Violento robo en Mar del Plata: rompió la vidriera y se llevó comida y dinero de una fiambrería

Un violento robo en Mar del Plata ocurrió de madrugada en la fiambrería Barraca Gourmet, en el centro de la ciudad

Un delincuente irrumpió en la madrugada en un local de Mar del Plata, rompió la vidriera a golpes y escapó con vinos, quesos, jamón y efectivo, según describió Paulo Kablan en Infobae al Regreso.

En la charla, Kablan reconstruyó la secuencia: “Este local está en pleno centro de Mar del Plata. Cinco de la mañana. Se acerca el hampón de la picada. La Barraca Gourmet, calle Rivadavia, entre Santiago del Estero y Córdoba. Rompe el local, se mete dentro del local y se lleva, entre otros elementos, un par de botellas de vino”.

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El ladrón rompió la vidriera del local sobre la calle Rivadavia y entró para llevarse comida y dinero (Infobae en Vivo)

Kablan detalló que el hecho se produjo durante la madrugada: “Vas a ver cómo se saca algunas botellas de vino que tiene en el exhibidor, para luego llevarse un jamón crudo, jamón cocido y, entre otros, elementos que vienen muy bien en una picada”. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y evidenciaron la rapidez y violencia del asalto.

El especialista en policiales subrayó el perjuicio económico para el comercio: “El dueño del local dijo que le faltaron 300 mil pesos en mercadería, más allá del daño que le rompió la vidriera”. El robo incluyó “queso, salames, varias tablas que estaban destinadas para regalo”.

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El ladrón rompió la vidriera del local sobre la calle Rivadavia y entró para llevarse comida y dinero (Infobae en Vivo)

Robos de oportunidad: una modalidad en aumento

Kablan explicó que este fenómeno está en crecimiento: “Este es un robo de oportunidad. Vio el vidrio, lo rompió, se llevó un par de botellas de vino, un jamón, un queso y salió corriendo. Es uno de los delitos que más ha crecido, el robo de oportunidad. Parece una nimiedad, pero hablá con el dueño del local que le rompieron el vidrio, que le robaron 300 mil pesos en mercadería y que a partir de ahora está negativo. Encima que se vende poco, le roban. Pero bueno, suelen ocurrir y son cada vez más habituales”.

El columnista remarcó la dificultad de contener esta modalidad delictiva ante la falta de recursos policiales: “No da abasto la seguridad. Salvo que haya un policía en cada esquina, es bastante complejo. Los delincuentes están esperando el momento que pasa un patrullero, porque una vez que pasa el patrullero tenés 30 minutos por lo menos para que regrese”.

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Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del asalto y mostraron la rapidez con la que actuaron los delincuentes (Infobae en Vivo)

La categoría delictiva y su impacto en los comerciantes

Kablan definió el accionar como propio de delincuentes de baja escala: “Hay cada vez más delincuentes que se dedican a este tipo de delito. Ese tipo de robo hormiga, por decirlo de alguna manera. Rastrero se le dice en el barrio. Es como la más baja escala dentro del delito”.

El panel coincidió en que estos robos, más allá del valor económico, alteran la vida cotidiana de los comerciantes. “Para llevarte cinco botellas de vino y dos hormas de queso, joderle la vida a un comerciante… No les importa nada. Hay mucho delincuente inicial que se lo denomina rastrero por robar cualquier cosa”, concluyó Kablan.

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