Sociedad

Rescataron a más de 50 gatos en brutales condiciones de hacinamiento y desnutridos en Chubut: dos estaban muertos

El operativo se realizó en Rawson, en el marco de una investigación por maltrato y crueldad animal. Se les realizaron los estudios veterinarios correspondientes

Guardar
Google icon

Los gatos hallados en el inmueble de calle Roca al 700 presentaban hacinamiento, desnutrición, afecciones infecciosas y falta de vacunación.

En un allanamiento realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA) de la Fiscalía de Chubut durante este jueves, encontraron más de 50 gatos en brutales condiciones de hacinamiento, con signos de enfermedad y hasta desnutrición. Incluso, dos de los animales habían muerto cuando se llevó a cabo el operativo en un inmueble de la ciudad de Rawson en el marco de una investigación por maltrato y crueldad animal.

El operativo, autorizado por la jueza de turno Eve Ponce y llevado adelante bajo la conducción de la fiscal jefe Florencia Gómez, se realizó en conjunto con la Policía de la Provincia de Chubut y la Municipalidad de Rawson, según indicó el Ministerio Público Fiscal provincial en un comunicado oficial.

PUBLICIDAD

La cantidad de animales encontrados superó con creces las estimaciones previas, que calculaban entre 15 y 20 ejemplares. Al momento del allanamiento, los gatos presentaban afecciones infecciosas diversas, un estado generalizado de desnutrición y carecían por completo de esquemas de vacunación.

La UFEAyDA, la Policía de Chubut y la Municipalidad de Rawson realizaron el operativo con autorización de la jueza Eve Ponce y bajo la conducción de la fiscal Florencia Gómez
La UFEAyDA, la Policía de Chubut y la Municipalidad de Rawson realizaron el operativo con autorización de la jueza Eve Ponce y bajo la conducción de la fiscal Florencia Gómez

De forma preventiva, el personal interviniente secuestró 15 ejemplares —machos y hembras en edad reproductiva— para su evaluación clínica integral y posterior esterilización quirúrgica, conforme lo establece la Ley I N.º 566 de control poblacional canino y felino de la provincia. Los dos animales hallados sin vida fueron retirados por personal de Bromatología Municipal ante el riesgo sanitario que implicaba su permanencia en el inmueble.

PUBLICIDAD

La magistrada también autorizó la participación de la Dirección de Veterinaria y Saneamiento de la Municipalidad de Rawson, a cargo de la médica veterinaria Nadia Celi, para evaluar a los animales, disponer su retiro y ejecutar las medidas sanitarias correspondientes.

El volumen de animales hallados, muy por encima de lo previsto, desbordó la capacidad operativa del personal municipal. Ante esa situación, la fiscal Gómez solicitó a la jueza Ponce autorización para avanzar en una segunda etapa de intervención, con el objetivo de retirar más de 20 felinos de menos de 45 días de vida junto con sus respectivas madres.

Rescataron a un perro desnutrido que se encontraba atado en el patio de una casa

Lobo, un perro que vivía atado en el patio de una casa del barrio Zara Norte en Rosario, fue rescatado tras una intervención de agentes municipales que actuaron a partir de denuncias de vecinos y organizaciones proteccionistas. El animal llegó a los equipos de salud con desnutrición severa y 41 °C de fiebre, según informó la organización Los Rescataditos de Manu, que quedó a cargo de su guarda transitoria.

En Rosario, agentes municipales rescataron a Lobo, un perro desnutrido que vivía atado en el patio de una casa del barrio Zara Norte

El procedimiento se concretó después de que circularan videos en redes sociales y se presentaran denuncias formales ante las autoridades. Intervinieron el Área de Protección Animal y la Dirección de Control Urbano del municipio, que verificaron las condiciones del animal: desnutrido, enfermo y atado en el patio. Según un comunicado de la Secretaría de Control y Convivencia, el perro recibió atención veterinaria de inmediato tras ser retirado de la vivienda.

Lobo fue sacado de ese infierno donde estaba atado en estado esquelético con 41 de fiebre, donde quedó internado”, escribió Manu, responsable de Los Rescataditos de Manu, en sus redes sociales. La organización, que recibió al perro desde la noche anterior a la intervención oficial, subrayó que la articulación con la Secretaría de Control y Convivencia y con Sabrina Latino, referente del área, fue determinante para concretar el rescate.

Al ingresar a la clínica veterinaria, a Lobo le realizaron análisis de sangre con hemograma. Los resultados sobre el estado de sus órganos estaban pendientes al momento de la publicación. Ante el cuadro de estrés y miedo que presenta el animal —que pasó toda su vida atado y se muestra a la defensiva—, Los Rescataditos de Manu solicitaron con urgencia un hogar de tránsito sin otras mascotas, condición que el equipo considera indispensable para su recuperación.

Mientras Lobo permanece internado a la espera de los resultados sobre el estado de sus órganos, Los Rescataditos de Manu aguardan la confirmación de un hogar de tránsito que cumpla con los requisitos necesarios para su rehabilitación, antes de avanzar hacia una adopción definitiva.

Temas Relacionados

RawsonChubutGatosRescate animalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salta: capturaron al hombre que se encontraba prófugo tras haber prendido fuego a su pareja

Jorge Fernando Carrizo fue detenido en la provincia de Jujuy. La víctima, que sufrió graves quemaduras, también fue localizada luego de permanecer varios días fuera de su domicilio y será asistida por personal médico

Salta: capturaron al hombre que se encontraba prófugo tras haber prendido fuego a su pareja

El imputado Mariano Perroni declaró en el juicio por Maradona, lloró y afirmó que no formó parte de ningún plan para matarlo

El coordinador de enfermeros fue el único de los acusados que aceptó responder preguntas de los fiscales y querellantes. Comenzó con un relato sólido, pero después se incomodó. Los detalles

El imputado Mariano Perroni declaró en el juicio por Maradona, lloró y afirmó que no formó parte de ningún plan para matarlo

Un hombre atacó a un agente de tránsito en Córdoba durante un control de tránsito en la ruta y fue detenido

El oficial sufrió traumatismo facial y tuvo que ser atendido por los equipos de emergencia

Un hombre atacó a un agente de tránsito en Córdoba durante un control de tránsito en la ruta y fue detenido

Allanaron y clausuraron un centro de estética ilegal en Villa Devoto: qué encontraron

El procedimiento permitió incautar aparatología médica, medicamentos y dispositivos electrónicos utilizados sin habilitación oficial

Allanaron y clausuraron un centro de estética ilegal en Villa Devoto: qué encontraron

Inédito momento en Corrientes: dos turistas lograron filmar a Ombú, un yaguareté que habita en la Laguna Iberá

Una pareja de Carmen de Patagones pudo grabar por dos minutos al felino que se encuentra en peligro de extinción

Inédito momento en Corrientes: dos turistas lograron filmar a Ombú, un yaguareté que habita en la Laguna Iberá

DEPORTES

“No ganar un título con Inglaterra fue una gran decepción”, admitió Gary Neville

“No ganar un título con Inglaterra fue una gran decepción”, admitió Gary Neville

EN VIVO: la selección argentina se entrena a cinco días del estreno ante Argelia en el Mundial 2026

La buena noticia que recibió la selección argentina sobre Dibu Martínez a pocos días del debut en el Mundial 2026 ante Argelia

El posteo de Jorge Sampaoli tras ser confirmado como nuevo técnico de Talleres de Córdoba

El inesperado gesto de Memo Ochoa con Sergio Goycochea cuando lo reconoció en la previa del primer partido del Mundial

TELESHOW

Josefina Pouso sufrió una dura lesión jugando al fútbol: “Se me trabó el botín”

Josefina Pouso sufrió una dura lesión jugando al fútbol: “Se me trabó el botín”

Cuánto midió la ceremonia de apertura del Mundial 2026: el rating de los shows de Shakira, Maná y Los Ángeles Azules

Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

Susana Giménez fue a ver Berlín, Berlín al teatro: look total black e invitación personalizada

La furia de Paloma Fort ante las versiones que circularon sobre su muerte: “¡Vivita y coleando!"

INFOBAE AMÉRICA

Rusia afirmó nuevos avances en el este de Ucrania mientras Kiev disputa el control del terreno

Rusia afirmó nuevos avances en el este de Ucrania mientras Kiev disputa el control del terreno

Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

Más de 220 personas permanecen en albergues por emergencias asociadas a la depresión tropical Cristina en El Salvador

El Gobierno de Guatemala abre la planificación y el presupuesto 2027 a propuestas ciudadanas

El Colegio de Abogados de Guatemala anuncia seguimiento y posibles acciones legales tras la aprobación de la Ley Antilavado