Crimen y Justicia

Violento robo en Mar del Plata: rompió la vidriera y se llevó comida y dinero de una fiambrería

Un ladrón y su cómplice irrumpieron de madrugada en la Barraca Gourmet, en el centro marplatense, y se llevaron mercadería; el caso fue relatado por Paulo Kablan en su columna de Infobae al Regreso

Guardar
Google icon
Un violento robo en Mar del Plata ocurrió de madrugada en la fiambrería Barraca Gourmet, en el centro de la ciudad

Un delincuente irrumpió en la madrugada en un local de Mar del Plata, rompió la vidriera a golpes y escapó con vinos, quesos, jamón y efectivo, según describió Paulo Kablan en Infobae al Regreso.

En la charla, Kablan reconstruyó la secuencia: “Este local está en pleno centro de Mar del Plata. Cinco de la mañana. Se acerca el hampón de la picada. La Barraca Gourmet, calle Rivadavia, entre Santiago del Estero y Córdoba. Rompe el local, se mete dentro del local y se lleva, entre otros elementos, un par de botellas de vino”.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
El ladrón rompió la vidriera del local sobre la calle Rivadavia y entró para llevarse comida y dinero (Infobae en Vivo)

Kablan detalló que el hecho se produjo durante la madrugada: “Vas a ver cómo se saca algunas botellas de vino que tiene en el exhibidor, para luego llevarse un jamón crudo, jamón cocido y, entre otros, elementos que vienen muy bien en una picada”. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia y evidenciaron la rapidez y violencia del asalto.

El especialista en policiales subrayó el perjuicio económico para el comercio: “El dueño del local dijo que le faltaron 300 mil pesos en mercadería, más allá del daño que le rompió la vidriera”. El robo incluyó “queso, salames, varias tablas que estaban destinadas para regalo”.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
El ladrón rompió la vidriera del local sobre la calle Rivadavia y entró para llevarse comida y dinero (Infobae en Vivo)

Robos de oportunidad: una modalidad en aumento

Kablan explicó que este fenómeno está en crecimiento: “Este es un robo de oportunidad. Vio el vidrio, lo rompió, se llevó un par de botellas de vino, un jamón, un queso y salió corriendo. Es uno de los delitos que más ha crecido, el robo de oportunidad. Parece una nimiedad, pero hablá con el dueño del local que le rompieron el vidrio, que le robaron 300 mil pesos en mercadería y que a partir de ahora está negativo. Encima que se vende poco, le roban. Pero bueno, suelen ocurrir y son cada vez más habituales”.

El columnista remarcó la dificultad de contener esta modalidad delictiva ante la falta de recursos policiales: “No da abasto la seguridad. Salvo que haya un policía en cada esquina, es bastante complejo. Los delincuentes están esperando el momento que pasa un patrullero, porque una vez que pasa el patrullero tenés 30 minutos por lo menos para que regrese”.

(Infobae en Vivo)
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del asalto y mostraron la rapidez con la que actuaron los delincuentes (Infobae en Vivo)

La categoría delictiva y su impacto en los comerciantes

Kablan definió el accionar como propio de delincuentes de baja escala: “Hay cada vez más delincuentes que se dedican a este tipo de delito. Ese tipo de robo hormiga, por decirlo de alguna manera. Rastrero se le dice en el barrio. Es como la más baja escala dentro del delito”.

El panel coincidió en que estos robos, más allá del valor económico, alteran la vida cotidiana de los comerciantes. “Para llevarte cinco botellas de vino y dos hormas de queso, joderle la vida a un comerciante… No les importa nada. Hay mucho delincuente inicial que se lo denomina rastrero por robar cualquier cosa”, concluyó Kablan.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Mar del PlataroboPaulo KablanInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desmantelaron un criadero ilegal en Almagro: imputaron al dueño por maltrato animal y rescataron 14 perros

Los canes, todos de raza Basset Hound y sin castrar, fueron hallados entre excrementos, insectos y roedores. Ahora permanecen bajo tratamiento y a resguardo en una ONG

Desmantelaron un criadero ilegal en Almagro: imputaron al dueño por maltrato animal y rescataron 14 perros

Salta: capturaron al hombre que se encontraba prófugo tras haber prendido fuego a su pareja

Jorge Fernando Carrizo fue detenido en la provincia de Jujuy. La víctima, que sufrió graves quemaduras, también fue localizada luego de permanecer varios días fuera de su domicilio y será asistida por personal médico

Salta: capturaron al hombre que se encontraba prófugo tras haber prendido fuego a su pareja

El imputado Mariano Perroni declaró en el juicio por Maradona, lloró y afirmó que no formó parte de ningún plan para matarlo

El coordinador de enfermeros fue el único de los acusados que aceptó responder preguntas de los fiscales y querellantes. Comenzó con un relato sólido, pero después se incomodó. Los detalles

El imputado Mariano Perroni declaró en el juicio por Maradona, lloró y afirmó que no formó parte de ningún plan para matarlo

Allanaron y clausuraron un centro de estética ilegal en Villa Devoto: qué encontraron

El procedimiento permitió incautar aparatología médica, medicamentos y dispositivos electrónicos utilizados sin habilitación oficial

Allanaron y clausuraron un centro de estética ilegal en Villa Devoto: qué encontraron

Caso Candela Rodríguez: la Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua contra el autor material del crimen

A casi 15 años del femicidio que conmocionó al país, el máximo tribunal rechazó los planteos de las defensas de dos de los condenados y dejó firmes las sentencias dictadas en el juicio oral

Caso Candela Rodríguez: la Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua contra el autor material del crimen

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina se entrena a cinco días del estreno ante Argelia en el Mundial 2026

EN VIVO: la selección argentina se entrena a cinco días del estreno ante Argelia en el Mundial 2026

Carlos Tevez sorprendió al revelar que llegó a firmar contrato con el Real Madrid: la razón que hizo caer el pase

“No ganar un título con Inglaterra fue una gran decepción”, admitió Gary Neville

La buena noticia que recibió la selección argentina sobre Dibu Martínez a pocos días del debut en el Mundial 2026 ante Argelia

El posteo de Jorge Sampaoli tras ser confirmado como nuevo técnico de Talleres de Córdoba

TELESHOW

Esteban Lamothe le confesó a Moria Casán que tuvo fantasías con ella: “Algo sexual muy fuerte”

Esteban Lamothe le confesó a Moria Casán que tuvo fantasías con ella: “Algo sexual muy fuerte”

Josefina Pouso sufrió una dura lesión jugando al fútbol: “Se me trabó el botín”

Cuánto midió la ceremonia de apertura del Mundial 2026: el rating de los shows de Shakira, Maná y Los Ángeles Azules

Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

Susana Giménez fue a ver Berlín, Berlín al teatro: look total black e invitación personalizada

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Emiten Alerta Verde para línea costera del Litoral Caribe y 11 departamentos debido a Cristina

Honduras: Emiten Alerta Verde para línea costera del Litoral Caribe y 11 departamentos debido a Cristina

Rusia afirmó nuevos avances en el este de Ucrania mientras Kiev disputa el control del terreno

Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

Más de 220 personas permanecen en albergues por emergencias asociadas a la depresión tropical Cristina en El Salvador

El Gobierno de Guatemala abre la planificación y el presupuesto 2027 a propuestas ciudadanas