La furia de Paloma Fort ante las versiones que circularon sobre su muerte: “¡Vivita y coleando!"

En una videollamada con Juan Etchegoyen, Paloma Fort se mostró enfurecida ante la viralización de la noticia que indicaba su fallecimiento en Londres, Inglaterra

Hace más de una década, Paloma Fort eligió alejarse del universo mediático que rodea a su apellido y comenzar una vida reservada en Londres, Inglaterra. Lejos de los flashes, la hija de Aschira intenta mantener un perfil bajo, pero su nombre, cada tanto, vuelve a circular en los medios argentinos. Esta vez, la razón fue tan inesperada como indignante: algunos portales y cuentas de redes sociales anunciaron erróneamente su muerte. Frente a la viralización de la noticia falsa, fue la propia Paloma quien decidió responder y desmentir todo de manera categórica.

La primera reacción llegó a través de su cuenta de Instagram, que mantiene en modo privado. Allí, Paloma publicó un mensaje directo, cargado de enojo y sorpresa. “Buenas tardes, aquí Paloma Fort, ¡vivita y coleando! La verdad que no sabía que había gente tan mal paridos. ¡HDP que se inventan noticias, en este caso, como que me he muerto! ¿Cómo se puede ser tan pero tan HDP?”, escribió, dejando en claro su indignación ante el rumor.

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Pero no se quedó solo con ese descargo. En sus historias, redobló la apuesta y apuntó contra quienes generaron angustia en su círculo íntimo: “Al o los que sean y hayan inventado esta barbaridad, les cuento que estoy muy pero muy bien y con pilas para rato. Por favor, búsquense un trabajo digno y dejen de joder y preocupar a mi familia y amigos que están lejos”.

Paloma Fort publicó un mensaje en redes sociales con un fondo vibrante, desmintiendo enérgicamente las falsas noticias sobre su fallecimiento y expresando su indignación (Instagram)

La cadena de desinformación tuvo su instante más viral en una publicación de Laura Ubfal. La periodista difundió la supuesta muerte de Fort, pero luego explicó que el dato le había llegado a través de Alejandro Broitman, exabogado de la mujer, quien primero confirmó la noticia y más tarde rectificó, asegurando que la empresaria había sido víctima de un hackeo en su teléfono. Mientras tanto, la propia Paloma continuó expresando su enojo en distintos medios, entre ellos, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre).

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El periodista comenzó la entrevista con alivio: “Qué lindo verte, qué alivio verte”. Paloma, fiel a su estilo, respondió sin vueltas: “Vivita y coleando, aunque a algunos no les guste”. Etchegoyen relató el impacto que le causó la noticia y le preguntó sobre el descargo que había hecho en Instagram, especialmente dirigido a Laura Ubfal. Paloma fue tajante: “Todavía ni siquiera sé qué es lo que les enviaron, porque no puedo entrar a mi WhatsApp. Está cancelado, entonces está en proceso de empezar otra vez, básicamente. Yo hice una denuncia formal, porque me llama una amiga de allá de Buenos Aires y me dice: ‘Palo, Palo, ¿qué pasó? ¿Estás bien?’. Y digo: ‘Sí, pero qué, qué, qué está pasando’. O sea, no llegaba a entender realmente qué era lo que estaba pasando. Y de repente mi amiga me manda esta famosa nota que pone la señora Ubfal”.

A lo largo de la entrevista, Paloma profundizó sobre su relación con la periodista y el abogado que difundió la noticia falsa. “A Laura la conozco. Ella conocía a mi madre de muchísimos años y realmente me llama muchísimo la atención que haya escrito eso. Y encima llamó y se puso en contacto con un exabogado mío, que lo tuve que echar por diferentes razones, que fue el doctor Broitman”, relató. Y continuó: “El doctor Broitman confirma que sí, que me morí. No sé realmente qué es peor, si que un letrado dé por hecho y confirme que yo realmente me morí, o la persona que hackeó mi WhatsApp y puso lo que sea que puso a todos mis contactos”.

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Paloma debió desmentir las versiones sobre su muerte ante el revuelo en los medios (Captura de video)

La empresaria lamentó el mal momento que atravesaron sus amigos y familiares a raíz del rumor. “Me llama muchísimo la atención que haya tantísima gente que no tiene nada mejor que hacer con sus vidas. La gente que hace este tipo de cosas es porque están aburridas o no trabajan o consiguen dinero del gobierno. No lo sé. Tenemos que seguir laburando de forma honesta como cualquier persona normal. Y estaría buenísimo que las personas que hacen e inventan estas barbaridades y de tan mal gusto, que se busquen un laburo y gasten esa energía en algo positivo, que hace mucha falta en el mundo gente para ayudar en muchísimos lugares”, expresó, en medio de su indignación.

En la entrevista, Etchegoyen le consultó si planeaba iniciar acciones legales contra quienes difundieron la noticia falsa. Paloma respondió: “No sé quién hackeó el teléfono. Lo que me da mucha ira es que este abogado que en su momento...”, y explicó que, de momento, no piensa hacer denuncias contra Ubfal ni Broitman, aunque dejó abierta la puerta a futuras acciones, según le aconsejen sus abogados actuales: “Si aparece algún nombre, que es muy difícil en estos casos realmente identificar quiénes hacen este tipo de cosas, ya se verá. Y bueno, si se identifica realmente quién fue o quiénes fueron, eso ya será un tema que tendré que pasárselo a mis abogados y ver si se continúa o no se continúa”.

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Así, Paloma Fort volvió a dejar en claro que, a pesar de los intentos de otros por instalar versiones infundadas, sigue adelante con su vida lejos de los escándalos, y no piensa dejar pasar sin respuesta a quienes la involucran en noticias falsas que afectan no solo su nombre, sino también el bienestar de su entorno más cercano.