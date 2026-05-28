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El video de Thiago Medina a los besos con una creadora de contenido para adultos: la palabra del ex Gran Hermano

El periodista Fede Flowers compartió las imágenes del ex de Daniela Celis acompañado por varias mujeres y en un apasionado momento con una influencer chilena

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El ex Gran Hermano participó de una transmisión en vivo en la que terminó besándose con una joven llamada Karina Andrade (Video: X)

Thiago Medina apareció a los besos con una joven influencer chilena y creadora de contenido para adultos llamada Karina Andrade en un video viral difundido por el periodista Fede Flowers, un episodio que cobró repercusión porque se conoció pocos días después de que Daniela Celis confirmara una nueva relación y en medio de versiones sobre el intento del exparticipante de Gran Hermano de dejar atrás esa etapa.

El episodio no quedó limitado a ese beso. También circuló otro video publicado junto a la streamer chilena que generó reacciones en redes por su tono sexual y por la posibilidad, señalada por usuarios, de que pudiera traerle problemas con Instagram.

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El periodista fue quien dio a conocer el primer fragmento en X. “Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina, hace contenido para OnlyFans y ya la sigue en Instagram”, escribió.

thiago medina
Thiago Medina, a los besos con la influencer chilena Karina Andrade (X)

En esa misma línea, Flowers agregó que la relación podría no haber sido un hecho aislado. “Ella acaba de llegar a Chile y él anoche en ese streaming le dijo que el encuentro se va a repetir”, sostuvo el periodista.

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Quién es Karina Andrade, la creadora de contenido para adultos que se besó con Thiago Medina

Karina Andrade es una influencer, streamer y creadora de contenido chilena que comparte publicaciones vinculadas al modelaje, imágenes sensuales y material exclusivo para plataformas para adultos como OnlyFans. De acuerdo con lo que la joven contó en sus redes, también trabaja como ayudante veterinaria.

Andrade se presenta en Instagram como ayudante veterinaria y antes de la viralización de las imágenes con Medina ya tenía una comunidad digital activa y que, tras la difusión del beso, crecieron sus interacciones y sus seguidores llegados desde Argentina.

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Karina Andrade es influencer y creadora de contenido para adultos

El video más comentado muestra a ambos durante una transmisión en vivo. En las imágenes se ve cómo Thiago y Karina se acercan hasta compartir un momento frente a cámara, mientras el exjugador de Gran Hermano aparece acompañado por varias mujeres. En las imágenes, Thiago y la influencer aparecen dentro de un living rodeado de mujeres, incluida Karina Andrade, en escenas consideradas provocativas por usuarios, con toques frente a cámara, personas atadas con correas y otras secuencias sugestivas.

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Karina Andrade participó en un vivo junto a Thiago Medina y terminaron a los besos

La palabra de Thiago Medina al ser vinculado con la influencer Karina Andrade

La pregunta central que abrió la circulación del video fue si Thiago Medina ya había iniciado una nueva relación. Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el joven se hizo eco de la repercusión y desmintió que esté iniciando un vínculo sentimental con la joven. “A mí no me quieran vincular con nadie que yo estoy solo, no estoy conociendo a nadie ni tampoco estoy con nadie”, señaló, de sus stories haciéndose una selfie.

El interés por esas imágenes creció por el contexto de su ruptura con Daniela Celis, madre de sus hijas Aimé y Laia. Según allegados al ex Gran Hermano aseguraron que había atravesado un momento emocional delicado al ver a Celis rehacer su vida amorosa.

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Thiago Medina desmintió su vínculo con la influencer chilena: "A mí no me quieran vincular con nadie"

Ese estado anímico también había aparecido en sus propias redes. Medina publicó fotos en Instagram solo y con una copa de vino, junto con un mensaje sobre su situación personal: “No estoy en uno de mis mejores momentos, pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias Dios por hoy permitirme estar acá”.

Sus hermanas Camila y Brisa le expresaron apoyo públicamente después de esa publicación. Semanas antes, el exparticipante se había mostrado molesto por versiones que vinculaban a Celis con Nick Sicaro.

La secuencia tomó más fuerza porque Daniela Celis ya había confirmado su nueva relación con Nick Sicaro, también surgido de la actual temporada de Gran Hermano: Generación dorada.

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