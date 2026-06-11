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EN VIVO: la selección argentina se entrena a cinco días del estreno ante Argelia en el Mundial 2026

La Albiceleste lleva a cabo una nueva práctica en Kansas City con vistas a su participación en el Grupo J

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23:22 hsHoy

Emiliano Martínez salió a entrenar 20 minutos antes que Gerónimo Rulli y Juan Musso. Esto es un detalle importante debido a que el Dibu necesita sumar confianza en su vuelta al trabajo a la par de sus compañeros.

23:13 hsHoy

El encuentro entre Lionel Scaloni y Djalminha en el complejo

El entrenador de la selección argentina tuvo una charla animada con el atacante brasileño, con quien coincidió en el Deportivo La Coruña de España.

23:07 hsHoy

El Dibu suma ritmo en el ensayo

El arquero lleva a cabo diferentes ejercicios y exhibe algunos gestos de adaptación porque dentro del guante derecho posee una protección para el dedo anular, zona en la que sufrió una fractura en la final de la Europa League con Aston Villa. Por ahora, es el único futbolista en el campo.

23:00 hsHoy

Un ex Boca Juniors contó la principal debilidad de Argelia antes de enfrentar a la selección argentina en el Mundial

Tras el amistoso a puertas cerradas ante Bolivia, el arquero detalló fallas en la presión del rival durante el primer tiempo y explicó por qué un sector quedó expuesto, pese al contundente 4-0 final

Argelia goleó a Bolivia 4-0 en un amistoso a puertas cerradas previo al Mundial
Argelia goleó a Bolivia 4-0 en un amistoso a puertas cerradas previo al Mundial

La selección de Bolivia vivió una jornada de máxima reserva al disputar un amistoso a puertas cerradas contra Argelia, que terminó con un marcador favorable de 4-0 para el equipo africano. El ambiente del encuentro estuvo marcado por el hermetismo, ya que Argelia se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante la selección argentina y mantuvo en secreto cada detalle de su planteo táctico.

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22:51 hsHoy

La buena noticia que recibió la selección argentina sobre Dibu Martínez a pocos días del debut en el Mundial 2026 ante Argelia

El arquero de 33 años tuvo un resultado positivo en su último estudio y comenzó a trabajar a la par de sus compañeros los guantes

Este jueves fue un día clave para Emiliano Martínez porque el arquero de la selección argentina se sometió a una resonancia magnética muy importante para observar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. Y los resultados trajeron tranquilidad en Kansas City porque fueron positivos, se empezó a formar el callo y pudo volver a usar los guantes en el entrenamiento vespertino con vistas al estreno del próximo martes ante Argelia en la primera jornada del Grupo J.

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22:45 hsHoy

Dibu Martínez dio una excelente noticia en el inicio del entrenamiento

El arquero se calzó los guantes y comenzó a realizar diferentes ejercicios en el campo de juego. De esta manera, deja atrás de a poco la lesión en uno de los dedos de su mano derecha.

El arquero comienza a dejar atrás su lesión
22:44 hsHoy

Argentina confirmó a Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista para el Mundial

Lionel Scaloni tomó la decisión de convocar al flamante refuerzo del Tottenham en lugar del defensor lesionado

Marcos Senesi junto con Nico Paz, Julián Álvarez y Nico González durante el amistoso de Argentina contra Mauritania en la Bombonera antes del Mundial (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)
Marcos Senesi junto con Nico Paz, Julián Álvarez y Nico González durante el amistoso de Argentina contra Mauritania en la Bombonera antes del Mundial (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

Luego de confirmarse la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha de Leonardo Balerdi que dejó al defensor del Olympique de Marsella al margen del Mundial 2026, la selección argentina confirmó que Marcos Senesi será su reemplazante en la lista.

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22:37 hsHoy

Alerta en la selección argentina a cinco días del debut: Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro y se perderá el partido contra Argelia

El lateral izquierdo tiene un lesión grado 1 en el sóleo y se ausentará del primer juego de la Copa del Mundo

Tagliafico había jugado 45 minutos del amistoso contra Honduras (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Tagliafico había jugado 45 minutos del amistoso contra Honduras (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Los interrogantes físicos sobre Nicolás Tagliafico se convirtieron en una dolorosa certeza: sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y se perderá el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia el próximo martes 16 de junio.

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22:31 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la práctica de la selección argentina en Kansas City a pocos días del estreno en el Mundial 2026!

La Albiceleste comparte la zona con Argelia, Jordania y Austria en la Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Maria Lysaker)
La Albiceleste comparte la zona con Argelia, Jordania y Austria en la Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Maria Lysaker)

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