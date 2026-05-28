El emotivo video del Manchester City que conmovió a Guardiola: el reencuentro con un “famoso” hincha 10 años después

El club reunió mensajes de hinchas de varias generaciones, mientras el entrenador se mostró conmovido por el vínculo familiar

La imagen de Pep Guardiola recibiendo el cariño de los hinchas del Manchester City se ha multiplicado en los últimos días, especialmente tras la serie de homenajes organizados por el club tras su despedida. El técnico, catalán que acumuló 20 títulos en una década, vivió momentos de profunda emoción durante la última caravana con aficionados y en un video especial proyectado por la entidad.

El club reunió mensajes de seguidores de diferentes generaciones y los compartió en una proyección privada para el entrenador de 55 años. Apenas iniciado el video, Guardiola empezó a emocionarse y negó con la cabeza mientras escuchaba los testimonios.

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Un joven abrió la secuencia: “Pep, hombre, ¿por dónde empezamos? Rompiste cada récord que valía la pena romper. 100 puntos, más victorias en una temporada. Tú eres el hombre”. Un aficionado mayor añadió: “Hola, Pep. Solo quiero agradecerte por mostrarme cómo se debe jugar al fútbol. Vengo mirando fútbol desde que tengo 13 años y puedo decir honestamente que tu fútbol me ha dado muchísima alegría”.

Pep Guardiola se emocionó en su adiós del Manchester City (REUTERS/Scott Heppell)

La despedida de Guardiola ha sido acompañada por muestras de afecto constante, tanto en el estadio como en las calles, donde los aficionados expresaron reconocimiento por el legado del técnico en Manchester. El club decidió darle voz a los seguidores, permitiendo que sus palabras llegaran directamente al destinatario de su gratitud.

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Entre los mensajes, se destaca la intervención de un padre y su hija: “Gracias por todo lo que has hecho. Gracias a ti, veremos cosas que ellos jamás verán, y esa es una de las cosas más importantes que podríamos pedir. Nuestro equipo jugó con corazón y pasión. Te vamos a extrañar mucho. Has estado aquí toda mi vida y la has hecho maravillosa. Gracias. Cuídate, Pep. Mucha suerte”.

También una mujer recordó a su padre fallecido: “Hola, Pep. Quiero que sepas que mi padre, que nació en 1928, mi difunto padre, solía ir a Maine Road y decir que no tenía un asiento para él solo, sino que tenía una fila para él solo. Pero él seguía yendo porque somos fanáticos de corazón. Él te habría adorado a ti y a lo que has hecho por nosotros. Él lo sabe y nos ve. Que Dios te bendiga, Pep”.

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El homenaje incluyó voces jóvenes. Un niño expresó: “Pep, has sido el mejor entrenador del mundo. Nos diste el triplete, la Champions League. Ganaste todo, cuatro ligas seguidas y gracias por todo lo que has hecho en estos años”.

Los hinchas enviaron agradecimientos por récords, trofeos y noches históricas, en un acto íntimo que el club preparó para su técnico saliente (Reuters/Jason Cairnduff)

La serie de mensajes reflejó una década marcada por hazañas deportivas. Un hincha sintetizó: “Me diste 10 de los mejores años de mi vida. Para mí, estar sentado junto a mis hijas, viendo el gol de Gündogan, viendo la victoria del Real Madrid por 4-0, viendo el triplete, el cuádruple y los cuatro títulos consecutivos significa muchísimo para mí y para mis hijas, y por eso, estaré eternamente agradecido”.

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Otro padre subrayó el cambio en su familia: “Mi hijo tenía 10 años cuando llegaste, y ha sido una experiencia increíble. Muchísimas gracias. Has hecho tanto por nuestras vidas. Gracias”.

Guardiola junto al cantante Noel Gallagher durante su homenaje (Reuters/Jason Cairnduff)

“Siempre te llevaremos en el corazón, ¡vamos, City! City hasta la muerte”, fue una de las frases finales, mientras los participantes insistían en el sentimiento de pertenencia que dejó el entrenador. Uno de los hinchas aseguró: “Dicen que los mejores años de la vida son los veinte. Pues bien, yo pasé mis veintes siguiendo a tu equipo, el City, por todo el mundo. Significas el mundo para nosotros, siempre serás bienvenido y te vamos a echar mucho de menos”.

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Al concluir el video, Guardiola reconoció: “Tengo que darles las gracias a todos. Es lindo cuando hablan de los títulos, pero lo que te conmueve es cuando hablan padres e hijos juntos. La hija que recuerda al padre que ya no está con nosotros. De eso se trata todo. No sé por qué a veces conectas, y a veces no sucede, y siento que conecté desde que llegué”. Consultado sobre su pertenencia al club, agregó: “Por supuesto, soy parte de eso. Siempre lo seré”.

El entrenador volvió a compartir un trayecto con el niño que lo recibió hace una década en una escena que terminó con lágrimas, una selfie y una visita a la sala de trofeos

La despedida incluyó un encuentro especial con Braydon Bent, el niño que hace 10 años subió al “Pep Taxi” frente al Museo Nacional del Fútbol. Guardiola evocó aquel primer encuentro, cuando Braydon le dijo: “Ahora que te tenemos, vamos a ganarles a todos”.

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Tras una década y 20 trofeos, ambos volvieron a reunirse en un taxi. El entrenador preguntó: “Cuéntame ¿qué estás haciendo?”. El joven respondió: “Bueno, tengo que decir que, desde que hicimos el taxi hace 10 años mi vida cambió por completo. He viajado por todo el mundo. He entrevistado a famosos, políticos, como el primer ministro”.

El momento culminó con una visita al lugar donde se exhiben los 20 títulos obtenidos. Braydon no pudo contener las lágrimas: “Estoy tratando de no llorar”. Guardiola lo animó: “Tienes que hacerlo”. De esa manera, ambos inmortalizaron la escena con una selfie.

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