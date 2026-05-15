Dormir más el fin de semana no compensa la falta de sueño acumulada durante la semana, afirma un experto

La ciencia advierte que el sueño perdido no se recupera ni compensando las horas los fines de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es posible recuperar el sueño perdido y evitar que la salud se resienta? La ciencia es clara. Gary Brecka, biólogo humano y fundador del pódcast de divulgación científica Ultimate Human, advierte que el sueño perdido no se recupera. Los intentos de compensar noches cortas durante la semana afectan gravemente al corazón y a la longevidad.

Dormir más los fines de semana no revierte los daños producidos por la falta de sueño acumulada. La investigación citada en Ultimate Human subraya que la regularidad en los horarios de descanso es tan relevante para la salud cardiovascular y la longevidad como la duración total del sueño. El llamado ritmo circadiano —el reloj interno de veinticuatro horas que regula los órganos y sistemas— es la base de la sincronización del organismo.

PUBLICIDAD

Brecka enfatizó que “no se puede compensar la privación de sueño con largas horas de descanso solo en el fin de semana”. Según explicó en Ultimate Human, quienes modifican constantemente sus horarios enfrentan mayor riesgo de enfermedades del corazón, alteraciones hormonales y deterioro de la función cognitiva.

Regularidad del sueño y salud cardiovascular

Dormir más el sábado y domingo no revierte el daño causado por la falta de sueño acumulada durante la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto detalló que dormir a la misma hora cada noche permite que las hormonas, la presión arterial y el sistema glinfático trabajen en conjunto para reparar y restaurar el cuerpo. Cuando los horarios de descanso varían, los órganos dejan de estar coordinados y las hormonas se liberan de forma desfasada, lo que afecta la presión, la glucosa y el equilibrio hormonal.

PUBLICIDAD

Un estudio basado en 72.000 adultos en el Reino Unido revela que la irregularidad del sueño predice la mortalidad con más fuerza que la propia duración del descanso. Otro análisis sobre 73 millones de noches respalda la relación entre patrones desordenados de sueño y peor salud general.

El desajuste circadiano también altera la regulación del azúcar en sangre, la presión arterial y el equilibrio de las hormonas, independientemente de la cantidad de horas dormidas, según los estudios presentados por Brecka.

PUBLICIDAD

Jet lag social y su impacto

La regularidad de los horarios de descanso es clave para la salud cardiovascular y la longevidad, según Ultimate Human (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado jet lag social, entendido como acostarse y levantarse a distintas horas cada día, es considerado por Brecka una amenaza subestimada. Declaró: “Tu organismo queda en desajuste permanente, como si viajaras por varios husos horarios cada semana”. Datos recientes difundidos en Ultimate Human muestran que el desfase horario crónico eleva sustancialmente el riesgo de eventos cardiovasculares, incluso cuando se duerme el tiempo recomendado.

Una pregunta frecuente en la audiencia de Ultimate Human es si es posible compensar la falta de descanso con horas extra los fines de semana. Al citar un estudio, Brecka explicó que observaron a participantes sometidos a seis semanas durmiendo seis horas diarias en días laborables y permitiéndoles dormir más los fines de semana.

PUBLICIDAD

Destacó que “el déficit persistía y los efectos negativos continuaban aumentando”, aunque algunos se sintieran mejor. Brecka afirmó que el patrón de sueño fragmentado agrava el desajuste en el ritmo biológico. Intentar compensar el cansancio acumulado solo profundiza el problema, ya que el organismo no logra adaptarse a intervalos irregulares de descanso.

Impacto del ambiente y la tecnología en el sueño

Estudios muestran que la irregularidad del sueño predice la mortalidad más que la propia duración del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El entorno en que duermes es fundamental; debe ser un espacio libre de campos electromagnéticos por la noche”, enfatizó Brecka. Citó estudios recientes que relacionan la exposición a dispositivos como teléfonos móviles y routers Wi-Fi con alteraciones en la calidad del descanso.

PUBLICIDAD

Señaló en Ultimate Human que estudios bajo protocolo doble ciego muestran que tener el teléfono cerca o el Wi-Fi encendido modifica las ondas cerebrales y perjudica la recuperación durante la noche.

Por esto, Brecka recomendó alejar los dispositivos electrónicos y apagar el router durante el sueño nocturno. Son ajustes sencillos y gratuitos que afectan la arquitectura cerebral y la percepción de un descanso reparador.

PUBLICIDAD

Protocolo para un sueño reparador

Gary Brecka recomienda aplicar un protocolo de regularidad y ambiente nocturno adecuado para apreciar mejoras inmediatas en la calidad del descanso (Canva)

Para experimentar el impacto de la regularidad y un ambiente adecuado, Brecka propuso desde Ultimate Human un protocolo de dos días en el que cada hábito y ajuste ambiental se identifica con el ritmo biológico.

“Implementar estas pautas durante apenas dos días permite notar cambios reales en la calidad del sueño y cómo responde el cuerpo”, afirmó el experto.

PUBLICIDAD

Cada nueva prueba presentada no solo invalida la idea de que se puede compensar el sueño perdido: sitúa la consistencia y la protección del ambiente nocturno en el centro del bienestar a largo plazo.