en las redes sociales del canal. Goycochea se vio visiblemente conmovido al recibir el saludo de Ochoa, quien interrumpió el peloteo —junto a los arqueros Rangel y Acevedo— para acercarse al ex arquero argentino.

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Ochoa, de 40 años, figura en el plantel de México como suplente para este torneo. Con su presencia en la justa ecuménica, el guardameta superó el récord de Antonio Carbajal y se convirtió en el jugador con más participaciones mundialistas de la historia, al disputar su sexta Copa del Mundo.

El Memo Ochoa fue suplente en el partido (REUTERS/Henry Romero)

Su vínculo con los Mundiales arranca en Alemania 2006, cuando fue convocado con apenas 20 años como tercer arquero y no sumó minutos. En Sudáfrica 2010, con 24 años, volvió a quedar relegado al banco. La consagración llegó en Brasil 2014, donde se destacó ante la Selección de Brasil en fase de grupos, aunque México cayó en octavos ante Países Bajos. En Rusia 2018 fue titular con sólidas actuaciones, incluida una valla invicta ante Alemania, y volvió a caer en octavos, esta vez frente a Brasil. En Qatar 2022, El Tri quedó eliminado en fase de grupos. A lo largo de esas cinco ediciones, Ochoa disputó 11 partidos, concedió 12 goles y mantuvo cuatro vallas invictas.

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Mientras el portero histórico observaba desde el banco, el partido deparó un debut con final feliz para los locales. Julián Quiñones abrió el marcador. Raúl Jiménez cerró la cuenta de cabeza para anotar su gol número 46 con la selección mexicana, tanto que dedicó a su padre. El marcador final fue 2-0 y El Tri sumó así sus primeros tres puntos del torneo.

Mundial 2026 - México 2 - Sudáfrica 0

El partido no estuvo exento de tensión en el tramo final. En el minuto 81, Sudáfrica quedó con nueve jugadores tras la expulsión de Themba Zwane por un contacto a la cabeza revisado por el VAR. Minutos después, en el 91, el capitán mexicano César Montes fue expulsado por frenar un contragolpe como último hombre, y México terminó el partido con diez. Al principio de la segunda etapa, Sphephelo Sithole había visto la tarjeta roja en los Bafana Bafana.

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La jornada también tuvo su marca histórica menor: Gilberto Mora, de 17 años y 240 días, se convirtió en el primer mexicano menor de 19 años en disputar una Copa del Mundo.

Goycochea, por su parte, es recordado por su actuación en Italia 1990, donde la selección argentina llegó a la final. Su figura quedó ligada a aquel torneo por las atajadas en los penales ante Italia y Yugoslavia, en un campeonato que también tuvo como protagonista a Diego Maradona.

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El saludo entre ambos fue breve —un apretón de manos y un abrazo—, pero el momento tomó repercusión al producirse mientras Goycochea estaba al aire en la señal oficial del torneo.

Su compañero en la transmisión, Gustavo Kuffner, reaccionó en el momento con entusiasmo. “Vos sos una leyenda. Vos sos un tipo muy humilde. Yo te conozco hace muchísimos años, pero digo, lo que acaba de pasar muestra lo que es Goyco, viejo. Esto es lo que es Goyco”, le dijo al ex arquero mientras las cámaras seguían la escena.

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México se enfrentará con Corea del Sur el jueves desde las 22:00, mientras que Sudáfrica hará lo propio ante República Checa a las 13:00 del mismo día. Antes, esta noche a las 23:00 (hora de Argentina), se disputará el segundo partido del Grupo A entre Corea del Sur y República Checa.