El efecto de las inyecciones para bajar de peso en mujeres mayores de 40 años: una investigación reveló nuevos datos

El estudio internacional reveló que la semaglutida logra una reducción de hasta 22,6% del peso corporal en mujeres con obesidad en distintas fases de menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de la epidemia global de obesidad que afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el planeta, los medicamentos inyectables GLP-1 se convirtieron rápidamente en una nueva herramienta terapéutica para abordar la enfermedad crónica y multicausal.

Un reciente estudio presentado en el Congreso Europeo de Obesidad 2026 analizó el impacto de las inyecciones para bajar de peso de semaglutida en mujeres con obesidad a lo largo de todas las fases de la menopausia.

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Los resultados mostraron beneficios concretos: reducción significativa del peso corporal, disminución del perímetro de cintura y un menor riesgo cardiometabólico, lo que confirma que al tratamiento farmacológico como opción en la prevención de complicaciones asociadas a la obesidad.

El fármaco inyectable Wegovy® (semaglutida en dosis de 2,4 mg y 7,2 mg) fue evaluado en estudio clínico STEP UP sobre control de peso y el estudio cardiovascular SELECT, presentados en la cumbre de expertos en obesidad que se desarrolla en Estambul, Turquía.

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La molécula semaglutida, principio activo tanto de Wegovy® (indicado para obesidad) como de Ozempic® (indicado para diabetes tipo 2), actúa como agonista del receptor GLP-1, es decir que imita la acción de la hormona GLP-1 humana. El fármaco actúa en el control del apetito y aumenta la sensación de saciedad.

Efectos en peso, cintura y riesgo cardiometabólico

Un estudio clínico presentado en el Congreso Europeo de Obesidad 2026 reportó que la semaglutida ayudó a reducir peso, perímetro de cintura y riesgos cardiometabólicos en mujeres atravesando diferentes fases de la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados indicaron que el tratamiento con semaglutida permitió alcanzar una reducción promedio de hasta 22,6% del peso corporal en premenopausia y cerca del 20% en perimenopausia y posmenopausia, junto con una disminución del perímetro de cintura entre 15,3% y 17,5%.

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La perimenopausia, etapa previa a la última menstruación, se caracteriza por fluctuaciones hormonales que afectan la distribución de la grasa corporal, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo. Estas alteraciones favorecen la acumulación de grasa abdominal y la pérdida de masa muscular.

Actualmente, cerca de 504 millones de mujeres en el mundo viven con obesidad, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos neuropsiquiátricos. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte femenina a nivel global. Y en general, los síntomas cardíacos suelen ser subestimados en este grupo.

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En las investigaciones presentadas en el congreso europeo, las mujeres tratadas con semaglutida presentaron un riesgo de migraña entre 42% y 45% menor a partir de los seis meses de tratamiento y un riesgo 25% menor de desarrollar depresión en comparación con quienes recibieron solo terapia hormonal para la menopausia.

Los beneficios del uso del medicamento fueron sostenidos en cualquier etapa de la menopausia: cuatro de cada diez mujeres premenopáusicas lograron reducir al menos un 25% de su peso corporal, y casi la mitad de todas las participantes pasaron de la obesidad al sobrepeso o peso normal después de 72 semanas de tratamiento, según los datos difundidos por el fabricante, el laboratorio danés Novo Nordisk.

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Cómo actúan los medicamentos GLP-1 para perder peso

La investigación presentada en el Congreso Europeo de Obesidad 2026 demostró una reducción del riesgo cardiovascular y de eventos como infarto y accidente cerebrovascular en mujeres tratadas con semaglutida (Bloomblerg)

La semaglutida es el principio activo presente en Wegovy®, recetado para obesidad, y en Ozempic®, utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Actúa como agonista del receptor GLP-1 y comparte el 94% de su estructura con la hormona GLP-1 humana.

Su mecanismo de acción consiste en disminuir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que facilita una menor ingesta calórica y, en consecuencia, la reducción de peso.

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El péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) es una hormona intestinal que, tras la ingesta, contribuye a suprimir el apetito y estimula la liberación de insulina por parte del páncreas, favoreciendo la captación de glucosa. Debido a la corta vida media del GLP-1 endógeno, los medicamentos inyectables utilizan versiones sintéticas de acción prolongada que imitan estos efectos.

Así, estos fármacos se prescriben para tratar obesidad, diabetes tipo 2 y también para prevenir eventos cardiovasculares graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares.

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Reducción de riesgo cardiovascular y eventos asociados

La obesidad afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio SELECT reportó que las mujeres con obesidad y enfermedad cardiovascular que recibieron semaglutida durante la perimenopausia presentaron un riesgo 42% menor de infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal y muerte cardiovascular frente al grupo placebo. En pacientes posmenopáusicas, la reducción fue del 13%. Los responsables del estudio aclararon que la diferencia entre ambos grupos no alcanzó significación estadística, por lo que el beneficio se considera relevante en ambas etapas.

“La menopausia, el aumento de peso asociado y los cambios no deseados en los marcadores cardiometabólicos pueden afectar significativamente la salud y el bienestar de las mujeres a largo plazo. Sin embargo, siguen siendo una de las áreas más desatendidas en la investigación sobre obesidad”, señaló Emilia Huvinen, ginecóloga, investigadora y profesora asociada de la Universidad de Helsinki.

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En la presentación de los resultados, Huvinen añadió: “Ya sea que observemos los resultados cardiovasculares o la pérdida de peso en las distintas etapas de la menopausia, la semaglutida de Novo Nordisk parece ofrecer beneficios significativos para las mujeres con obesidad que van mucho más allá de la pérdida de peso por sí sola”.

Impacto sobre migraña, depresión y calidad de vida

Las pacientes tratadas con semaglutida presentaron entre 42% y 45% menos riesgo de migraña y un 25% menos de riesgo de depresión en comparación con la terapia hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según mostró la investigación, las participantes que recibieron semaglutida presentaron entre un 42% y un 45% menos de riesgo de migraña a partir de los seis meses, comparadas con quienes solo recibieron terapia hormonal. El riesgo de depresión se redujo un 25% tras un año de tratamiento.

Estos resultados resultan relevantes dado que, se estima que hasta un tercio de las mujeres en menopausia puede presentar síntomas de depresión y hasta el 80% experimenta interrupciones en su vida cotidiana por síntomas menopáusicos. La posibilidad de aliviar estos síntomas con semaglutida amplía el interés médico y de salud pública.

Uno de cada cinco mujeres a nivel mundial convive con obesidad, y la menopausia intensifica esta carga sanitaria y social. Factores como el cuidado de terceros, alteraciones del sueño y menor actividad física agravan el riesgo de trastornos metabólicos, lo que exige estrategias terapéuticas que aborden tanto la pérdida de peso como la mejora de la calidad de vida y la reducción de factores de riesgo.

En Argentina, Wegovy® está aprobado en dosis de 2,4 mg para adultos y adolescentes con obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las evidencias presentadas en el Congreso Europeo de Obesidad 2026 refuerzan la necesidad de intervención temprana y control del peso en la estrategia de salud integral para mujeres en la transición menopáusica.

En Argentina, Wegovy® (semaglutida) está aprobado en su dosis de 2,4 mg. Cabe destacar que todos los medicamentos de este tipo deben ser utilizados únicamente bajo prescripción médica.

Tanto Ozempic® como Wegovy® contienen semaglutida, pero se utilizan para indicaciones distintas: Ozempic® está aprobado principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 con dosis menores a las de Wegovy®, que se prescribe específicamente para el tratamiento de la obesidad.

El análisis de dosis altas, como 7,2 mg de semaglutida, mostró una pérdida de peso promedio del 21% al finalizar 72 semanas de tratamiento, según el estudio STEP UP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos hallazgos sobre las dosis más altas

En el Congreso Europeo de Obesidad 2026, también se presentaron análisis sobre la eficacia de la dosis más alta de semaglutida, de 7,2 mg. Según el subanálisis del estudio STEP UP, los llamados “respondedores tempranos” —aquellos que perdieron al menos un 15% de su peso corporal en las primeras 24 semanas— lograron una pérdida promedio de peso del 27,7% al finalizar las 72 semanas.

En promedio, los participantes tratados con la dosis de 7,2 mg de semaglutida perdieron un 21% de su peso corporal total, equivalente a unos 23 kg para una persona con un peso inicial de 113 kg.

Un aspecto relevante es que el 84% de la pérdida de peso observada con semaglutida (en dosis de 2,4 mg y 7,2 mg) se debió a la reducción de masa grasa, mientras que la masa muscular se preservó en gran medida. Los análisis mediante resonancia magnética evidenciaron que la grasa visceral abdominal se redujo en más de un 30%, y la función muscular se mantuvo estable, lo que indica mejoras saludables en la composición corporal.

En Argentina, Wegovy® (semaglutida) está aprobado en dosis de 2,4 mg para el control del peso en adultos y adolescentes con obesidad o sobrepeso con comorbilidades. Para facilitar el inicio del tratamiento, Novo Nordisk anunció un descuento del 60% en la dosis de inicio a través de su programa de apoyo al paciente.

Estos resultados subrayan que la pérdida de peso con semaglutida se centra principalmente en la grasa corporal, preservando la salud y la función muscular, un objetivo clave en el manejo integral de la obesidad. Además, demuestran que incluso quienes no presentan una respuesta temprana logran descensos significativos de peso y mejorías metabólicas clínicamente relevantes.