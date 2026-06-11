Más de 220 personas permanecen en albergues por emergencias asociadas a la depresión tropical Cristina en El Salvador

Personal de emergencia supervisa el caudal de un río crecido tras las intensas lluvias provocadas por la depresión tropical Cristina en El Salvador (Cortesía Protección Civil).

El paso de la depresión tropical Cristina en El Salvador ha dejado una serie de emergencias atendidas en todo el país, con daños en infraestructura, evacuaciones y la activación de un robusto plan de respuesta estatal. Según informó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, la tormenta se degradó, pero la inestabilidad atmosférica mantiene lluvias persistentes y riesgos asociados en varias regiones.

Las autoridades mantienen la alerta naranja y refuerzan la vigilancia sobre zonas vulnerables, mientras avanzan las tareas de reconstrucción y asistencia humanitaria. De acuerdo con la información oficial proporcionada en conferencia de prensa, el país experimentó lluvias de gran intensidad tras el paso de Cristina.

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En la estación de Santa Ana se registraron 311 milímetros acumulados en cinco días, mientras que en Ilopango y la Chorrera del Guayabo los acumulados superaron los 220 milímetros. Estos valores representan más del 10% del promedio anual de lluvias del país en apenas cinco días, detalló López. El fenómeno generó condiciones propicias para deslizamientos, inundaciones y repuntes en los ríos, además de oleaje elevado en la costa.

Funcionarios del gobierno de El Salvador presentan el balance de emergencias atendidas y las acciones del Plan Invierno tras el paso de la depresión tropical Cristina, durante una conferencia de prensa en San Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó que el complejo turístico del Puerto de La Libertad, en particular la zona de Sunset Park, resultó gravemente afectado. “Uno de los daños más severos que hemos tenido ha sido en el complejo turístico del Puerto de La Libertad y específicamente en la parte donde está Sunset Park”, reportó Valdez, quien agradeció el apoyo coordinado de Obras Públicas y Fovial.

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En el sector educativo, la ministra Karla Trigueros señaló que hay 41 centros escolares que sufrieron inundación. El Ministerio de Educación mantiene un monitoreo constante de la infraestructura y un programa de acompañamiento lúdico y psicosocial en los albergues, en coordinación con el despacho de la Primera Dama.

“Hoy por hoy continúa la suspensión de clases y más tarde vamos a anunciar de acuerdo a las recomendaciones de Protección Civil si volvemos o no a la presencialidad”, indicó Trigueros.

Respuesta de Obras Públicas y restauración de vías

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, detalló que la Comisión Nacional de Protección Civil intervino en 126 árboles caídos, 23 deslizamientos, 88 vías obstruidas, 7 muros perimetrales dañados y 164 viviendas anegadas.

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El Cuerpo de Bomberos, bajo la dirección de Baltazar Solano, estableció cuatro puestos de mando avanzados en la zona costera, la más vulnerable en esta emergencia. “Tenemos todo el talento humano del Cuerpo de Bomberos enfocado, en este caso, a atender la emergencia y generar esa seguridad”, explicó Solano, quien resaltó el respaldo operativo y logístico en la evacuación de personas, atención de deslizamientos y otros incidentes.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, informó que 11 albergues permanecen activos con 76 familias y 225 personas, de las cuales 119 son menores. “Seguimos en estrecho monitoreo de todas las zonas que han tenido algunas afectaciones”, destacó Amaya, quien recordó que se mantiene vigente la alerta naranja y el despliegue de cien mil talentos humanos en el plan de contingencia para eventos hidroclimáticos.

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Equipos de Protección Civil colaboran en la evacuación de familias, incluidos varios menores, hacia albergues seguros ante las emergencias provocadas por la depresión tropical Cristina en El Salvador (Cortesía Cuerpo de Bomberos).

Entre las recomendaciones, las autoridades insisten en mantener la vigilancia en áreas con pendientes pronunciadas y evitar ingresar al mar durante el periodo de mareas vivas previsto del 15 al 19 de julio, cuando se esperan olas más altas y corrientes peligrosas en la costa salvadoreña. La población debe informarse exclusivamente por canales oficiales y atender las instrucciones de la Comisión Nacional de Protección Civil.