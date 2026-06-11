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Esteban Lamothe le confesó a Moria Casán que tuvo fantasías con ella: “Algo sexual muy fuerte”

El actor, invitado al ciclo La mañana con Moria, no tuvo tapujos en contar que la conductora lo “hotea”

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El actor no se guardó nada y le contó que en más de una ocasión soño con ella (Video: La mañana con Moria-El Trece)

Esteban Lamothe fue al programa de Moria Casán a hablar de su obra y terminó confesando algo que nadie en el piso esperaba. Un juego de “Yo nunca” bastó para que el actor dejara en claro, en plena mañana y sin que nadie se lo pidiera dos veces, que la conductora había protagonizado más de una de sus fantasías.

Lamothe llegó a La Mañana con Moria en El Trece con el viento a favor: la obra Secreto en la montaña, que coprotagoniza junto a Benjamín Vicuña, atraviesa un momento de buena respuesta de público. La entrevista transcurría con normalidad hasta que Casán decidió proponer uno de esos juegos que, según quién los juegue, pueden volverse impredecibles. El elegido fue el clásico “Yo nunca”, en el que cada participante debe admitir qué cosas hizo y cuáles no.

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Moria abrió con una afirmación que parecía inocente: “Yo nunca tuve fantasías con alguien famoso”. Lamothe levantó el cartel de “Yo sí” sin dudar y aclaró que “con millones”. Cuando la conductora fue por más y pidió nombres, el actor no esquivó la pregunta: “Con vos”.

La sala entera estalló. El piso del programa reaccionó con gritos eufóricos mientras Moria, lejos de seguir el juego con la misma soltura, optó por el pudor. “Señor director, vamos a un corte… Asombro, asombro. En el próximo bloque me lo cuenta Lamothe, que me encanta”, cerró el bloque la conductora, visiblemente acalorada por la confesión.

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La pausa publicitaria no enfrió nada. Al regresar, Moria retomó el tema de frente: “Escúchame, Lamothe, me acabas de decir que tuviste una fantasía conmigo… Que fantaseaste sexualmente. ¿Qué le atrae a un hombre joven de una mujer mayor?”.

Esteban Lamothe le confesó a Moria Casán que tuvo fantasías con ella
Esteban Lamothe le confesó a Moria Casán que tuvo fantasías con ella

Lamothe frenó la premisa antes de responderla. “No, bueno, no es una mujer mayor, sos vos. Sos una mujer, pero no es para hacerme el canchero, de verdad”, aclaró el actor. La respuesta desarmó a Casán, que reaccionó de inmediato: “Ay, no me ve como una mujer mayor, te quiero”.

La explicación que siguió fue más elaborada. Lamothe contó que el día anterior había hablado del tema con un amigo y le había dicho exactamente eso: “Sos una persona que cuando apareces y la ves, además de que me haces reír y todo, tenés sex appeal, emitís algo sexual muy fuerte. Más allá de la fantasía, que sos Moria y que es todo, tu revista...”.

Moria aportó su propia lectura del fenómeno. Especuló con que “tal vez esa cosa de también desde chiquita ser como más expuesta, el físico y todo, pero después eso se cae y queda otra cosa”.

Lamothe cerró con el argumento que, según él, explica todo: “Vos tenés algo muy hot, que siempre te mantuviste joven con tu pensamiento. Y eso hotea mucho también, ¿viste? Porque vos podés tener fantasías. Y después que esa persona icónica que te gustó en los 20, o viste las revistas, de pronto va cambiando. Entonces, cuando tenés la cabeza aggiornada, la calentura está directamente relacionada a eso”.

Este año, en el mes de marzo, Lamothe abrió una nueva etapa en su carrera artística al anunciar la edición de su primer libro de poesía, Una comadreja. A través de un mensaje cargado de gratitud, Lamothe agradeció públicamente a quienes lo acompañaron durante el proceso de creación, recibiendo numerosas muestras de apoyo, entre ellas, la reacción de su pareja, la también actriz Débora Nishimoto, a quien conoció mientras grababan la primera temporada de Envidiosa, la exitosa serie de Netflix que encabezó Griselda Siciliani.

En la red social, Lamothe compartió la noticia de la salida de “Una comadreja” y expresó su reconocimiento hacia quienes colaboraron en la elaboración del libro, incluidos familiares, amistades y figuras del ámbito artístico

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