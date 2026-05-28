Teleshow

Ivana Figueiras, durísima con Chechu Bonelli tras el nuevo escándalo con Darío Cvitanich: “Un límite”

La empresaria dio su versión de los hechos al aire del programa de Flor de la V en El Nueve y dejó en claro que no quiere seguir alimentando la disputa

Guardar
Google icon

La empresaria decidió meterse en la polémica y dio detalles desconocidos acerca del nuevo capítulo que tiene a su actual pareja como protagonista (Video: Los profesionales con Flor-El Nueve)

Ivana Figueiras no buscaba ser noticia, pero el escándalo que envuelve a Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por la supuesta disputa en torno a la tenencia de su mascota, Frida, la arrastró una vez más al centro de la escena. Las cámaras de Los profesionales con Flor (El Nueve) la abordaron para conocer su opinión y la modelo no esquivó ninguna pregunta, aunque dejó en claro desde el arranque su hartazgo por quedar atrapada en conflictos mediáticos que no le pertenecen.

La primera respuesta que dio no fue sobre el episodio puntual sino sobre algo más amplio. Figueiras arrancó hablando del feminismo y del dolor que atraviesa una mujer después de una separación, pero trazó un límite preciso: “Si vos querés ensuciar a otra mujer para ponerte por arriba de la situación, no está bueno tampoco”. Y agregó: “Yo entiendo que uno está dolido y que tal vez la mujer que viene después de eso... la verdad, Darío se enamoró de mí, se enamoró. Y bueno, yo sé que eso puede doler, pero yo no tengo nada que ver”.

PUBLICIDAD

La defensa de su relación fue directa: “No me voy a privar de vivir una historia de amor con una persona que me parece espectacular”. Antes, reconoció que conoce de cerca lo que implica sufrir por amor, pero remarcó que “todo tiene un límite”.

Cuando Flor de la V le preguntó qué había pasado puntualmente para que el clima se enrareciera después de un período de calma, Figueiras fue concreta. Contó que Cvitanich le consultó si estaba de acuerdo con que la madre de sus hijas pasara a saludarlas el primero de enero. La respuesta fue inmediata: “Obvio, le dije, es la madre, ¿cómo no va a venir a saludar a sus hijas?”

PUBLICIDAD

Chechu Bonelli sobre su separación de Darío Cvitanich. Aclara que Cvitanich no le fue infiel y que los acuerdos de separación fueron mutuos

Lo que siguió fue una aclaración sobre su postura frente a ese tipo de situaciones: “No tengo nada para prohibir. Es la madre de las hijas de mi pareja”. Y cerró con una pregunta retórica que resumió su posición: “¿Cómo voy a permitir eso si está todo mal?”

Figueiras también mencionó que, si hubo cosas que no le gustaron a lo largo de este tiempo, eligió no hacerlas públicas. Ese silencio, dijo, fue una decisión consciente.

Horas antes, las cámaras de Intrusos(América) la abordaron para conocer su opinión sobre el tema. La modelo, lejos de alimentar el fuego, dejó en claro su hartazgo por quedar una vez más en el centro de conflictos mediáticos ligados a su pareja y a la expareja de él.

Al ser consultada sobre su postura ante la situación, Figueiras, visiblemente incómoda, optó por la evasiva desde el primer momento. “No te puedo decir nada. No sé”, respondió, tratando de cortar el tema de raíz. Sin embargo, la insistencia periodística fue en aumento, y el eje de la charla giró rápidamente hacia la mascota que habría quedado en el medio de la separación.

En medio del nuevo encontronazo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich por su perra Frida, Ivana Figueiras fue consultada sobre la situación (Intrusos - América=

¿Qué tengo que ver yo con el perro?”, lanzó la empresaria, marcando su distancia. El cronista insistió en que, según trascendidos, a Darío le habría molestado que el perro estuviera en adopción. Sin perder la calma, ella fue contundente: “Juro que no, no tengo ni idea de… Obviamente que sí tengo idea, pero no quiero hablar”. La modelo dejó claro desde el inicio que no le corresponde opinar ni involucrarse en la disputa. “No es un tema que me involucre a mí. Yo no tengo nada que ver. Ya bastante me tuve que fumar todo esto. No tengo nada que ver con esto, ¡nada!”.

La charla siguió girando en torno al destino del animal. El cronista buscó saber si la mascota estaba en la casa del hermano de Darío, en Baradero. Ivana se mantuvo firme: “No sé, preguntale a él”. Al consultarla si conocía a la mascota, respondió con amabilidad: “Es un amor el perrito, divino”. Pero cuando el notero intentó indagar sobre su preocupación respecto al bienestar del animal, la modelo fue clara: “No es un problema mío. Yo me ocupo de mí y de mi vida, de nadie más”.

Temas Relacionados

Ivana FigueirasChechu BonelliDarío Cvitanich

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

La actriz celebró en Instagram un clásico juego de similitudes y la extenista no tardó en sumarse con un gesto lleno de afecto

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

El periodista Fede Flowers compartió las imágenes del ex de Daniela Celis acompañado por varias mujeres y en un apasionado momento con una influencer chilena

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

La periodista y diputada nacional le dijo adiós a su panza de embarazada con una foto junto a su hija y su pareja antes de internarse, y en la tarde del jueves le confirmó la noticia a Teleshow

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

Lejos de los escenarios, la artista reveló su pasión por un particular pasatiempo y compartió el valor sentimental que tiene esta actividad en su vida

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

La cantante hizo frente a los rumores de que no se lleva bien con sus compañeros de trabajo y no pudo evitar quebrarse al tocar el tema

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

DEPORTES

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

La emoción del papá de Juan Manuel Cerúndolo tras el histórico triunfo ante Sinner: “Esto es impensado y soñado

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La sorpresa que le preparó Alpine a Franco Colapinto en su cumpleaños: “Estoy avergonzado”

El emotivo video del Manchester City que conmovió a Guardiola: el reencuentro con un “famoso” hincha 10 años después

Las fuertes críticas a Sinner por su actitud en la derrota contra Cerúndolo en Roland Garros: “Era fatiga, no lesión”

TELESHOW

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

Noelia Marzol sacó a relucir su talento oculto y sorprendió a sus seguidores: “Un acto de amor”

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

INFOBAE AMÉRICA

Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Universal Studios abrirá su primer parque temático exclusivo para niños pequeños en julio de 2026

Desde hace un año más de 100 mil personas continúan sin acceso al agua potable en la región panameña de Azuero

El Comando Sur destaca acción de Guatemala contra laboratorio ilegal

“Un pinchazo hoy puede representar una vida más saludable mañana”: vacuna contra el VPH previene hasta el 90% del cáncer de cuello uterino

República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según el Banco Central