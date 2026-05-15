Adabel Guerrero blanqueó su romance con un empresario: “Esta persona tiene que seguir en mi vida”

Adabel Guerrero contó con quién se está conociendo luego de su separación: "Despertó interés en mi"

El nuevo romance de Adabel Guerrero ha sido confirmado luego de semanas de rumores. La artista reconoció públicamente que está conociendo a una persona tras finalizar una relación sentimental de diecisiete años, y desmintió versiones sobre supuestas infidelidades que circularon en diversos medios.

Adabel Guerrero explicó que, tras su separación de Martín Lamela, está atravesando una nueva etapa personal. Negó enfáticamente haber mantenido vínculos paralelos y detalló que la conexión con Rodrigo Alenaz, director de una competencia de karting, surgió de manera reciente gracias a amistades en común. Además, adelantó que tiene previsto mudarse a la Ciudad de Buenos Aires cuando su hija Lola concluya el ciclo escolar y dejar la casa que, hasta el momento, continúa compartiendo con Lamela.

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Durante una entrevista televisiva con Los Profesionales, el ciclo que conduce Flor de la V por El Nueve, Adabel Guerrero abordó las especulaciones sobre relaciones paralelas. “Hay alguien de tu panel que inventó como varios romances, varios amantes, y eso no estuvo bueno”, señaló, subrayando que ninguno de esos rumores, que la vinculaban con personas que viven en el mismo country que ocupa ella y su familia, fue verificado. Expresó su preocupación por el alcance de estas versiones, tanto por el efecto en su hija como en otras personas aludidas injustamente. “Cosas que puede leer mi hija que no están buenas y cosas que ensucian a otros que están en pareja también”, afirmó.

La artista también dejó claro que su ex pareja, Martín Lamela, comprendió la situación desde el principio y atribuyó los rumores a invenciones mediáticas. “Hace diecisiete años que está conmigo y sabe perfectamente cómo son los medios y todo lo que se inventa”, aseguró. Reconoció, sin embargo, que Lamela llegó a preguntarle por insistentes rumores: “Me dijo: ‘¿es cierto lo del country? Porque lo dicen tanto’”.

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Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz

La nueva relación sentimental de Adabel Guerrero

En otro momento de la entrevista, Guerrero eligió sincerarse sobre su situación sentimental actual. “Es una persona que nos hicimos muy amigos, nos estamos conociendo. No fue tantas veces a Sex como dicen. Es amigo de Vale, de Vale Archimó, que un día en un after Sex, que fueron en un grupo de amigos, nos conocimos todos, nos quedamos charlando”. Agregó que la relación se fortaleció a través de encuentros grupales y cenas: “Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego, lo único que es verdad de todo lo que dijeron”.

Comentó, además, cómo experimentó esta nueva conexión tras muchos años en pareja. “Me sentía muy apagada y muy calabaza, porque pensaba que nunca más iba a sentir algo por alguien o interés”, confesó. Añadió que la espontaneidad del vínculo le resultó llamativa: “A mí me llamó mucho la atención en las conversaciones que tuvimos sin que pase nada, porque fue como: ¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa acá? Guau”. Concluyó en ese tramo: “En un momento dije: No quiero estar nunca más sin esta persona de alguna manera, o como amigo o como...”.

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Guerrero también expresó el impacto emocional de este acercamiento. “Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Fue eso lo que me pasó en las conversaciones que tuvimos, las cosas que me contaba. Él es todo lo que está bien”. Sobre el trabajo de Alenaz, aclaró: “Yo, que Rodrigo es una persona que se dedica al karting, yo digo, la información llegó mal y dijeron que está con alguien del country”, en referencia a confusiones entre las palabras country y karting que difundieron algunos medios.

Adabel Guerrero conoció a Rodrigo Alenaz en Sex

Alenaz, conocido por su rol de director de una competencia de karting, comenzó a circular en los medios como el posible nuevo vínculo sentimental de Guerrero. Diversos periodistas indicaron que la pareja habría coincidido en funciones teatrales y eventos deportivos, incluido el autódromo.

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El entorno de la bailarina aseguró que la relación entre Guerrero y Alenaz existe desde hace por lo menos dos meses. Pampito, periodista del ciclo Puro Show, sostuvo que fue testigo de los encuentros y afirmó que la información se encuentra “recontra confirmada”. Asimismo, se señala a Valeria Archimó como la amiga que habría presentado a Guerrero y Alenaz.

La presencia de Alenaz en el Gorriti Center, donde actúa Guerrero en la obra de José María Muscari, atrajo la atención de la prensa. “No fue tantas veces a Sex como dicen”, insistió la artista durante la entrevista televisiva, en respuesta a versiones erróneas sobre la frecuencia de esas visitas.

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Adabel Guerrero en escena

Los próximos pasos de Adabel Guerrero tras la separación

Sobre su futuro inmediato, Adabel Guerrero aseguró que planea mudarse a la Ciudad de Buenos Aires una vez que su hija Lola termine el tercer grado escolar, previsto para 2027. Explicó que esta decisión responde tanto a razones familiares como personales, vinculadas a su bienestar general.

Martín Lamela, por su parte, enfatizó que la prioridad sigue siendo la hija compartida: “No vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”.

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La artista remarcó que, más allá de rumores y especulaciones, su objetivo es resguardar la estabilidad de su hija y enfocar su vida en el cuidado propio, tras una etapa de alta exposición mediática y cambios personales.