Ivana Figueiras, durísima con Chechu Bonelli tras el nuevo escándalo con Darío Cvitanich: “Un límite”

La empresaria decidió meterse en la polémica y dio detalles desconocidos acerca del nuevo capítulo que tiene a su actual pareja como protagonista (Video: Los profesionales con Flor-El Nueve)

Ivana Figueiras no buscaba ser noticia, pero el escándalo que envuelve a Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por la supuesta disputa en torno a la tenencia de su mascota, Frida, la arrastró una vez más al centro de la escena. Las cámaras de Los profesionales con Flor (El Nueve) la abordaron para conocer su opinión y la modelo no esquivó ninguna pregunta, aunque dejó en claro desde el arranque su hartazgo por quedar atrapada en conflictos mediáticos que no le pertenecen.

La primera respuesta que dio no fue sobre el episodio puntual sino sobre algo más amplio. Figueiras arrancó hablando del feminismo y del dolor que atraviesa una mujer después de una separación, pero trazó un límite preciso: “Si vos querés ensuciar a otra mujer para ponerte por arriba de la situación, no está bueno tampoco”. Y agregó: “Yo entiendo que uno está dolido y que tal vez la mujer que viene después de eso... la verdad, Darío se enamoró de mí, se enamoró. Y bueno, yo sé que eso puede doler, pero yo no tengo nada que ver”.

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La defensa de su relación fue directa: “No me voy a privar de vivir una historia de amor con una persona que me parece espectacular”. Antes, reconoció que conoce de cerca lo que implica sufrir por amor, pero remarcó que “todo tiene un límite”.

Cuando Flor de la V le preguntó qué había pasado puntualmente para que el clima se enrareciera después de un período de calma, Figueiras fue concreta. Contó que Cvitanich le consultó si estaba de acuerdo con que la madre de sus hijas pasara a saludarlas el primero de enero. La respuesta fue inmediata: “Obvio, le dije, es la madre, ¿cómo no va a venir a saludar a sus hijas?”

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Chechu Bonelli sobre su separación de Darío Cvitanich. Aclara que Cvitanich no le fue infiel y que los acuerdos de separación fueron mutuos

Lo que siguió fue una aclaración sobre su postura frente a ese tipo de situaciones: “No tengo nada para prohibir. Es la madre de las hijas de mi pareja”. Y cerró con una pregunta retórica que resumió su posición: “¿Cómo voy a permitir eso si está todo mal?”

Figueiras también mencionó que, si hubo cosas que no le gustaron a lo largo de este tiempo, eligió no hacerlas públicas. Ese silencio, dijo, fue una decisión consciente.

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Horas antes, las cámaras de Intrusos(América) la abordaron para conocer su opinión sobre el tema. La modelo, lejos de alimentar el fuego, dejó en claro su hartazgo por quedar una vez más en el centro de conflictos mediáticos ligados a su pareja y a la expareja de él.

Al ser consultada sobre su postura ante la situación, Figueiras, visiblemente incómoda, optó por la evasiva desde el primer momento. “No te puedo decir nada. No sé”, respondió, tratando de cortar el tema de raíz. Sin embargo, la insistencia periodística fue en aumento, y el eje de la charla giró rápidamente hacia la mascota que habría quedado en el medio de la separación.

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En medio del nuevo encontronazo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por su perra Frida, Ivana Figueiras fue consultada sobre la situación (Intrusos - América=

“¿Qué tengo que ver yo con el perro?”, lanzó la empresaria, marcando su distancia. El cronista insistió en que, según trascendidos, a Darío le habría molestado que el perro estuviera en adopción. Sin perder la calma, ella fue contundente: “Juro que no, no tengo ni idea de… Obviamente que sí tengo idea, pero no quiero hablar”. La modelo dejó claro desde el inicio que no le corresponde opinar ni involucrarse en la disputa. “No es un tema que me involucre a mí. Yo no tengo nada que ver. Ya bastante me tuve que fumar todo esto. No tengo nada que ver con esto, ¡nada!”.

La charla siguió girando en torno al destino del animal. El cronista buscó saber si la mascota estaba en la casa del hermano de Darío, en Baradero. Ivana se mantuvo firme: “No sé, preguntale a él”. Al consultarla si conocía a la mascota, respondió con amabilidad: “Es un amor el perrito, divino”. Pero cuando el notero intentó indagar sobre su preocupación respecto al bienestar del animal, la modelo fue clara: “No es un problema mío. Yo me ocupo de mí y de mi vida, de nadie más”.

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