Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

Tras compartir su habilidad para el tejido, Noelia Marzol le mostró a sus seguidores qué puntos utilizó durante la confección y la lana que eligió para ello (Instagram)

Noelia Marzol siempre logra sorprender a sus seguidores con su costado más genuino y relajado, mostrando que su vida no se limita a los flashes del espectáculo ni a los escenarios. Esta vez, la bailarina decidió abrir la puerta de su intimidad para compartir un pasatiempo que la conecta con sus raíces y la aleja por un rato de la rutina agitada: el tejido. Con un toque de humor y mucha calidez, Noelia contó cómo nació su amor por las agujas y la lana, y cómo este simple acto se transformó en un puente entre generaciones y recuerdos familiares.

Fue a través de un posteo en Instagram donde Marzol posó con su última creación, un sweater beige hecho por sus propias manos, y aprovechó para contar la historia detrás de esta prenda. “Mi abuela Tita me enseñó a tejer muy chica. Lo básico… pero servía para compartir tiempo juntas”, escribió al pie de la publicación, recordando esos primeros pasos en el mundo del tejido que, más que técnica, estaban cargados de afecto y complicidad. “Cuando fui creciendo tuve algunas inquietudes y quise invertir el tiempo en algo más que una bufanda. Existen muchos videos que enseñan súper bien cómo hacer diferentes puntos. Busquen porque hay miles”, alentó la creadora y protagonista de Bloody Tango, abriendo la invitación a quienes quieran sumarse al mundo del tejido.

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Lejos de presumir perfección, la bailarina reconoció que el sweater fue todo un experimento, hecho a ojo y con muchos intentos de prueba y error. “Por lo general los patrones no se dan tan sueltamente, pero como este terminó siendo de mi autoría se los comparto. No soy experta, no lo hago demasiado bien y los ocho tienen todos diferente cantidades de vueltas, pero ‘me doy maña’ como dirían algunos”, relató con sinceridad. “Un poco desprolijo, y me justifico, con una vida muy activa, dos pibes y algún que otro fogón con un vinito de por medio es más difícil. Pero la mejor parte es que cada vez que lo uso recuerdo esos momentos”, confesó, dejando en claro que cada vuelta de lana es también una vuelta al pasado y a los recuerdos de abuela.

Noelia Marzol comparte su estilo personal luciendo un sweater tejido por sus propias manos

“Tejer es hermoso. Y sin dudas un acto de amor (nadie invertiría tanto tiempo en alguien que no ama). Si tenés aún tu abuela cerca, aprovechala. No es solo cuestión de hacer tus propios diseños, tejer siempre te va a conectar con algo lindo”, escribió, sumando también un consejo para quienes tengan la dicha de compartir tiempo con sus abuelas.

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En su mensaje, Marzol también incluyó un dato llamativo sobre los beneficios del tejido: “Dicen que los hábitos de ‘abuela’ reducen el riesgo de deterioro cognitivo”. Y lejos de limitar la actividad a las mujeres, animó a todos a intentarlo: “Válido para mujeres y hombres (que conozco pocos que saben tejer, pero los hay)”.

Marzol le sumó un detalle de broche de abeja a su prenda tejida

Orgullosa de su trabajo, la bailarina posó con su sweater en un ambiente otoñal

La publicación se completó con un video donde Noelia detalló el proceso de confección del sweater, mostrando las agujas, la lana y explicando, paso a paso, cómo fue armando la prenda aunque, como aclaró entre risas, sin patrones formales y con mucha intuición. “Voy a hacer el servicio de la comunidad, pero no puedo enseñarles nada, porque a mí me enseñó a tejer mi abuela y eso es todo lo que sé. No tengo los patrones de este suéter porque en realidad lo fui haciendo a ojo y tardé como un mes entre que armé, desarmé y fui probando”, contó, mostrando los materiales que usó y explicando las combinaciones de puntos que aplicó para darle forma y textura al diseño.

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El sweater, lejos de ser una pieza de alta moda, se convirtió en un símbolo de paciencia, perseverancia y cariño. Marzol detalló que el frente y la espalda tienen cien puntos cada uno, arrancó con un elástico de diez hileras y fue intercalando agujas y puntos según lo iba sintiendo. “La lana que usé es esta, que para que vean que no es un chivo, acá les muestro. La compré en este lugar. La lana se llama mecha ‘pura lana crudo’”, explicó, antes de enumerar los distintos puntos y cruces que utilizó en la confección.

Noelia posó sonriente luciendo un suéter tejido por ella misma, mostrando su habilidad en este arte en un vibrante entorno otoñal (Instagram)

Así, una vez más, Marzol demuestra que su carisma y autenticidad trascienden el espectáculo. Tejiendo historias y recuerdos, la bailarina invita a volver a lo esencial, a disfrutar de los pequeños momentos y a valorar los lazos que nos unen a quienes nos enseñaron el verdadero significado del amor hecho a mano.

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