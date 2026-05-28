El Comando Sur destaca acción de Guatemala contra laboratorio ilegal

Un agente de seguridad con uniforme de camuflaje y fusil inspecciona un inmueble. En la habitación se observan múltiples hornos microondas apilados sobre mesas y diversas cajas de cartón. También hay recipientes de plástico de varios colores y paquetes. La operación se lleva a cabo en un espacio interior con paredes verdes claras y puertas de madera. El video documenta una intervención de fuerzas de seguridad.

El Comando Sur de Estados Unidos afirmó que un operativo reciente de Guatemala contra un laboratorio de drogas mostró el compromiso del país para “llevar la lucha contra los narcoterroristas a su país”, según informó en sus redes sociales la embajada de Estados Unidos en Guatemala

De acuerdo con el organismo, la intervención fue “otro éxito” para la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y se enmarca en el trabajo conjunto para combatir “el flagelo del narcoterrorismo” en la región, según la misma fuente.

PUBLICIDAD

El Ejército y la SGAIA-PNC desmantelan narcolaboratorio en San Marcos

En una actualización, la mañana de este jueves en redes sociales la PNCdeGuatemala, informa que en un operativo conjunto de SGAIA-PNC, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público desbarató un narcolaboratorio en la aldea Zanjón, en San Lorenzo, San Marcos, donde fueron capturadas ocho personas y se incautaron droga, armas, vehículos y dinero.

En el lugar se contabilizaron 117 kilos de cocaína. Los tres inmuebles quedaron sellados por el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

La acción se realizó como parte del seguimiento de una investigación que ubicó el inmueble donde, según las autoridades, se fabricaba y almacenaba cocaína. Durante el operativo, los implicados intentaron huir, pero fueron neutralizados y capturados.

Agentes de la unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan varias detenciones durante una operación de seguridad en una zona exterior. (PNCdeGuatemala)

Los detenidos fueron identificados como Edy “N” (55 años), Alejandro “N” (35), Luis “N” (30), Benilzon “N” (28), Byron “N” (41), Ludwing “N” (48), César “N” (34) e Irma “N” (66), quien fue trasladada bajo custodia a un centro asistencial por quebrantos de salud.

PUBLICIDAD

Durante la inspección localizaron equipo usado para la producción de droga: 12 microondas, siete pesas digitales, dos prensadoras hidráulicas, dos máquinas para hacer paquetes, además de mecanismos y químicos para fabricar cocaína. También se hallaron tres caballos, que fueron entregados a las autoridades encargadas de su resguardo.

En otros dos domicilios cercanos, las fuerzas de seguridad localizaron 14 fusiles, cuatro pistolas, 43 cargadores para fusil, 10 cargadores para pistola y 1.346 municiones de distintos calibres, además de 19 teléfonos, nueve radios portátiles y cuatro memorias USB. En cuanto al dinero, se reportaron USD 26.787 y Q74.461, además de 81 pesos mexicanos, y en un vehículo se halló un costal con paquetes de dólares que totalizaron USD 136.024, presuntamente vinculados a la venta de droga.

PUBLICIDAD

Agentes antinarcóticos inspeccionan un laboratorio clandestino de procesamiento de drogas tras el decomiso de múltiples paquetes de estupefacientes. (PNCdeGuatemala)

El Ministerio Público informó que también fueron incautados seis microbuses, 14 vehículos y 12 motocicletas. La droga, los detenidos y los vehículos quedaron a disposición del juzgado correspondiente.

El gobierno de Guatemala desmantela complejo vinculado al tráfico de cocaína cerca de la frontera con México

El Ejército de Guatemala localizó el 26 de mayo en San Marcos un laboratorio de presunta cocaína que el ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz describió en una conferencia transmitida por canales oficiales como el mayor hallado en 15 años, un operativo que, según el funcionario, muestra una estructura capaz de completar en un solo sitio todo el ciclo de producción de la droga y forma parte de una estrategia sostenida para debilitar redes criminales que operan rutas hacia México.

PUBLICIDAD

Evidencia de un importante operativo policial muestra municiones, radios bidireccionales, teléfonos inteligentes y una bolsa de cuero dispuestas con marcadores numéricos. (PNCdeGuatemala)

En el primer inmueble intervenido se contabilizaron Q 74.461,50, USD 26.787, 118 pesos mexicanos, 14 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, 1.306 cartuchos de distintos calibres, 16 celulares, nueve radios, siete cargadores, 45 bolsas para fusiles, ocho bolsas para pistolas, cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones de ciudadanos mexicanos, según detalló Sáenz en la conferencia oficial.

El procedimiento seguía abierto al momento de su comparecencia porque abarcaba tres inmuebles interconectados, según el ministro. Sáenz precisó que había ocho detenidos: siete capturados al ingresar a la primera instalación y uno más en registros posteriores.

PUBLICIDAD

San Marcos integra una franja fronteriza bajo presión del narcotráfico

La información difundida sobre el operativo sitúa el procedimiento en Ayutla, municipio de San Marcos, dentro de una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su proximidad a las rutas de trasiego hacia México. La Agencia Guatemalteca de Noticias señaló que el hallazgo expone infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza que concentra parte de la actividad criminal por su cercanía con las rutas hacia ese país.

PUBLICIDAD

Sáenz atribuyó el resultado al trabajo de inteligencia coordinado entre el Ejército de Guatemala, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Dirección General de Inteligencia Civil y la Dirección de Inteligencia Militar. Ante preguntas de la prensa, dijo que esta estructura era investigada desde un año y medio.