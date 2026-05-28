La sorpresa que le preparó Alpine a Franco Colapinto en su cumpleaños: “Estoy avergonzado”

Alpine sorprendió a Franco Colapinto en su cumpleaños: le regalaron una torta en el inicio de la jornada de trabajo (@AlpineF1Team)

En medio de un clima de armonía que reina en Alpine, el piloto argentino Franco Colapinto fue sorprendido por su cumpleaños 23 con una celebración en las oficinas de Enstone, donde integrantes del equipo francés de Fórmula 1 le llevaron una torta y le cantaron el “feliz cumpleaños”, algo que emocionó al piloto argentino.

Sin descanso luego de lograr su mejor resultado en la Máxima al ser sexto en Canadá, Franco viajó a Inglaterra para trabajar en el simulador en la base del team galo ubicado en Enstone y prepararse para la próxima fecha que será con el Gran Premio de Mónaco.

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En la mañana del martes, cuando el corredor bonaerense se disponía a desayunar con frutas, avena y cereales, las cámaras se encendieron y fue sorprendido por sus compañeros de trabajo y una cocinera apareció con una torta.

“Feliz cumpleaños a ti”, cantaron los presentes hacia Franco, quien se sorprendió y reconoció “estar avergonzado”. Luego explicó que “yo pensaba: ‘¿Qué hacen aquí de pie con cámaras?’”. Aunque con su habitual carisma, se puso de pie y arengó a los presentes: “Estamos celebrando una fiesta. Está bien”.

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Franco Colapinto con la torta de cumpleaños (@AlpineF1Team)

El equipo acompañó el registro con un mensaje: “Torta de cumpleaños para el cumpleañero”. En las imágenes, el piloto se tapó la cara con las manos, en un gesto de vergüenza que generó risas entre los presentes y reacciones en los comentarios del posteo.

La cuenta oficial de la F1 también lo saludó con una publicación que miró hacia la próxima temporada: “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños Franco Colapinto”.

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Cabe recordar que su compañero de equipo, Pierre Gasly también lo sorprendió al regalarle una mini torta en un video que subió el propio competidor francés de 30 años en sus redes sociales, en el que se los ve a ambos sentados en la parte trasera de un vehículo.

Aunque el clima de fiesta en la escuadra gala no fue solo por el 23º aniversario de Colapinto. Ayer también estuvo presente el asesor ejecutivo Flavio Briatore, quien saludó a todos los integrantes del equipo que logró recuperarse de la mala temporada anterior en la que terminaron últimos y ahora completan el top cinco en el presente Campeonato Mundial de Constructores.

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Flavio Briatore felicitó a todos los integrantes del equipo Alpine (@AlpineF1Team)

Además, hubo más motivos de celebración en Alpine debido a su nuevo acuerdo estratégico y comercial con la marca de moda de lujo Gucci, que aportaría un presupuesto de 50 millones de euros en el venidero ejercicio.

La actualidad de Alpine se debe en gran medida al nuevo auto, el A526, cuyo desarrollo comenzó el año pasado y recibió el foco del departamento técnico a cargo del ingeniero David Sanchez. Además, los elementos de Mercedes como el motor, la suspensión y la caja de cambios.

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La próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el domingo 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco en el tradicional circuito de Montecarlo. La actividad comenzará con la práctica libre 1 el viernes 5 a las 08:30, práctica libre 2 a las 12:00, práctica libre 3 el sábado 6 a las 07:30, clasificación a las 11:00 y carrera el sábado 7 a las 10:00.