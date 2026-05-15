Caminar después de una cirugía reduce complicaciones y días de internación, según un estudio

Un estudio clínico detectó que aumentar el número de pasos diarios después de una operación se relaciona con menos días de internación y menor tasa de complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio demostraron que el número de pasos que realiza una persona tras una operación permite predecir objetivamente su recuperación. El estudio, publicado en mayo de 2026 en Journal of the American College of Surgeons (JACS), analizó datos de 1.965 adultos sometidos a cirugías con internación en Estados Unidos.

Los resultados muestran que por cada 1.000 pasos adicionales por día en el período postoperatorio, la duración de la internación, el riesgo de complicaciones y la probabilidad de reingreso disminuyen de manera constante, según informó la agencia especializada en salud Infosalus con datos de la agencia de noticias Europa Press.

PUBLICIDAD

Qué midió el estudio y cómo se realizó

La investigación utilizó la base de datos All of Us, un programa de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos que vincula registros médicos electrónicos con datos de dispositivos portátiles, como relojes inteligentes y pulseras de actividad. Esa combinación permitió al equipo analizar información objetiva antes y después de la cirugía, cotejada con los resultados clínicos de cada paciente.

El estudio liderado por Timothy M. Pawlik, profesor y jefe del Departamento de Cirugía del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, explica que se suele animar a los pacientes a caminar tras una operación, aunque no se sabe cuántos pasos realizan realmente. Detalló que los dispositivos portátiles ofrecen una medición objetiva y continua, desplazando la autopercepción.

PUBLICIDAD

Por cada 1.000 pasos, menos días de internación

Infografía ilustra que hallaron que monitorizar los pasos con dispositivos portátiles proporciona una medición más precisa de la evolución tras la cirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ajustar variables como la edad, el sexo y el riesgo quirúrgico, el análisis mostró que cada 1.000 pasos adicionales por día en el período postoperatorio se asociaron con una reducción del 6% en la duración de la internación. También se detectó una menor probabilidad de complicaciones a los 30 y 90 días posteriores a la cirugía.

De acuerdo con el artículo publicado, esa correlación persistió en distintos tipos de procedimientos y perfiles de pacientes. Los aumentos graduales en el conteo diario de pasos también se vincularon a una menor probabilidad de reingresos hospitalarios a los 30 y 90 días.

PUBLICIDAD

Uno de los hallazgos principales del estudio es que el conteo de pasos resultó ser un mejor predictor de recuperación que otros indicadores habituales. Según los especialistas, observaron que la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los cuestionarios de bienestar autoinformados no se asociaron de forma independiente con la duración de la internación, las complicaciones ni los reingresos hospitalarios. Para el experto, ver un descenso en los pasos de un paciente puede indicar la necesidad temprana de intervención, como fisioterapia o un seguimiento más frecuente.

Metas concretas antes y después de la cirugía

Estudios señalan que quienes logran caminar más de 7.500 pasos diarios previos a una intervención quirúrgica presentan un riesgo notablemente menor de complicaciones(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados abren la posibilidad de planificar la recuperación quirúrgica con metas de pasos específicas. Pawlik propone fijar objetivos de pasos antes y después de la operación. “Si el objetivo de un paciente es dar 8.000 pasos antes de la cirugía y 6.000 al tercer día postoperatorio, puede comprobar si está alcanzando esas metas”, indicó. Esto proporciona un objetivo claro y ofrece datos objetivos que facilitan decidir el alta o la necesidad de apoyo en casa.

PUBLICIDAD

Según Infosalus, estos datos coinciden con un estudio presentado en el Congreso Clínico de la Asociación Americana de Cirujanos (ACS), en el que pacientes que lograban más de 7.500 pasos diarios antes de la cirugía tenían un 51% menos de riesgo de complicaciones postoperatorias.

La integración de datos de dispositivos portátiles en los protocolos de atención representa una innovación en la medicina personalizada. El profesor Pawlik destacó que este enfoque puede beneficiar tanto a pacientes como a profesionales de la salud al proporcionar información objetiva en tiempo real sobre el progreso de la recuperación.

PUBLICIDAD

El equipo aclara que todo plan de actividad física postoperatoria debe consultarse con un profesional de la salud. La cantidad de pasos recomendada para cada paciente dependerá de sus condiciones previas y del tipo de intervención quirúrgica realizada.