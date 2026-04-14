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Los stents pueden aliviar los síntomas a largo plazo de la trombosis venosa profunda, según muestra un ensayo

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MARTES, 14 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Una complicación común y dolorosa de la trombosis venosa profunda puede aliviarse de manera muy similar a como los médicos tratan ahora muchos infartos, según un nuevo estudio.

Colocar un stent para abrir y fortalecer una vena dañada puede reducir la gravedad del síndrome posttrombótico, un efecto secundario que puede ocurrir en los dos años siguientes a la primera aparición de trombosis venosa profunda, según informaron los investigadores el 13 de abril en The New England Journal of Medicine.

"Estos resultados proporcionan una base sólida para los clínicos mientras trabajamos para ofrecer opciones de tratamiento seguras, eficaces y duraderas para las personas que viven con las consecuencias a largo plazo de la trombosis venosa profunda", dijo el investigador principal , el Dr. Suresh Vedantham, profesor de radiología y cirugía en la Universidad de Washington en Seattle, en un comunicado de prensa.

La trombosis venosa profunda es una afección grave en la que se forma un coágulo de sangre en las venas profundas, normalmente en una de las piernas. Más de 300.000 estadounidenses son diagnosticados con esta condición cada año, según los investigadores en notas de fondo.

Si el coágulo se solta, puede llegar a los pulmones y causar una embolia pulmonar potencialmente mortal. Juntas, estas dos condiciones causan hasta 100.000 muertes al año en Estados Unidos, según los investigadores.

Desafortunadamente, el riesgo de una persona continúa mucho después de que la trombosis venosa profunda disminuya.

Se estima que el 40% de los pacientes terminan con síndrome posttrombótico, donde el daño causado por el evento inicial impide que sus venas funcionen correctamente, según los investigadores. El lugar donde se produjo la obstrucción desarrolla tejido cicatricial, restringiendo el flujo sanguíneo en las piernas.

Los síntomas del síndrome post-trombótico incluyen dolor en las piernas, hinchazón, decoloración de la piel, movilidad deteriorada y reducción de la calidad de vida, según los investigadores. En casos graves, pueden desarrollarse llagas abiertas difíciles de tratar en la piel por debajo de la vena bloqueada.

"Vemos a muchos pacientes con síndrome posttrombótico moderado o severo y que tienen dificultades para realizar sus actividades diarias y mantener una buena calidad de vida", dijo Vedentham. "Muchos pacientes no pueden caminar sin dolor ni trabajar de forma productiva."

Los tratamientos actuales para el síndrome post-trombótico incluyen medias de compresión para reducir la inflamación y anticoagulantes para evitar la formación de nuevos coágulos, explicó Vedentham.

Sin embargo, estos tratamientos no abordan el daño en las venas que causa el problema y, por tanto, no proporcionan alivio a largo plazo, dijo Vedentham.

Para el nuevo estudio, los investigadores comprobaron si reabrir la vena dañada y restaurar el flujo sanguíneo reduciría los síntomas de los pacientes.

El equipo reclutó a 225 pacientes en 29 hospitales de todo Estados Unidos cuya trombosis venosa profunda había provocado una obstrucción de una vena principal en la pelvis, la vena ilíaca. Como resultado, los pacientes sufrieron una discapacidad considerable.

Los pacientes fueron seleccionados aleatoriamente para recibir un stent junto con tratamiento estándar con compresión y anticoagulantes, o tratamiento estándar únicamente.

Un stent es un tubo de malla que se puede insertar en los vasos sanguíneos dañados para mantenerlos abiertos y reforzarlos. El implante de stent también se utiliza para tratar infartos causados por arterias obstruidas.

Al inicio del estudio, el 93 % de todos los pacientes cumplían los criterios clínicos para el síndrome posttrombótico grave, según los investigadores.

Seis meses después, solo el 40% de los pacientes que recibieron el stent seguían presentando síntomas graves, en comparación con el 61% de los pacientes del grupo de atención estándar, según mostró el estudio.

Los pacientes con stents también reportaron una mejora general en la calidad de vida, obteniendo una puntuación 14 puntos más alta en una escala de calidad de vida de 100 puntos que aquellos que recibieron atención estándar.

"El síndrome posttrombótico puede cambiar la vida, pero hemos tenido muy pocas opciones de tratamiento efectivas", dijo el investigador senior Sameer Parpia, profesor asociado de oncología y métodos de investigación en salud, evidencia e impacto en la Universidad McMaster en Ontario, Canadá.

"Este ensayo aporta pruebas claras de que la terapia dirigida puede marcar una diferencia significativa para los pacientes que viven con esta condición", dijo Parpia en un comunicado de prensa.

Estos resultados también se presentaron el lunes en la reunión anual de la Sociedad de Radiología Intervencionista en Toronto, Canadá.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el síndrome post-trombótico.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Washington, 13 de abril de 2026; Universidad McMaster, comunicado de prensa, 13 de abril de 2026

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