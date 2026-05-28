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Tragedia en Córdoba: un automovilista se incrustó en el acoplado de un camión y murió

Las autoridades investigan si la poca visibilidad en la zona al momento del accidente fue un factor influyente

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El impacto fatal ocurrió cerca de la localidad de Ticino y la víctima fue el conductor de un Peugeot 208
El impacto fatal ocurrió cerca de la localidad de Ticino y la víctima fue el conductor de un Peugeot 208

Un automovilista murió este jueves por la mañana tras un choque por alcance en la Ruta Provincial 6 de Córdoba, a la altura del kilómetro 101, en cercanías de la localidad de Ticino. El conductor del vehículo menor falleció en el lugar del hecho.

El siniestro se produjo cuando un Peugeot 208 impactó contra la parte trasera de un acoplado cerealero que era remolcado por un camión Iveco, según confirmaron fuentes de la Policía de Córdoba.

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El transporte de carga era conducido por un hombre de 47 años, quien resultó ileso tras la colisión. Un servicio de emergencias se presentó en el lugar y constató el fallecimiento del conductor del automóvil.

De acuerdo con las primeras informaciones, el camión se encontraba detenido sobre la banquina al momento del impacto. Aun así, los peritos trabajan para determinar si el vehículo de carga ocupaba parte de la calzada cuando se produjo el choque.

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Entre las primeras hipótesis que manejan los investigadores, la escasa visibilidad en la zona durante las horas de la mañana aparece como un factor que podría haber impedido al automovilista reaccionar a tiempo para esquivar el transporte, según detalló El Doce TV. La Policía de Córdoba informó que las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación.

Las autoridades policiales y judiciales aún no dieron a conocer la identidad de la víctima fatal, a la espera de notificar formalmente a sus familiares.

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Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la colisión se produjo entre ese Focus que avanzaba de oeste a este y un Peugeot 307 que lo hacía en dirección contraria. Cada vehículo transportaba dos ocupantes. En el primero viajaban O.M. y M.B., ambos de Cervantes; en el segundo, la conductora C.S.R. y J.L.O.

Los tres sobrevivientes fueron derivados de urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca.

Una de las mujeres ingresó intubada a quirófano y, tras la intervención, quedó internada en terapia intensiva. Es la acompañante de la víctima fatal y la sobreviviente con el cuadro más comprometido.

La conductora del Peugeot también fue llevada a quirófano, donde permaneció hasta la tarde con estado estable. El cuarto ocupante, J.L.O., sufrió una fractura de fémur y está fuera de peligro.

El segmento donde se produjo el impacto conserva el diseño tradicional de dos carriles. Los bomberos debieron recurrir a máquinas neumáticas para liberar a los ocupantes que quedaron atrapados entre los hierros.

El tránsito fue cortado para facilitar las tareas de rescate. Al menos cuatro patrulleros escoltaron a las ambulancias que ingresaron a toda velocidad por calle Mendoza hacia el hospital roquense, según consignó LM Cipolletti.

Un aporte fundamental para la investigación llegó de un testigo circunstancial: Dagoberto Velásquez, taxista de Cervantes, presenció el choque mientras se desplazaba hacia General Roca con pasajeros. Su vehículo cuenta con cámaras de seguridad, por lo que el accidente quedó registrado.

Las imágenes revelan una serie de adelantamientos e imprudencias previos al impacto. Velásquez reconoció además que los ocupantes de ambos vehículos eran vecinos conocidos de su localidad.

La Fiscalía tomó intervención y el Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar. El Ministerio Público Fiscal ordenó las primeras medidas de prueba para determinar la dinámica del impacto y establecer si existieron responsabilidades penales de alguno de los conductores.

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