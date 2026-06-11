Cuánto midió la ceremonia de apertura del Mundial 2026: el rating de los shows de Shakira, Maná y Los Ángeles Azules

Mundial 2026 - La primera apertura del Mundial 2026

Después de una larga espera y una creciente expectativa global, este jueves el Mundial 2026 comenzó oficialmente con su ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El evento marcó el inicio de una edición histórica de la Copa del Mundo, la primera en la que participan 48 selecciones y que se desarrolla de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Azteca, símbolo del fútbol internacional y escenario de momentos emblemáticos, volvió a ser protagonista al convertirse en el primer estadio del mundo en albergar tres ceremonias inaugurales de un Mundial. Desde temprano, miles de espectadores llenaron las gradas, mientras millones de personas en todo el planeta siguieron la transmisión en directo.

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El Mundial 2026 comenzó con la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La ceremonia, organizada por la FIFA, ofreció un espectáculo musical y visual que integró referencias a la cultura de los tres países anfitriones. Sobre el escenario se presentaron figuras de alcance internacional y grandes exponentes de la música latinoamericana. Entre los artistas convocados destacaron Shakira, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

El show combinó recursos tecnológicos, coreografías masivas y una puesta en escena que buscó reflejar la diversidad cultural y la identidad de la región.

Maná actúa durante la ceremonia de apertura REUTERS/Eloisa Sanchez

En Argentina, la transmisión en vivo estuvo a cargo de Telefe, que dedicó una cobertura especial al evento desde las primeras horas del día. El canal registró niveles de audiencia elevados, con cifras de entre 13 y 15 puntos de rating durante la cobertura. Según los datos de Ibope, a las 14:42 la transmisión alcanzaba los 13,5 puntos, pero el pico máximo llegó a las 14:58, cuando la cantante colombiana Shakira subió al escenario y la audiencia trepó hasta los 16,3 puntos, consolidando a Telefe como líder en la franja horaria. Además la fiesta inaugural también se pudo ver por DSports y TyC Sports.

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De esta manera, el rating combinado entre los 13,8 de Telefe y los 6,1 puntos de TyC Sports dio un total de 19,9 puntos.

El cantante colombiano J Balvin fue captado este 11 de junio, durante la inauguración del Mundial de fútbol 2026, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/Sashenka Gutierrez

La fiesta inaugural se realizó minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, el encargado de abrir la competencia. La ceremonia fue apenas el primer capítulo de una serie de celebraciones previstas también en Estados Unidos y Canadá, donde tendrán lugar otros actos oficiales durante los próximos días.

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“El fútbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026”, fue el discurso de Lila Downs, presentadora que dio inicio a la fiesta. El trofeo del Mundial 2026 se elevó en el escenario que se ubica en el círculo central de la mitad de la cancha del Azteca.

El Estadio Azteca se convirtió en el primer estadio en albergar tres ceremonias inaugurales de un Mundial

Maná fue el primer artista en cantar en la ceremonia. El cantante venezolano Danny Ocean lo siguió con el tema “Partidazo”. Uno de los momentos más álgidos de la inauguración estuvo relacionado con la irrupción de Los Ángeles Azules y Belinda con la canción “Por ella”.

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El colombiano J Balvin continuó con el show musical en el Estadio Azteca, que se coronó con la aparición de Shakira. Acompañada por el nigeriano Burna Boy, la artista cantó el himno oficial del Mundial 2026 “Dai Dai”. La primera ceremonia de apertura en México se extendió cerca de 20 minutos y bajó el telón con imponentes fuegos artificiales en el techo del recinto.

La ceremonia inaugural se realizó antes del partido entre México y Sudáfrica, que abrió la competencia del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Minutos antes del arranque oficial y de la salida de los futbolistas de México y Sudáfrica, se realizó un desfile con todas las banderas de las selecciones participantes de la Copa del Mundo. El momento estuvo acompañado por un show musical del histórico cantante italiano Andrea Bocelli y la artista surcoreana Ejae.

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Con la expectativa de miles de millones de espectadores alrededor del mundo, el Mundial 2026 se presenta como un evento sin precedentes. Además de la expansión en la cantidad de selecciones, el torneo contará con un total de 104 partidos, distribuidos entre los tres países anfitriones. La apertura en el Azteca funcionó como carta de presentación para una edición que buscará superar todos los récords y que ya comenzó a escribir una nueva página en la historia del fútbol mundial.