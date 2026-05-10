Glutatión, el antioxidante que podría transformar la manera de cuidar el cerebro y el cuerpo

El glutatión actúa como el principal antioxidante natural del cuerpo y protege contra el estrés oxidativo y el envejecimiento prematuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glutatión es el principal antioxidante producido de forma natural en el cuerpo humano. Este compuesto protege del estrés oxidativo, un proceso asociado con el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas, y habilita la obtención de energía a nivel celular. A medida que se envejece, sus niveles disminuyen, lo que puede contribuir a síntomas como cansancio persistente y niebla mental que alteran la vitalidad física y la claridad mental.

Según el biólogo Gary Brecka, el glutatión actúa como primera línea de defensa frente al estrés oxidativo y ayuda a eliminar toxinas, residuos celulares y proteger la mitocondria, la estructura donde se genera energía en cada célula.

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Además, colabora en la regeneración de otros antioxidantes auxiliares. Disminuciones en su reserva están asociadas a mayores dificultades para mantener el rendimiento físico y cognitivo.

Qué es el glutatión y cómo actúa en el organismo

Bajos niveles de glutatión se relacionan con fatiga crónica, niebla mental y debilitamiento de la claridad mental y el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Glutatión es el capitán. Tu hígado lo produce. Tu sistema inmunológico depende de él. Tu piel brilla gracias a él”, explicó Brecka en Ultimate Human. Indicó además que este antioxidante es necesario para contrarrestar el desgaste diario causado por la contaminación ambiental, el consumo de alcohol, noches de insomnio, medicamentos como el paracetamol y la exposición constante a plásticos.

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“Cada paracetamol que tomas, cada trago, cada noche larga, cada respiración de aire contaminado, cada botella de agua plástica, todo eso agota tus reservas de glutatión”, señaló.

El glutatión también resulta indispensable para la desintoxicación hepática y la eliminación de metales pesados, residuos de medicamentos y subproductos del alcohol. Esta molécula tiene la capacidad de reciclar antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E, extendiendo su eficacia en el organismo.

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La ingesta de medicamentos como el paracetamol y el consumo excesivo de alcohol contribuyen significativamente a la disminución del glutatión corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecka subrayó la importancia del glutatión para el sistema inmunológico y aseguró que las células T —fundamentales para las defensas del organismo— no pueden multiplicarse correctamente cuando sus niveles son insuficientes. Según explicó, este compuesto también cumple un rol clave en la protección de las mitocondrias, responsables de producir la energía que utilizan las células.

Para Brecka, mantener niveles adecuados de glutatión no solo impacta en la respuesta inmune, sino también en la energía cotidiana y el bienestar general. “Es esencial para sentirse bien cada día”, afirmó.

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Causas de la deficiencia de glutatión y cómo detectarla

Cuando los niveles de glutatión disminuyen, aparecen síntomas como cansancio persistente que no mejora tras dormir, niebla mental, dificultad para concentrarse, lentitud para recordar y una mayor frecuencia de resfriados.

Brecka explicó en Ultimate Human que la investigación asocia la deficiencia crónica de glutatión con enfermedades neurodegenerativas, trastornos autoinmunes, afecciones cardiovasculares y disfunciones metabólicas.

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Diversos factores intervienen en la reducción del glutatión corporal. El especialista advirtió que ciertos medicamentos, especialmente el paracetamol, pueden ser especialmente perjudiciales: “Es uno de los drenajes más rápidos conocidos para el glutatión”.

Alimentos ricos en azufre, como brócoli, ajo, cebolla y nueces de Brasil, ayudan a estimular la producción natural de glutatión en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abuso de alcohol, el estrés crónico, la falta de sueño y las dietas ricas en ultraprocesados también contribuyen, así como la exposición prolongada a polución, pesticidas y metales pesados.

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Entre los síntomas más habituales de deficiencia, Brecka mencionó: “La fatiga que no mejora ni con un sueño profundo, la niebla mental, los resfriados repetidos, la recuperación lenta tras el ejercicio o una enfermedad, el tono de piel apagado, la sensibilidad al alcohol e incluso el aumento de dolores articulares”.

Subrayó que la producción propia de glutatión disminuye con la edad y no se almacena en grandes cantidades, lo que exige una reposición frecuente a través de hábitos y alimentación.

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Cómo aumentar los niveles de glutatión

La suplementación con glutatión en formato liposomal mejora la absorción, elevando los niveles en sangre hasta 2,8 veces respecto a las formas tradicionales orales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingesta de alimentos ricos en azufre como brócoli, coliflor, col rizada, espárragos, ajo, cebolla y nueces de Brasil estimula la producción natural de glutatión. Brecka recomendó también consumir proteína de suero, espinaca, palta, huevos y asegurar una ingesta adecuada de selenio, mineral que potencia la acción del antioxidante.

Otro factor relevante es la calidad del sueño, esencial para la regeneración del glutatión. El especialista apuntó que la actividad física moderada, la exposición ocasional a frío o calor en sauna y evitar comidas copiosas durante la suplementación contribuyen a mantener sus niveles saludables.

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Especialistas recomiendan consultar a un profesional antes de iniciar suplementación de glutatión, sobre todo en casos de embarazo o tratamientos médicos especiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la suplementación, sugirió iniciar con dosis bajas y optar por glutatión en formato liposomal, una forma encapsulada en lípidos que mejora la absorción y llega directamente al torrente sanguíneo, mientras que otras formas orales suelen degradarse en la digestión: “La presentación liposomal protege el glutatión a lo largo del proceso digestivo y lo entrega directamente al torrente sanguíneo”.

Entre las alternativas médicas, la administración intravenosa ofrece la mayor biodisponibilidad pero requiere atención clínica y su efecto dura solo dos días. Las inyecciones intramusculares actúan de forma más rápida que las formas orales, pero también deben ser administradas bajo control profesional.

Brecka citó resultados de un estudio reciente de la Universidad de California publicado en la revista Nutrients, en el que el glutatión liposomal producido por Symbiotika fue absorbido 2,8 veces mayor que otras formas tradicionales orales, permitiendo niveles elevados en sangre durante 24 horas.

El ejercicio moderado, la exposición controlada a sauna y un buen descanso nocturno favorecen el mantenimiento de niveles óptimos de glutatión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista remarcó la importancia de consultar con un profesional antes de suplementarse, especialmente en caso de embarazo, tratamientos inmunosupresores o quimioterapia, y recomendó evitar tomar glutatión junto con altas dosis de alcohol o paracetamol.