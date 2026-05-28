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Nació prematuro el segundo hijo de Marcela Pagano: cómo se encuentra el pequeño y el nombre que eligió

La periodista y diputada nacional le dijo adiós a su panza de embarazada con una foto junto a su hija y su pareja antes de internarse, y en la tarde del jueves le confirmó la noticia a Teleshow

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Marcela Pagano sentada en un sofá con su pareja, mientras un niño pequeño se inclina para besar su vientre de embarazo expuesto
La periodista Marcela Pagano, junto a su pareja y su hija, muestra su "panza" mientras celebra la llegada de su segundo bebé, en una dulce estampa familiar.

Marcela Pagano, periodista y diputada nacional, dio a luz a su segundo hijo junto a su pareja, el empresario y abogado Franco Bindi. El niño nació prematuro, luego de 36 semanas de gestación, por lo que a la diputada debieron practicarle una cesárea. Hoy mismo, Pagano publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a Bindi y su hija Olivia, tomada en la noche del miércoles, antes de partir a la clínica, para marcar el final de su embarazo. Ese gesto despertó una catarata de mensajes entre sus seguidores. En la tarde de hoy, la noticia fue confirmada por la periodista a Teleshow.

Nació prematuro. Estábamos en riesgo los dos así que adelantaron todo. Esperando en neo que todo evolucione bien. Nació esta mañana, ayer ya no estábamos bien, así que me dejaron dormir y ya hoy cesárea”, le dijo la flamante mamá a este medio, contando el duro momento que le tocó atravesar pero remarcando la felicidad de tener a su segundo hijo del otro lado de la panza. La pareja eligió nombrar al pequeño Hipólito.

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Hoy mismo, antes de la confirmación de la novedad, publicó una imagen con la frase “Anoche, despidiéndonos de la panzota amada”, en la que se la ve recostada en un sillón con su pareja y la pequeña Olivia, que apoya la cabeza sobre su panza. La escena, captada en el living de su casa, muestra a los tres en un momento distendido, con Pagano sonriendo mientras la niña descansa sobre ella.

Diez semanas atrás, la propia Pagano había compartido la noticia del embarazo con un mensaje que combinó lo personal con la franqueza que la caracteriza. “Entre tantas cosas que pasan, quería compartir con ustedes un pedacito de mi felicidad: voy a ser mamá nuevamente“, escribió en aquella oportunidad.

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En ese texto, la diputada repasó el camino que la llevó hasta ese momento: “Como ustedes saben, porque se los he compartido, la maternidad fue un camino que recorrí con absoluta conciencia. Todo arrancó con la preservación de mis óvulos para tener la posibilidad de decidir sin apuros biológicos el momento de ser madre”.

Marcela Pagano sonriendo con su vientre expuesto, su pareja la mira y su hijo le da un beso a la barriga, todos en un sofá en casa
El tierno posteo con el que la Diputada Nacional se despidió de la panza (Instagram)

Pagano también describió el papel que tuvo su pareja, el empresario Franco Bindi, en esa decisión: “Ese momento llegó de la mano de un hombre que me hizo madurar esa idea y animarme a la aventura que significa formar una familia. Un amor que me acompañó en cada paso y del que surgió lo más maravilloso que ambos tenemos en nuestro mundo, mi hijita Olivia”.

El anuncio cerró con una dedicatoria directa: “Hoy esa felicidad se multiplica con la llegada de un nuevo bebé tan soñado que todavía me parece un cuento. Fran te amo, sos el mejor papá del mundo y el mejor compañero que podía tener. La vida siempre te da sorpresas, gracias por tanto”.

El embarazo, sin embargo, no transcurrió sin contratiempos. En el último tramo de la gestación, Pagano atravesó complicaciones que la obligaron a consultar a su obstetra y que derivaron en un diagnóstico de reposo absoluto. La razón: “El parto puede desencadenarse en cualquier momento”.

Lo que siguió fue un cruce con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que Pagano decidió hacer público a través de su cuenta de X. Había una sesión en curso y ella presentó el certificado médico correspondiente para justificar su ausencia. La respuesta de Menem fue pedirle que “precise cuánto tiempo durará el reposo”.

La reacción de Pagano fue contundente: “Como si el embarazo fuera una gripe con fecha cierta de alta. Tratan a la maternidad como una enfermedad administrativa“. Y apuntó a una ausencia concreta en el marco normativo: “Las diputadas no tenemos licencia de maternidad”.

En su descargo, la legisladora también dejó en claro que no había faltado por elección. “Yo estuve hasta el martes que empecé a sentirme mal trabajando y cumpliendo mis funciones”, precisó. Y amplió el reclamo más allá de su caso personal: “Creo que ninguna mujer merece este trato, de ningún color político”.

El cierre de su texto fue el más directo: “Entonces, basta de hipocresía. No era defensa de la vida. Era marketing moral”. El posteo de despedida de la panza, publicado horas después, mostró otra cara de ese mismo momento: la de una mujer que, en medio de un embarazo con complicaciones y un cruce institucional, eligió también hacer visible la intimidad de su familia antes de la llegada del nuevo bebé.

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