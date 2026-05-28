Las fuertes críticas a Sinner por su actitud en la derrota contra Cerúndolo en Roland Garros: “Era fatiga, no lesión”

Juan Manuel Cerúndolo completó un batacazo histórico al vencer a Jannik Sinner en Roland Garros por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. El argentino se impuso en un encuentro atravesado por el calor y un desmoronamiento físico por parte del número uno del mundo cuando estaba a un game de la victoria. El partido abrió una discusión por una pausa médica y dos salidas de pista concedidas en un momento decisivo del tercer set, algo que derivó en que el italiano sufriera fuertes críticas.

La controversia se concentró en la duración de la interrupción: primero hubo unos diez minutos fuera de la cancha y luego un descanso adicional de ocho minutos al final del set, para un total de 18 minutos. Sinner había ganado los dos primeros sets y estaba 5-1 arriba en el tercero en el Court Philippe Chatrier. Desde ese momento perdió 11 puntos consecutivos, se sentó sobre las vallas publicitarias junto a la cancha y dejó ver que ya no podía sostener su intensidad habitual bajo temperaturas superiores a 30 °C. La pausa y la primera visita al vestuario comenzó cuando el marcador estaba 5-4 y 0-40 en el tercer parcial, con triple set point para el argentino.

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Especialistas apuntaron contra el italiano por su accionar y criticaron la gestión de las interrupciones del partido. Tim Henman, extenista británico que llegó a ser 4° del ranking ATP, expresó su descontento en la transmisión oficial de TNT Sports. “Está retrasando el juego y, por lo tanto, recibirá una advertencia, y si ya ha recibido una advertencia por eso, puede ser la pérdida del primer servicio o un punto de penalización”, destacó el británico, según reprodujo el portal The Telegraph.

Jannik Sinner recibió críticas por su actuar en su derrota contra Cerúndolo (Crédito obligatorio: Susan Mullane-Imagn Images)

Tim Henman señaló el accionar de la jueza de silla Aurelie Tourte, quien bajó a la cancha y se acercó a Sinner para preguntarle cómo estaba. “Así que la árbitra no debería levantarse de su silla. No es su responsabilidad, es responsabilidad del jugador. No veo por qué debería beneficiarse de entrar en una sala con aire acondicionado. No es correcto que un tenista reciba el beneficio de recuperarse en un cuarto con aire acondicionado. La jueza estiró el reglamento a favor del número uno”, disparó el extenista que ganó 11 títulos ATP.

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Jim Courier, extenista que llegó a ser número 1 en el ranking ATP y ganó 23 títulos, se alineó a los dichos de Tim Henman y apuntó contra el actuar de las autoridades por el tiempo que le brindaron a Sinner. “Esto es una absoluta tontería. Se están flexibilizando las reglas para los de arriba. Lo de Sinner era fatiga, no lesión. El reloj debió correr. Son calambres, claramente. Las reglas no son las mismas para los Top. Aurelie Tourte y la FFT tendrá que dar explicaciones de lo ocurrido. Sacar a un jugador para ser evaluado está fuera de los límites de la equidad", argumentó.

La polémica giró en torno a que la jueza optó por no poner en marcha el reloj de saque cuando el juego se detuvo por primera vez. Esa decisión alimentó la idea de un “trato de favor” hacia el número uno del mundo, sobre todo porque, hace algunos días, al checo Jakub Mensik no se le concedió la misma discrecionalidad el miércoles, cuando sufría calambres y perdió dos primeros saques por el tiempo transcurrido entre puntos.

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En este contexto, se reavivó una discusión que ya venía instalada en el circuito: figuras como Daniil Medvedev y Alexander Zverev habían dejado entrever molestias en meses recientes por otras interrupciones médicas de Sinner en partidos importantes.

Después de la reanudación, Sinner nunca volvió a ser el mismo. Cerúndolo aprovechó el desconcierto físico y anímico del italiano, ganó los sets siguientes y concretó la remontada más grande del torneo ante el máximo favorito, beneficiado además por la ausencia de Carlos Alcaraz y por su gran temporada en el circuito Masters 1000.

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Juanma Cerúndolo se quedó con una victoria histórica en Roland Garros (REUTERS/Stephanie Lecocq)

De acuerdo con el reglamento de la Federación Internacional de Tenis, las atenciones médicas deben realizarse durante los cambios de lado o entre sets, aunque existen excepciones para condiciones agudas que requieran intervención inmediata, como sangrados o mareos extremos. La normativa permite un máximo de 3 minutos de tratamiento después de la evaluación del fisioterapeuta oficial, sin contar el tiempo de esa evaluación.

El mismo marco prevé que, si el especialista determina que existe una condición aguda (por ejemplo, una torcedura de tobillo grave, sangrado o mareo extremo), el juego puede detenerse de inmediato. En los casos de sangrado, la interrupción también es instantánea y, si no se controla, el jugador puede ser obligado a retirarse, según la ITF.

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Jannik Sinner llegó a Roland Garros como el máximo favorito a quedarse con el título (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“No recuerdo la última vez que me sentí tan débil. Hoy no me sentía muy bien en la pista, pero puede pasar. Estaba en una buena posición, pero no pude cerrarlo con mi servicio. Luego tuve bastantes problemas”, explicó Jannik Sinner después del partido en rueda de prensa. “Empecé a sentirme muy mareado, muy bajo de energía. Intenté cerrar el partido con mi saque, pero no tenía mucha energía. En el cuarto set me dejé ir un poco intentando guardar algo para el quinto”, reconoció el candidato a ganar el Grand Slam.

Juanma Cerúndolo, por su parte, relativizó la polémica en conferencia. “Un tenista se puede ir dos veces al vestuario. En cinco sets tienes dos veces para ir, no me acuerdo bien la regla, pero creo que eran dos veces a cambiar, entonces está perfecto, totalmente legal, digamos. Y cada uno es, como digo, el tenis de día a día, y tú tienes que hacer lo mejor que puedas para ganar, siempre y cuando esté dentro del reglamento, está perfecto lo que hizo. Creo que yo hubiera hecho lo mismo, tratar de ganar tiempo para mejorar”, señaló el argentino.

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Luego de su histórica victoria sobre el número uno del mundo, Cerúndolo buscará alcanzar los octavos de final de este Grand Slam por primera vez en su carrera ante el español Martín Landaluce (20 años, 69° del mundo), que venció en cinco sets al checo Vít Kopriva (28 años, 66° del ranking).