“No ganar un título con Inglaterra fue una gran decepción”, admitió Gary Neville

Gary Neville admitió que no ganar un título con Inglaterra le dejó frustración y arrepentimiento por su paso por la selección (REUTERS/Scott Heppell)

En Rio Ferdinand Presents, Gary Neville abre su corazón sobre la selección de Inglaterra, el peso emocional de no conquistar títulos y la presión que acompaña representar a un país. En el podcast ahonda en los motivos por los que nunca pensó dejar Mánchester, resalta su lealtad al Manchester United y expresa un vínculo con su ciudad natal.

Gary Neville, entrevistado en Rio Ferdinand Presents, reconoce que su paso por la selección de Inglaterra se vio marcado por frustración y arrepentimiento. Señala que “no ganar un título con Inglaterra” fue un motivo de decepción, al igual que el impacto público y privado de ese vacío.

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Aborda cómo vivió la amenaza de huelga tras la suspensión de Rio Ferdinand y comparte que su decisión de no abandonar Mánchester responde a una convicción personal de deber hacia su entorno familiar y profesional.

El peso de jugar para Inglaterra

“Me encantaba jugar para Inglaterra, pero no traer el trofeo a casa fue una gran decepción”, afirma Gary Neville en la conversación inicial. Explica que la exigencia de la afición y los medios era abrumadora, incluso cuando el equipo contaba con futbolistas de primera línea.

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Gary Neville sostuvo que la presión de la afición y los medios hizo más difícil representar a Inglaterra incluso con un plantel de primer nivel (Action Images via Reuters/Carl Recine)

Recuerda la paradoja de soportar insultos y abucheos mientras vestía la camiseta nacional: “Me abuchearon jugando con Inglaterra, me llamaban de todo, especialmente por ser del United”.

Esta hostilidad provocaba tensiones entre los jugadores de distintos clubes y, según él, debilitaba el universo de la selección. Neville lo resume así: “Las rivalidades de liga cruzaban las fronteras del club y llegaban al vestuario inglés”.

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El exdefensor subraya que incluso la afición del United llegó a apoyar a otras selecciones antes que a Inglaterra: “Lo siento ahora. Algunos gestos míos, como no cantar el himno, los interpretaban como falta de compromiso, pero solo era superstición y rutina de concentración”. Según Neville, la suma de estas experiencias reforzó la sensación de aislamiento y autocrítica en la selección durante años.

La amenaza de huelga por Ferdinand

La amenaza de huelga después de la sanción preventiva de Rio Ferdinand por parte de la Federación Inglesa (FA) antes de que se celebrara la audiencia disciplinaria. “Tomamos la decisión unánime de amenazar con huelga tras suspender a Rio antes siquiera de la audiencia”, detalla Neville en el podcast.

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Neville explicó que los abucheos y las rivalidades de liga trasladadas al vestuario afectaron la unidad de la selección de Inglaterra (Action Images via REUTERS/Darren Walsh)

Agrega que esta protesta contó con el respaldo total de sus compañeros en una votación secreta, aunque luego algunos lo negaran públicamente. De esa experiencia extrae una lección permanente: “Nunca debes iniciar algo así si no tienes el respaldo total”.

Sir Alex Ferguson y el padre de Neville le aconsejaron dar un paso atrás para no quedarse solo y correr el riesgo de arruinar su carrera. Para Neville, esta vivencia consolidó la importancia de la unidad auténtica en todo colectivo.

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Además, recuerda situaciones previas de liderazgo grupal, como el respaldo a Paul Gascoigne en 1996, cuando el plantel tomó la decisión de defender a un compañero en dificultades. Estos episodios, señala, definieron su visión sobre la solidaridad tanto en el club como en la selección.

Lealtad y disciplina en el United

En Manchester United, Gary Neville destacó que Sir Alex Ferguson nunca fichó a otro lateral derecho y que el club le inculcó disciplina y responsabilidad colectiva (Viera, Loana)

La conversación en Rio Ferdinand Presents deriva hacia la vida en el Manchester United y la influencia del entrenador Sir Alex Ferguson. “El mayor logro para mí fue que Ferguson nunca fichó a otro lateral derecho en todos mis años en el club”, confiesa Neville, quien reconoce no haber sido el más talentoso, pero sí esencial para el funcionamiento y la disciplina del grupo.

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Relata episodios de disciplina interna, como la importancia de asistir a todos los compromisos del plantel y de asumir responsabilidades colectivas. “En el United aprendimos que, si fallabas, no solo te fallabas a ti mismo. Fallabas a tus compañeros, a la gente del club y a la afición”, recalca Neville. Destaca el aprendizaje de saber decir no cuando era necesario, una habilidad que reconoce haber adquirido con el tiempo.

El exjugador subraya la fuerza del compañerismo forjado en el vestuario: “Mantenerse unidos frente a la adversidad era una norma no escrita”. Esta mentalidad de grupo cimentó éxitos célebres y marcó una cultura de resiliencia que distingue al club y a quienes pasaron por él.

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Mánchester, familia e identidad

Gary Neville aseguró que nunca dejará Mánchester porque su familia, la muerte de su padre y el deber con su ciudad reforzaron su sentido de pertenencia (© Associated Newspapers)

Para Gary Neville, la identidad personal está fuertemente vinculada a Mánchester, tanto por la familia como por la responsabilidad con su comunidad. El fallecimiento de su padre, quien fue una figura de referencia y celebración en cada logro, dejó una huella: “Mi padre vivía con intensidad. Cuando murió, supe que la vida no espera; hay que seguir adelante sin excusas”, comparte en el podcast.

El sentido de pertenencia va más allá de la familia. “Siento que le debo algo a mi ciudad, a los míos y a quienes trabajan en mis empresas”, explica Neville al justificar su inquebrantable decisión de no abandonar Mánchester pese a incidentes y críticas.

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La noción de hogar y compromiso, asegura, supera cualquier contratiempo en la calle o el estadio: “No me iré de aquí por un mal encuentro. Mánchester es mi casa y siempre lo será”.