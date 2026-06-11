Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

Durante su reciente paso por Buenos Aires, Eric Weinstein sorprendió al invitar a científicos locales a debatir en bares históricos de la ciudad. Matemático formado en Harvard y exdirector de Thiel Capital, su mirada crítica sobre el sistema educativo y su rol como arquitecto intelectual en Silicon Valley lo convirtieron en una voz clave del pensamiento contemporáneo.

En Infobae a la Tarde, el politólogo Tomás Trapé trazó un perfil que recorre su vínculo con Peter Thiel, el impacto de sus ideas en el mundo tecnológico y el significado de su visita.

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La Intellectual Dark Web y la crisis de las instituciones

Trapé comenzó contando: “Fue el director gerente de Thiel Capital entre 2013 y 2022. En Silicon Valley lo describen como el filósofo interno del universo Thiel, su asesor intelectual de cabecera”.

Eric Weinstein visitó Buenos Aires e invitó a científicos locales a debatir en bares históricos de la ciudad (Infobae en Vivo - @ericweinstein)

Weinstein no es un tecnócrata ni un inversor. Es el hombre que le da marco conceptual a uno de los círculos de poder más influyentes del mundo occidental. Peter Thiel —fundador de PayPal y Palantir, primer inversor de Facebook, referente intelectual de la derecha libertaria de Silicon Valley— no es conocido por rodearse de pensadores decorativos. Weinstein ocupa ese lugar porque tiene algo genuino para ofrecer: una forma de leer el presente que combina matemática de alto nivel, filosofía y crítica institucional.

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Lo que hace más singular su figura es su origen ideológico. “Pese a provenir de una tradición progresista cercana a Bernie Sanders, supo forjar una alianza intelectual con Peter Thiel”, explicó Trapé. Esa capacidad de tender puentes entre mundos opuestos es, en parte, lo que lo hace indispensable dentro del círculo.

Eric Weinstein fue asesor intelectual de Peter Thiel y ocupó un lugar central en uno de los círculos de poder de Silicon Valley (REUTERS/Carlo Allegri)

El aporte más conocido de Weinstein al debate contemporáneo es el concepto de Intellectual Dark Web. Trapé lo explicó con precisión: “Aparecían fenómenos —tal vez el más conocido es Jordan Peterson— que eran fenómenos en las redes sociales, pero marginados de la academia, también de los medios de comunicación”.

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Weinstein fue quien les dio nombre y marco a esos casos dispersos, agrupándolos bajo una etiqueta que en 2018 llegó a las páginas de The New York Times.

La idea es tan incómoda como poderosa: hay pensadores con argumentos sólidos que el sistema académico y mediático expulsó o ignoró, y que encontraron en las plataformas digitales el espacio que las instituciones les negaron. Trapé subrayó: “No se trata de conspiranoicos ni de negacionistas, sino de voces heterodoxas que el establishment intelectual no supo o no quiso procesar”.

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La Intellectual Dark Web llegó a The New York Times en 2018 y describió el ascenso de figuras impulsadas por las redes sociales (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

Ese diagnóstico tiene una dimensión estructural que Weinstein desarrolló con más profundidad. Trapé lo tradujo en cifras concretas: “Por primera vez en la historia se contrae la matrícula. En los últimos diez años las universidades perdieron 11% de inscripciones”.

Para Weinstein, el modelo universitario tradicional no está en crisis coyuntural sino terminal. Su metáfora es dura: “Funcionan como un esquema Ponzi. Las instituciones de Occidente fueron diseñadas para un mundo que está en crecimiento. Todas prometen que mañana será mejor... Y sin embargo, es mentira. Siguen prometiendo un futuro que ya no pueden asegurar”.

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Trapé trazó el paralelo local: “En Argentina estamos discutiendo la universidad pública, tal vez de una manera precaria —porque nos solidarizamos siempre con los docentes, salarios de hambre—, pero sí pensando cuál es el rol de la universidad en este mundo acelerado”.

Eric Weinstein sostuvo que la crisis de las universidades refleja un modelo universitario en retroceso, con una caída del 11% en las inscripciones en diez años (AP)

La IGO y el fin de la era del estancamiento

Menos conocido pero quizás más ambicioso es otro concepto que Weinstein desarrolló: la Obligación de Crecimiento Incorporada (IGO, por sus siglas en inglés). La idea describe cómo las instituciones diseñadas durante décadas de expansión económica quedan estructuralmente atrapadas cuando el crecimiento se detiene.

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Ese estancamiento, que Weinstein ubica desde los años setenta, explica la sensación de que las promesas del siglo XX nunca terminaron de cumplirse.

Pero ese período, según él, llegó a su fin. Trapé citó: “La era de la estasis, donde muy poco ocurría durante largos periodos, ha terminado. Vivimos una aceleración”. Y esa aceleración tiene una cara inquietante que Weinstein no esquiva: “Vivimos en un planeta con una sola atmósfera. Hay nueve o diez personas en el mundo que podrían decidir en cualquier momento acabar con todos nosotros”.

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No es retórica apocalíptica. Es una descripción del nuevo mapa de poder, y Weinstein lo dice desde adentro.

Trapé afirmó que los marginados ganaron poder con referentes como J. D. Vance, Elon Musk y Joe Rogan, y ubicó a Eric Weinstein entre los arquitectos intelectuales de ese proceso (Infobae en Vivo - @ericweinstein)

Los marginados que ganaron

Ahí está el nudo de todo. Los pensadores que Weinstein agrupó bajo la etiqueta de Intellectual Dark Web —expulsados de las universidades, ignorados por los medios, ridiculizados por el establishment— no siguieron siendo marginales.

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Trapé lo dijo sin rodeos: “Thiel puso al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. Musk manejó una de las agencias de gobierno federal más importantes. Y Rogan define en Internet muchas de las opiniones públicas. Los marginados ganaron”.

Weinstein no es un observador externo de ese proceso. Es uno de sus arquitectos intelectuales. El hombre que le dio nombre y genealogía a ese movimiento, que construyó los conceptos con los que ese mundo se explica a sí mismo, que tendió puentes entre libertarios y progresistas heterodoxos cuando nadie lo hacía todavía.

Para Trapé, la pregunta que deja su figura no es menor: “¿Qué ocurre cuando los intelectuales que el sistema descartó terminan dándole forma al poder real?”. Weinstein no solo la formuló antes que nadie. Hoy vive la respuesta desde adentro.

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