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La complicidad de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini por su parecido físico: “Es un honor”

La actriz celebró en Instagram un clásico juego de similitudes y la extenista no tardó en sumarse con un gesto lleno de afecto

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Imagen dividida mostrando a dos mujeres sonrientes. A la izquierda, Florencia Raggi con cabello castaño rizado. A la derecha, Gabriela Sabatini con cabello ondulado
La actriz Florencia Raggi y la extenista Gabriela Sabatini exhiben un asombroso parecido físico, que ha generado un gesto cómplice entre ambas.

Florencia Raggi y Gabriela Sabatini no comparten lazos familiares, pero sí un parecido físico que a lo largo de los años se transformó en una marca registrada para ambas. Desde la adolescencia, la actriz se acostumbró a que personas desconocidas la confundieran con la legendaria extenista, un fenómeno que lejos de incomodarla, siempre supo tomarse con humor y cierta admiración. En cada oportunidad, tanto Raggi como Sabatini celebraron el vínculo singular que la genética y el azar les regaló, y esta semana, una nueva interacción entre las dos volvió a captar la atención de sus seguidores.

Todo comenzó cuando Florencia decidió compartir en sus historias de Instagram una imagen que evidenciaba la extraordinaria similitud que la une a Gabriela. Con la frase “Sí. Es un honor”, la actriz acompañó un collage de fotos que comparaba sus rasgos con los de la exdeportista, dejando en claro el cariño y la admiración que siente por ella.

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El gesto no pasó inadvertido para Sabatini, quien rápidamente replicó el posteo en sus propias redes, sumando un sticker de corazón y dejando en claro que también disfruta de que la gente siga recordando su parecido con Raggi.

Composición de dos fotos: a la izquierda, Florencia Raggi sonriendo con cabello rizado; a la derecha, Gabriela Sabatini sonriendo. Texto inferior con corazón
Florencia Raggi compartió una imagen comparando su rostro con el de Gabriela Sabatini, celebrando su sorprendente parecido físico (Instagram)

Este divertido ida y vuelta virtual no es un hecho aislado en la historia de ambas. La comparación entre Raggi y Sabatini tiene décadas y, de hecho, fue motivo de anécdotas y encuentros en el pasado. En febrero de 2025, la relación se volvió todavía más cercana cuando Gabriela sorprendió a Florencia con una visita inesperada a su camarín en Paseo La Plaza, donde la actriz protagonizaba la obra Matar a Mamá. La presencia de la extenista emocionó profundamente a Raggi, quien no dudó en compartir ese momento en sus redes sociales, relatando una historia personal que une sus caminos desde la adolescencia.

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En aquel posteo, Florencia hizo memoria y le contó a sus seguidores cómo fue que el parecido comenzó a marcar su vida diaria. “A los 12/13 años cuando mis hormonas pedían un cambio, mi madre aceptó llevarme a los de Roberto Giordano, ¡y allí empezó todo! No mi carrera de modelo, sino el descubrimiento de un gran parecido. Por la calle, siendo aún yo una ignota, me gritaban hasta de noche: ‘¡Chau Gaby!’ (Sabatini), cosa que me descolocaba y sorprendía. Gaby brillaba, ya era una estrella en todas las canchas y muy querida”, escribió en ese entonces.

Ilustración de Florencia Raggi con cabello rizado castaño y Gabriela Sabatini con cabello liso castaño, frente a un espejo ovalado
Desde temprana edad, tanto la actriz como la extenista eran confudidas por sus similitudes físicas (VisualesIA ScribNews)

“Luego empecé a desfilar y una vez nos cruzamos muy de lejos en lo de Elsa Serrano, diseñadora que la vestía. Elsa prestaba mucha atención en lo que me ponía porque decía que luego Gaby, en general, era la que elegía”, recordó Raggi. Las anécdotas de confusiones se multiplicaron con el paso de los años: “Miles de veces me dijeron ‘¡Pero qué parecidas!’ y más de una vez me han pedido fotos creyéndome ‘la tenista’”.

El primer encuentro cara a cara se dio años después, según relató la actriz: “Hace unos años nos vimos de frente por primera vez, más bien cruzando brazadas en un club deportivo, y pudimos contarnos cuántas veces nos confundían; divertidas nos prometimos una foto para compartirla”.

Gaby Sabatini y Flor Raggi
La similitud de Sabatini y Raggi durante su juventud (Archivo)

Ese momento finalmente llegó cuando Sabatini fue a ver a Raggi, sellando la historia con una foto juntas que rápidamente se volvió viral. “Ayer Gaby vino a vernos al teatro, un lujo, y finalmente posamos juntas… Yo la miraba y sentía verme no en un espejo, sino en alguien de carne y hueso, rarísimo y hermoso. Al verla, me sentía más parecida a ella que a mí, notorio… Igual prometí para la próxima, esperarla con mi pelo lacio, que así se hará más evidente nuestro (¿ancestral?) parecido”, escribió con humor y ternura Florencia.

La complicidad entre ambas se mantiene hasta hoy, como quedó demostrado en este último cruce en redes sociales. Cada vez que surge el tema, tanto Raggi como Sabatini lo celebran como una anécdota que las une y las divierte, lejos de la competencia o la incomodidad. Para quienes las siguen, este juego de parecidos es casi un guiño compartido, una pequeña historia de la farándula local que suma color y simpatía al mundo de las redes.

Florencia Raggi
En febrero de 2025, la extenista fue a visitar a la actriz al teatro (Instagram)

En tiempos de distancias y agendas apretadas, la posibilidad de encontrarse, reírse de las coincidencias y compartir recuerdos se vuelve aún más valiosa. Raggi y Sabatini, cada una en su camino, se siguen elogiando y recordando que, a veces, el parecido es solo el punto de partida para una historia mucho más rica, marcada por la admiración mutua, el respeto y la alegría de encontrarse en el otro.

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