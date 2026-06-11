EN VIVO: la selección argentina se entrena a cinco días del estreno ante Argelia en el Mundial 2026

La buena noticia que recibió la selección argentina sobre Dibu Martínez a pocos días del debut en el Mundial 2026 ante Argelia El arquero de 33 años tuvo un resultado positivo en su último estudio y comenzó a trabajar a la par de sus compañeros los guantes

Este jueves fue un día clave para Emiliano Martínez porque el arquero de la selección argentina se sometió a una resonancia magnética muy importante para observar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. Y los resultados trajeron tranquilidad en Kansas City porque fueron positivos, se empezó a formar el callo y pudo volver a usar los guantes en el entrenamiento vespertino con vistas al estreno del próximo martes ante Argelia en la primera jornada del Grupo J.