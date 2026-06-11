El posteo de Jorge Sampaoli tras ser confirmado como nuevo técnico de Talleres de Córdoba

Jorge Sampaoli es el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba (REUTERS/Ricardo Moraes)

Luego de ser confirmado como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba, Jorge Sampaoli se expresó en sus redes sociales sobre lo que será su estreno en la élite del fútbol argentino, ya que en sus inicios dirigió en el Ascenso y luego siempre trabajó en el exterior, a excepción de su paso por la selección nacional.

“¡Un nuevo desafío en suelo argentino!“, escribió el entrenador de 66 años, que comenzará con sus funciones en el elenco cordobés, que buscará pelear arriba en el próximo Torneo Clausura, que será la única competición que tendrá en el segundo semestre.

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La respuesta a la principal pregunta que abre su nombramiento es directa: Jorge Sampaoli nunca había dirigido a un club de la Primera División de Argentina. Su único antecedente en el fútbol local de máxima exposición había sido la conducción de la selección nacional.

La novedad tiene un peso particular en el recorrido profesional de Sampaoli porque, hasta ahora, su única experiencia en el país había sido la mencionada etapa a cargo de la selección argentina, donde estuvo 13 meses entre 2017 y 2018 y acumuló 15 partidos: siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

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Ese ciclo con la selección argentina terminó tras la eliminación en el Mundial de Rusia. Desde entonces, continuó su carrera en el exterior hasta esta presentación en Córdoba, donde iniciará una etapa inédita en un recorrido profesional construido casi por completo fuera de su país.

La expectativa es enorme en el club cordobés que buscará reivindicarse luego de que su clásico rival, Belgrano, consiguió el título del Torneo Apertura al vencer en la final a River Plate por 2-1.

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El posteo de Sampaoli sobre su llegada al elenco cordobés (@sampaolioficial)

Sampaoli reemplazará a Carlos Tevez. El entrenador nacido en Casilda comenzó su carrera en los bancos de suplentes en Alumni de su ciudad y después trabajó en el ascenso argentino con Argentino de Rosario.

Tras sus primeros pasos, el técnico desarrolló casi toda su carrera en el exterior. Dirigió en Perú a Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal, y luego pasó por Emelec de Ecuador.

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Su proyección internacional creció en Chile con sus ciclos en O’Higgins y Universidad Católica. Esa etapa lo llevó a la selección chilena, donde firmó uno de los tramos más relevantes de su carrera.

Al mando de Chile, conquistó la Copa América 2015 y alcanzó los octavos de final del Mundial 2014. La eliminación por penales ante Brasil en esa Copa del Mundo fue la última participación de La Roja en un Mundial, ya que después no logró clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 ni a la edición de 2026.

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Ese recorrido lo convirtió en un entrenador demandado en distintos mercados. Después de su paso por la selección argentina, tuvo dos ciclos en Sevilla de España y además dirigió a Olympique Marsella y Stade Rennes en Francia.

También sumó varias experiencias en Brasil con Santos, Flamengo y Atlético Mineiro, este último en dos etapas. Ese itinerario explica por qué su llegada a Talleres de Córdoba marca su primer desembarco en el banco de un equipo de la máxima categoría argentina.

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