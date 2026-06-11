EN VIVO: la selección argentina se entrena a cinco días del estreno ante Argelia en el Mundial 2026

Emiliano Martínez salió a entrenar 20 minutos antes que Gerónimo Rulli y Juan Musso. Esto es un detalle importante debido a que el Dibu necesita sumar confianza en su vuelta al trabajo a la par de sus compañeros.
El encuentro entre Lionel Scaloni y Djalminha en el complejo
El entrenador de la selección argentina tuvo una charla animada con el atacante brasileño, con quien coincidió en el Deportivo La Coruña de España.
El Dibu suma ritmo en el ensayo
El arquero lleva a cabo diferentes ejercicios y exhibe algunos gestos de adaptación porque dentro del guante derecho posee una protección para el dedo anular, zona en la que sufrió una fractura en la final de la Europa League con Aston Villa. Por ahora, es el único futbolista en el campo.
La selección de Bolivia vivió una jornada de máxima reserva al disputar un amistoso a puertas cerradas contra Argelia, que terminó con un marcador favorable de 4-0 para el equipo africano. El ambiente del encuentro estuvo marcado por el hermetismo, ya que Argelia se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante la selección argentina y mantuvo en secreto cada detalle de su planteo táctico.
Este jueves fue un día clave para Emiliano Martínez porque el arquero de la selección argentina se sometió a una resonancia magnética muy importante para observar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. Y los resultados trajeron tranquilidad en Kansas City porque fueron positivos, se empezó a formar el callo y pudo volver a usar los guantes en el entrenamiento vespertino con vistas al estreno del próximo martes ante Argelia en la primera jornada del Grupo J.
Dibu Martínez dio una excelente noticia en el inicio del entrenamiento
El arquero se calzó los guantes y comenzó a realizar diferentes ejercicios en el campo de juego. De esta manera, deja atrás de a poco la lesión en uno de los dedos de su mano derecha.
Luego de confirmarse la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha de Leonardo Balerdi que dejó al defensor del Olympique de Marsella al margen del Mundial 2026, la selección argentina confirmó que Marcos Senesi será su reemplazante en la lista.
Los interrogantes físicos sobre Nicolás Tagliafico se convirtieron en una dolorosa certeza: sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y se perderá el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia el próximo martes 16 de junio.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la práctica de la selección argentina en Kansas City a pocos días del estreno en el Mundial 2026!