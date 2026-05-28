República Dominicana

República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según el Banco Central

La nación caribeña reporta un flujo ascendente de viajeros internacionales, con un aumento significativo de visitantes provenientes de Europa, lo que fortalece las perspectivas económicas asociadas a la actividad turística, según cifras oficiales

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República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según proyecciones del Banco Central. (EFE/ Orlando Barría)
República Dominicana prevé superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según proyecciones del Banco Central. (EFE/ Orlando Barría)

La República Dominicana proyecta superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según estimaciones del Banco Central. Durante el primer trimestre, el país registró la llegada de más de 3.7 millones de visitantes, consolidando al turismo como motor de divisas, empleo e inversión, incluso en medio de tensiones geopolíticas y aumentos del precio del petróleo.

En marzo, el número de turistas aéreos alcanzó un récord al superar los USD 900,000 en un solo mes. Este crecimiento se vio impulsado en gran medida por el mercado europeo, que registró un aumento del 36% en Alemania y del 17% en Francia y Reino Unido. Así lo detalla el informe “RD ante un choque petrolero de naturaleza incierta”, citado por el Banco Central, que sostiene que el sector mantiene una trayectoria sólida de ingresos.

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El flujo de visitantes del primer trimestre se dividió entre 2,603,777 turistas y 1,106,597 cruceristas. Esta suma respalda las previsiones de alcanzar los niveles de ingresos proyectados para el cierre del año. El turismo mantiene su relevancia para la economía dominicana por su capacidad de generar divisas y su efecto en el empleo y la inversión, aun ante escenarios globales adversos.

En marzo, el turismo aéreo marcó un récord al superar los USD 900,000 en un solo mes, impulsado por el crecimiento del mercado europeo. (EFE/ Orlando Barría)
En marzo, el turismo aéreo marcó un récord al superar los USD 900,000 en un solo mes, impulsado por el crecimiento del mercado europeo. (EFE/ Orlando Barría)

Actualmente, el turismo dominicano muestra un avance robusto hacia la meta de recaudación en 2026, respaldado por una afluencia creciente de viajeros y récords mensuales en llegadas aéreas, según datos del Banco Central.

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Relación entre el turismo y la confianza financiera en la economía dominicana

La Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) valoró las cifras del Banco Central como reflejo de la resiliencia y la capacidad de adaptación del sector.

Según la organización, el desempeño del turismo local ha sido notable pese a las tensiones internacionales, el encarecimiento del petróleo y la desaceleración en algunos mercados emisores.

El informe del Banco Central posicionó el EMBI dominicano en 177 puntos básicos al 20 de mayo, cifra inferior al promedio regional de 264 puntos básicos. Para Asonahores, ese diferencial evidencia la confianza de los mercados internacionales en la economía nacional, mientras que el comportamiento del turismo refuerza la imagen del país como destino atractivo y seguro en el hemisferio.

El flujo de visitantes del primer trimestre se dividió en 2.6 millones de turistas y 1.1 millones de cruceristas, respaldando las previsiones de ingresos anuales. (EFE/ Orlando Barría ARCHIVO)
El flujo de visitantes del primer trimestre se dividió en 2.6 millones de turistas y 1.1 millones de cruceristas, respaldando las previsiones de ingresos anuales. (EFE/ Orlando Barría ARCHIVO)

En un comunicado recogido por Diario Libre, la asociación expresó que “el turismo dominicano continúa demostrando que es mucho más que una actividad económica; es un motor de estabilidad, generación de divisas, empleos e inversión para toda la nación”. Asonahores consideró que el sector ha respondido con resiliencia y capacidad de crecimiento ante la incertidumbre internacional.

Impulso europeo y coordinación público-privada en el avance turístico

El avance del turismo en 2026 se ha visto impulsado por el aumento de visitantes europeos, especialmente de Francia, Reino Unido y Alemania. El Banco Central atribuyó el récord de marzo a la expansión de esos mercados, resaltando la influencia de factores como la conectividad aérea y las condiciones internacionales.

La Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) destaca la capacidad de adaptación del sector ante la incertidumbre internacional y el encarecimiento energético. (EFE/Orlando Barría)
La Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) destaca la capacidad de adaptación del sector ante la incertidumbre internacional y el encarecimiento energético. (EFE/Orlando Barría)

Asonahores destacó que estos resultados son fruto de la cooperación entre los sectores público y privado, junto con políticas de promoción, inversiones en infraestructura y mejoras en la conectividad.

Estas acciones han fortalecido la competitividad del destino dominicano frente a otros destinos del Caribe y han permitido superar los desafíos de un contexto internacional complejo.

La asociación señaló que continuará participando en las acciones orientadas al desarrollo sostenible del turismo, considerando que este sector tiene un papel en el ámbito económico y social del país. Los resultados de los primeros meses del año respaldan la previsión de alcanzar los niveles de ingresos y visitantes proyectados para 2026.

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