Rescataron a más de 50 gatos en brutales condiciones de hacinamiento y desnutridos en Chubut: dos estaban muertos

Los gatos hallados en el inmueble de calle Roca al 700 presentaban hacinamiento, desnutrición, afecciones infecciosas y falta de vacunación.

En un allanamiento realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA) de la Fiscalía de Chubut durante este jueves, encontraron más de 50 gatos en brutales condiciones de hacinamiento, con signos de enfermedad y hasta desnutrición. Incluso, dos de los animales habían muerto cuando se llevó a cabo el operativo en un inmueble de la ciudad de Rawson en el marco de una investigación por maltrato y crueldad animal.

El operativo, autorizado por la jueza de turno Eve Ponce y llevado adelante bajo la conducción de la fiscal jefe Florencia Gómez, se realizó en conjunto con la Policía de la Provincia de Chubut y la Municipalidad de Rawson, según indicó el Ministerio Público Fiscal provincial en un comunicado oficial.

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La cantidad de animales encontrados superó con creces las estimaciones previas, que calculaban entre 15 y 20 ejemplares. Al momento del allanamiento, los gatos presentaban afecciones infecciosas diversas, un estado generalizado de desnutrición y carecían por completo de esquemas de vacunación.

La UFEAyDA, la Policía de Chubut y la Municipalidad de Rawson realizaron el operativo con autorización de la jueza Eve Ponce y bajo la conducción de la fiscal Florencia Gómez

De forma preventiva, el personal interviniente secuestró 15 ejemplares —machos y hembras en edad reproductiva— para su evaluación clínica integral y posterior esterilización quirúrgica, conforme lo establece la Ley I N.º 566 de control poblacional canino y felino de la provincia. Los dos animales hallados sin vida fueron retirados por personal de Bromatología Municipal ante el riesgo sanitario que implicaba su permanencia en el inmueble.

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La magistrada también autorizó la participación de la Dirección de Veterinaria y Saneamiento de la Municipalidad de Rawson, a cargo de la médica veterinaria Nadia Celi, para evaluar a los animales, disponer su retiro y ejecutar las medidas sanitarias correspondientes.

El volumen de animales hallados, muy por encima de lo previsto, desbordó la capacidad operativa del personal municipal. Ante esa situación, la fiscal Gómez solicitó a la jueza Ponce autorización para avanzar en una segunda etapa de intervención, con el objetivo de retirar más de 20 felinos de menos de 45 días de vida junto con sus respectivas madres.

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Rescataron a un perro desnutrido que se encontraba atado en el patio de una casa

Lobo, un perro que vivía atado en el patio de una casa del barrio Zara Norte en Rosario, fue rescatado tras una intervención de agentes municipales que actuaron a partir de denuncias de vecinos y organizaciones proteccionistas. El animal llegó a los equipos de salud con desnutrición severa y 41 °C de fiebre, según informó la organización Los Rescataditos de Manu, que quedó a cargo de su guarda transitoria.

En Rosario, agentes municipales rescataron a Lobo, un perro desnutrido que vivía atado en el patio de una casa del barrio Zara Norte

El procedimiento se concretó después de que circularan videos en redes sociales y se presentaran denuncias formales ante las autoridades. Intervinieron el Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano del municipio, que verificaron las condiciones del animal: desnutrido, enfermo y atado en el patio. Según un comunicado de la Secretaría de Control y Convivencia, el perro recibió atención veterinaria de inmediato tras ser retirado de la vivienda.

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“Lobo fue sacado de ese infierno donde estaba atado en estado esquelético con 41 de fiebre, donde quedó internado”, escribió Manu, responsable de Los Rescataditos de Manu, en sus redes sociales. La organización, que recibió al perro desde la noche anterior a la intervención oficial, subrayó que la articulación con la Secretaría de Control y Convivencia y con Sabrina Latino, referente del área, fue determinante para concretar el rescate.

Al ingresar a la clínica veterinaria, a Lobo le realizaron análisis de sangre con hemograma. Los resultados sobre el estado de sus órganos estaban pendientes al momento de la publicación. Ante el cuadro de estrés y miedo que presenta el animal —que pasó toda su vida atado y se muestra a la defensiva—, Los Rescataditos de Manu solicitaron con urgencia un hogar de tránsito sin otras mascotas, condición que el equipo considera indispensable para su recuperación.

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Mientras Lobo permanece internado a la espera de los resultados sobre el estado de sus órganos, Los Rescataditos de Manu aguardan la confirmación de un hogar de tránsito que cumpla con los requisitos necesarios para su rehabilitación, antes de avanzar hacia una adopción definitiva.