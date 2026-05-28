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“Un pinchazo hoy puede representar una vida más saludable mañana”: vacuna contra el VPH previene hasta el 90% del cáncer de cuello uterino

El Dr. José Proaño, director de la carrera de Medicina de la UCV, recuerda que la lucha contra este mal combina vacunación, información y controles médicos periódicos

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Niña vacunada contra el VPH.
Foto referencial: Difusión

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se consolida como una de las principales herramientas para prevenir el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que continúa siendo una de las más frecuentes y letales entre mujeres en el Perú.

El Dr. José Proaño, director de la carrera de Medicina de la Universidad César Vallejo (UCV), advirtió sobre la importancia de la prevención temprana y el acceso a la inmunización. “Los padres de familia deben acudir a los establecimientos de salud y completar oportunamente el esquema de vacunación de sus hijos e hijas”, recomendó, al subrayar que la vacunación es clave para reducir el impacto de esta enfermedad.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), el VPH está relacionado con cerca del 99% de los casos de cáncer de cuello uterino, lo que evidencia el rol central de este virus en el desarrollo de la enfermedad. A nivel nacional, se registran más de 4800 nuevos diagnósticos cada año, muchos de ellos detectados en etapas avanzadas debido a la ausencia de síntomas en fases iniciales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también advierte que este tipo de cáncer es el cuarto más común entre mujeres en el mundo, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención.

El notable logro se debe casi seguramente al impacto de la vacunación contra el VPH. (Composición fotográfica/Canva)
Foto referencial: Difusión

Vacunación como herramienta clave de prevención

Frente a este panorama, la vacunación contra el VPH ha demostrado ser altamente efectiva. De acuerdo con evidencia científica citada por autoridades sanitarias, las vacunas actuales pueden prevenir hasta el 90% de las infecciones causadas por los tipos de VPH más peligrosos.

En el Perú, el Minsa ofrece esta vacuna de forma gratuita a niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 18 años, con el objetivo de reducir la transmisión del virus y proteger a la población desde edades tempranas.

Prevención integral y combate a la desinformación

Pese a su eficacia, la vacunación aún enfrenta barreras vinculadas a la desinformación. Sin embargo, organismos internacionales han confirmado que se trata de una vacuna segura, cuyos efectos secundarios suelen ser leves y temporales.

Proaño también enfatizó la necesidad de complementar la vacunación con controles médicos periódicos. “Visitar a médicos especialistas para recibir una adecuada orientación, prevención y manejo integral de cualquier enfermedad relacionada con el VPH es clave”, indicó.

Asimismo, recordó que exámenes como el Papanicolaou y la prueba molecular del VPH permiten detectar a tiempo posibles riesgos, mejorando las probabilidades de tratamiento oportuno.

“Un pinchazo hoy puede representar una vida más saludable mañana”, concluyó el especialista, al subrayar el impacto de la prevención temprana en la reducción de esta enfermedad.

Las autoridades sanitarias coinciden en que la combinación de vacunación, información y controles médicos resulta fundamental para disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino y evitar diagnósticos tardíos en la población femenina.

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