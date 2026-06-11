Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

El joven comenzó su recorrido en la industria de la música y presentó su tema en LAM (Video: LAM-América TV)

Hijo de una conductora y un músico, Santino Curto creció rodeado de cámaras y micrófonos sin que ninguno de los dos lo convirtiera en figura pública. A sus 22 años, el primogénito de Denise Dumas y el músico Germán Barceló decidió finalmente dar el paso: lanzó Arrepentido, su primer sencillo como solista, y eligió el estudio de LAM (América TV) para presentarlo ante el país. Lo que duró apenas una visita alcanzó para mostrar una canción, una madre emocionada hasta las lágrimas y un joven que llegó y causó furor en redes.

La aparición no estaba del todo prevista para el público. Cuando Santino apareció del otro lado del estudio, Pepe Ochoa reaccionó con sorpresa y Denise salió a aclarar el vínculo: “¿Hace cuánto que trabajo acá? ¿Cuánto hace que lo conozco? De bebé lo conoce”. El joven de 22 años, nacido el 15 de diciembre de 2003, saludó al panel con la misma calma con la que minutos después cantaría su bachata frente a cámara.

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Antes de presentar la canción, Pitty la Numeróloga tomó la palabra para anticipar lo que, según su lectura numerológica, le depara este año a su hijo. “El 2026 te da uno. Este año, si vos sumás tu día, tu mes y el 2026, te da uno. ¿Qué significa? Significa que estás conspirado. Entonces es como el año para hacer los deberes. Es el año para que te compres el cuaderno y empieces a declarar. A que te vean, a que estés y a que te veas vos”, explicó con entusiasmo. Y agregó una predicción concreta: “En el mes diez va a tener su primer golpe de suerte”.

A los 22 años, el joven lanzó su carrera como cantante y recibió el apoyo incondicional de su madre (Video: Instagram)

Después llegó el turno de la música. Denise pidió que pusieran Arrepentido y el estudio se transformó. La conductora arrancó a bailar la bachata en vivo, generando risas en el panel. Santino no tardó en tomar distancia del episodio con humor: “Saqué los dotes de mamá. Estamos igual de duros”.

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La pasión por la música no surgió de la nada. Santino es hijo del músico Germán Barceló, de quien Dumas se separó en 2005 y de quien el joven heredó la inclinación por ese mundo. Padre e hijo también colaboran: a comienzos de 2026, Santino presentó una reversión de Todo pasa, una canción que Barceló compuso en el año 2000.

El camino hasta el lanzamiento de su primer sencillo incluyó un desvío geográfico. Cuando terminó la escuela secundaria, Santino tomó la decisión de instalarse en Nueva Zelanda para trabajar y estudiar. Pasó allí aproximadamente un año antes de volver a la Argentina para apostar de lleno a la música. Denise recordó ese período con una frase que dejó en claro cuánto le costó la distancia: “El año que estuvo viviendo afuera estaba con el corazón partido”.

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El regreso derivó en un proyecto artístico respaldado por toda la familia. Su abuela, sus hermanas y Campi —el humorista Martín Campilongo, pareja de Denise— aparecieron bailando en videos para promocionar el material. En uno de los clips que circularon en redes, Campi se destacó por encima del resto girando como un trompo, lo que Santino celebró con humor al pie de la publicación: “Y salió volando”.

Cuando Ochoa le preguntó a Denise qué sentía al ver a su hijo hacer su música, la respuesta fue directa y sin filtros: “Me mata de amor. Santi es todo para mí. Es mi único hijo varón y es todo lo que está bien en el planeta es Santi”. El panel quedó en silencio por un momento antes de que las risas volvieran a tomar el estudio.

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Denis junto a Isabella, Emma, Santino, Francesca y Campi en unas vacaciones familiares (Instagram)

La dinámica entre madre e hijo fue uno de los puntos altos de la visita. Cuando Ochoa preguntó si Denise era celosa como madre, Santino respondió con precisión quirúrgica: “Yo no tuve muchas novias ni nada, así que no lo sabría. Lo vamos a descubrir cuando encuentre a alguien”. Denise no tardó en autodefinirse: “Soy media chapa loca, me parece. ¿Soy medio intensa?”. La respuesta de Santino fue un escueto y contundente: “Sí”.

Mientras todo esto ocurría, el contador de seguidores de la cuenta Santino_música no paraba de subir. Ochoa lo siguió en tiempo real desde el aire, pidiendo al público que lo siguiera y llegando a proponer metas cada vez más altas: primero 15.000, luego 20.000, después 30.000. Al final del programa, Santino había sumado más de 20.000 nuevos seguidores en una sola noche. Ochoa, que había motorizado buena parte del fenómeno, cerró el episodio con una broma que Santino recibió de buen grado: “Yo debería ser tu mánager, me di cuenta”. La respuesta del joven no se hizo esperar: “Firmo el contrato ya”.

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