Cómo el cerebro transforma la práctica en nuevas habilidades

Investigadores de Duke University identifican sinapsis clave en los ganglios basales responsables de transformar la práctica en habilidades automatizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprender a hablar o tocar un instrumento parece algo natural después de años de práctica. Sin embargo, detrás de esas habilidades existe un mecanismo cerebral complejo que todavía guarda muchos interrogantes. Ahora, un grupo de investigadores la Duke University logró identificar con precisión el punto exacto donde comienza ese proceso de aprendizaje.

El descubrimiento, publicado en la revista Nature, se centra en un tipo particular de sinapsis —las conexiones mediante las cuales las neuronas se comunican entre sí— ubicadas dentro de los ganglios basales, una región profunda del cerebro relacionada con funciones como el movimiento, la coordinación, la automatización de conductas y el aprendizaje de hábitos.

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La investigación, realizada en pinzones cebra (pequeñas aves utilizadas en estudios sobre aprendizaje vocal), aporta una de las evidencias más claras hasta ahora sobre cómo el cerebro transforma los ensayos repetidos en conductas precisas y estables. Los resultados también podrían ayudar a comprender mejor trastornos neurológicos como el Párkinson o el síndrome de Tourette.

El estudio demuestra que el aprendizaje motor comienza en un circuito cerebral específico y altamente organizado, y no en múltiples áreas cerebrales a la vez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas sostienen que el trabajo modifica una idea ampliamente extendida en neurociencia: el aprendizaje no surgiría de manera difusa en múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo, sino que comenzaría en un circuito mucho más específico y organizado de lo que se pensaba.

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El papel del error en la formación de habilidades

Cada vez que una persona intenta aprender algo nuevo, el cerebro atraviesa un proceso parecido al de una prueba constante. Ocurre cuando un bebé balbucea antes de hablar correctamente, cuando alguien practica acordes en una guitarra o cuando un deportista repite cientos de veces el mismo movimiento.

Durante esas etapas iniciales, los errores cumplen una función fundamental. El sistema nervioso necesita explorar distintas posibilidades antes de encontrar la versión más eficiente de una acción.

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La investigación en pinzones cebra revela cómo los ensayos y errores repetidos se convierten en conductas precisas y estables mediante conexiones neuronales especializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron justamente ese fenómeno en aves jóvenes que estaban aprendiendo a cantar. Los pinzones cebra son utilizados desde hace años en neurociencia porque su aprendizaje vocal comparte características importantes con el habla humana: escuchan un modelo, intentan imitarlo y mejoran gradualmente mediante la práctica.

Inteligencia artificial y neurobiología para rastrear el aprendizaje en tiempo real

El equipo de la Duke University combinó herramientas de inteligencia artificial (IA) con técnicas avanzadas de neurobiología para seguir el aprendizaje de las aves en tiempo real.

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Los científicos analizaron miles de vocalizaciones producidas por pinzones jóvenes y compararon cada intento con canciones anteriores y con el canto del “tutor”, es decir, el modelo adulto que las aves intentaban copiar.

A través de algoritmos de IA, pudieron medir cuánto mejoraba cada canto con el paso del tiempo y detectar cómo el cerebro ajustaba progresivamente esos errores.

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El uso de inteligencia artificial permitió a los científicos rastrear en tiempo real cómo el cerebro de las aves ajusta la imitación del canto hasta perfeccionarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, John Pearson, profesor asociado del departamento de neurobiología de Duke University, explicó: “Es como si pudiésemos observar solamente la parte del cerebro de un atleta encargada de lanzar una pelota”.

La precisión del experimento permitió identificar el rol central de determinadas sinapsis dentro de los ganglios basales, la región cerebral que participa en la formación de hábitos y en el control de movimientos automáticos.

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La técnica que permitió “apagar” conexiones cerebrales

Para comprobar que esas sinapsis eran realmente esenciales, los investigadores utilizaron optogenética, una técnica de neurociencia que funciona como una especie de interruptor de precisión.

El método consiste en modificar determinadas neuronas para que respondan a estímulos luminosos. Luego, mediante diminutas fibras ópticas, los científicos pueden activar o desactivar circuitos específicos del cerebro en tiempo real.

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Cuando el equipo inhibió temporalmente esas conexiones en los ganglios basales, ocurrió algo llamativo: las aves volvieron a producir cantos desordenados e inmaduros, similares a los balbuceos de las primeras etapas del aprendizaje.

Una interfaz futurista de inteligencia artificial analiza un cerebro humano y datos genéticos, identificando múltiples patrones ocultos asociados con el Parkinson en un entorno científico hiperrealista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese retroceso confirmó que esas sinapsis no solo participan del proceso, sino que parecen ser el núcleo donde realmente se consolida el aprendizaje.

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Los investigadores también detectaron otro fenómeno importante: el ave no depende únicamente de una corrección externa. Según Pearson, el propio cerebro genera una especie de “criterio interno” para evaluar si está mejorando o no. “De hecho, el pájaro fija su propio estándar”, explicó el especialista.

Velocidad y precisión: el equilibrio que regula el aprendizaje motor

El estudio también mostró que existe un delicado equilibrio entre velocidad y precisión. Cuando los investigadores aumentaron artificialmente la actividad de los ganglios basales, los pinzones lograron aprender más rápido. Pero hubo un costo, los cantos finales eran menos exactos y más imperfectos. En otras palabras, acelerar demasiado el aprendizaje reducía la calidad del resultado.

Ese mecanismo recuerda a muchas experiencias cotidianas. Una persona puede memorizar rápidamente algunos movimientos básicos de tenis o piano, pero alcanzar precisión real requiere tiempo, repetición y ajustes constantes.

El equilibrio entre velocidad y precisión en el aprendizaje motor se regula desde los ganglios basales, revelando que acelerar el proceso puede afectar la calidad final de la habilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos creen que el cerebro necesita mantener cierto margen de variabilidad durante las primeras etapas. Esa “exploración” permite probar distintas posibilidades antes de estabilizar una conducta definitiva. Con el tiempo, la variabilidad disminuye y aparecen habilidades mucho más refinadas y automáticas.

Uno de los investigadores del proyecto, Jesse Schreiner, comparó el fenómeno con el desarrollo del lenguaje en bebés. “Empiezan con balbuceos y poco a poco forman palabras comprensibles”, explicó.

Qué relación tiene este hallazgo con el párkinson y el síndrome de Tourette

Aunque el trabajo se realizó en aves, sus implicancias van mucho más allá del aprendizaje vocal.

Los ganglios basales estudiados en los pinzones también existen en humanos y están involucrados en múltiples trastornos neurológicos.

Richard Mooney, profesor de neurobiología y coautor principal de la investigación, destacó que comprender cómo funcionan normalmente estas sinapsis puede ayudar a explicar qué ocurre cuando esos circuitos se deterioran.

Descubrir estos mecanismos podría resultar clave para entender y tratar trastornos neurológicos como el Párkinson y el síndrome de Tourette, que involucran los ganglios basales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En enfermedades como el Párkinson, por ejemplo, los ganglios basales pierden parte de su capacidad para coordinar movimientos fluidos. En el síndrome de Tourette, alteraciones en esos mismos circuitos se relacionan con movimientos involuntarios y tics.

Los investigadores creen que entender cómo el cerebro regula el aprendizaje, la repetición y la corrección de errores podría abrir nuevas estrategias terapéuticas enfocadas en restaurar la plasticidad cerebral.

La plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizar conexiones neuronales y adaptarse a nuevas experiencias. Ese mecanismo resulta esencial tanto para aprender habilidades nuevas como para recuperarse después de lesiones o enfermedades.

Un avance que ayuda a entender cómo el cerebro construye habilidades

El estudio aporta una de las imágenes más precisas hasta ahora sobre el origen biológico del aprendizaje motor.

Más allá del canto de las aves, los resultados ayudan a comprender procesos profundamente humanos: cómo alguien aprende a hablar, perfecciona movimientos delicados o transforma acciones torpes en habilidades automáticas.

También refuerzan una idea central de la neurociencia moderna: el aprendizaje no depende únicamente de almacenar información, sino de ajustar constantemente pequeños errores mediante circuitos cerebrales extremadamente especializados.