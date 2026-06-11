Cómo el cerebro puede anticipar las palabras no leídas basado solo en el contexto

Un estudio de la University of South Florida indicó que el cerebro procesa palabras no leídas en alrededor de 250 milisegundos durante la lectura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leer no es avanzar palabra por palabra. Durante la lectura, los ojos saltan, se detienen por instantes y a veces pasan por alto términos breves o previsibles. Aun así, la mayoría de los lectores mantiene la comprensión general del texto.

Una investigación de la University of South Florida mostró que el cerebro puede obtener información de palabras que los ojos no fijan directamente gracias a la visión periférica y al contexto. Ese procesamiento ocurre en fracciones de segundo, con respuestas observables alrededor de 250 milisegundos. El estudio combinó seguimiento ocular y electroencefalografía y se publicó en Psychophysiology.

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Esto no significa que el cerebro “lea” todo sin mirar. Más bien, muestra que puede captar información parcial de algunas palabras antes de que los ojos se posen sobre ellas. En ese marco, saltar un término no siempre equivale a ignorarlo.

La investigación mostró que leer no implica avanzar palabra por palabra, porque los ojos saltan términos breves o previsibles sin perder sentido general (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue desarrollada por el Eye Movements and Cognition Lab de la University of South Florida. El equipo estuvo liderado por Elizabeth Schotter, profesora asociada de psicología y directora del laboratorio, junto con Sara Milligan, investigadora posdoctoral y primera autora.

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Por qué los ojos no leen de manera continua

Durante la lectura, la mirada no registra solo la palabra que tiene enfrente. También recoge información de los términos cercanos, aunque con menor precisión.

Ese campo visual se conoce como visión parafoveal o periférica. No ofrece el mismo nivel de detalle que la visión central, pero aporta pistas sobre la longitud de una palabra, algunas letras, su forma general y su compatibilidad con lo que la oración venía anticipando.

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Los resultados detectaron señales cerebrales ante palabras salteadas cuando un término no encajaba con la oración, incluso sin fijación directa de la mirada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, los lectores expertos no necesitan fijar cada término. Algunas palabras, sobre todo las cortas, frecuentes o esperables por el contexto, pueden omitirse sin que la comprensión se degrade.

En una frase como “El niño tomó el vaso de agua”, el lector puede anticipar parte de la estructura por el sentido general. Si la mirada pasa rápido sobre “de”, el cerebro puede apoyarse en el contexto y en señales periféricas para sostener el significado.

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Cómo se estudió la lectura en tiempo real

Para observar este proceso, los investigadores combinaron dos tecnologías: seguimiento ocular y electroencefalografía (EEG). El primer sistema registró hacia dónde miraban los participantes y qué palabras fijaban o saltaban; el segundo midió la actividad eléctrica del cerebro mientras leían.

Participaron 55 voluntarios, que completaron una sesión de lectura silenciosa de aproximadamente dos horas. Cada persona leyó 180 oraciones presentadas una por una en una pantalla.

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El estudio combinó seguimiento ocular y electroencefalografía para medir en tiempo real los saltos de la mirada y la actividad cerebral durante la lectura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frases fueron diseñadas con palabras que podían ser previsibles, alteradas o inesperadas según el contexto. Esa manipulación permitió evaluar si el cerebro reaccionaba de manera diferente cuando una palabra omitida resultaba congruente con la oración o rompía la expectativa.

La medición simultánea fue determinante, porque en investigaciones anteriores se analizaban los movimientos oculares o la actividad cerebral por separado, o bien se restringía el desplazamiento de la mirada. En este caso, el equipo vinculó cada salto ocular con señales cerebrales registradas casi en el mismo momento.

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Qué ocurre cuando una palabra es salteada

Los resultados mostraron respuestas cerebrales ante palabras que los ojos no fijaron directamente. En particular, cuando un término no encajaba con el contexto, el cerebro exhibió señales de que había detectado la incongruencia, incluso si la mirada lo había omitido.

El patrón sugiere que, antes de decidir si fija o no una palabra, el sistema visual y lingüístico ya inició parte del análisis. Según la interpretación del estudio, no se trata de una adivinanza basada solo en el contexto: el cerebro combina señales periféricas con expectativas generadas por la oración.

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Sara Milligan afirmó que los lectores no adivinan palabras, sino que combinan procesamiento visual y lingüístico con expectativas generadas por la oración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sara Milligan indicó en el comunicado de la University of South Florida que los lectores no “simplemente adivinan” palabras, sino que se apoyan en un procesamiento visual y lingüístico detallado.

El estudio también observó que este procesamiento puede aparecer alrededor de 250 milisegundos después de la fijación previa. Para dimensionarlo, un parpadeo suele durar entre 100 y 400 milisegundos. En ese intervalo, el cerebro puede clasificar información útil para sostener la comprensión.

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Qué aporta para entender la comprensión lectora

El resultado ayuda a explicar por qué la lectura fluida puede ser tan rápida. El cerebro no espera a mirar cada palabra de forma aislada: usa el contexto, la experiencia previa y la información disponible en la visión periférica para construir significado.

Eso no implica que leer más rápido sea mejor ni que saltear palabras sea una estrategia para enseñar. En muchos casos, ocurre de manera automática y depende de la habilidad lectora, la familiaridad con el vocabulario y la estructura de la oración.

La utilidad del estudio está en mostrar que la comprensión no surge solo de las palabras fijadas, sino también de un registro parcial de las que aparecen alrededor.

Por qué puede importar en educación

Desde el punto de vista educativo, los autores señalaron que estos datos pueden orientar mejoras en la enseñanza de la lectura. Si el cerebro usa pistas visuales y lingüísticas antes de fijar una palabra, la relación entre letras, sonidos y ortografía sigue siendo central.

El contexto ayuda, pero no alcanza por sí solo. Para comprender con precisión, los lectores necesitan reconocer patrones escritos, asociarlos con sonidos y significados, y usar la información contextual como apoyo.

Elizabeth Schotter señaló que estos hallazgos sobre comprensión lectora pueden orientar intervenciones educativas, aunque el estudio en adultos no se extiende a niños o personas con dislexia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elizabeth Schotter planteó que comprender estos mecanismos podría contribuir al diseño de intervenciones para niños y adultos con dificultades lectoras. La utilidad no estaría en enseñar a “saltear palabras”, sino en identificar qué procesos fallan cuando la lectura pierde automatización o comprensión.

El estudio se realizó en adultos y en un entorno de laboratorio, por lo que sus resultados no deben trasladarse de manera automática a todas las edades. Todavía falta investigar cómo cambia este proceso en niños que aprenden a leer, en adultos mayores o en personas con dislexia.

El equipo de la University of South Florida también planea analizar cómo varían las estrategias lectoras según el objetivo: buscar información puntual, leer por placer o estudiar en profundidad.