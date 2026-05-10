Cómo será la primera nave espacial reutilizable de Europa: aterrizaje con parapente y tecnología inédita

Cómo será la primera nave espacial reutilizable de Europa

Europa está a punto de vivir un hito: Space Rider, la primera nave reutilizable de la Agencia Espacial Europea (ESA), se prepara para revolucionar el acceso orbital del continente.

El proyecto, fruto de años de innovación, busca consolidar la autonomía tecnológica europea y garantizar que la ciencia y la industria dispongan de una plataforma confiable para operar y retornar experimentos desde la órbita terrestre baja.

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La ESA apuesta por una nave que no solo soporta la dureza del espacio, sino que promete regresar intacta tras cada misión. El desarrollo de este laboratorio orbital no tripulado alcanzó avances decisivos en los últimos meses, incluyendo la validación de su sistema de protección térmica y la creación de un prototipo a escala real que pronto protagonizará pruebas de aterrizaje autónomas en territorio italiano.

Esta infografía ilustra el Space Rider, la primera nave espacial reutilizable de la Agencia Espacial Europea, destacando su innovador sistema de aterrizaje, protección térmica y el calendario de pruebas en Italia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de Space Rider rompe con las formas tradicionales: no aterriza en el mar ni planea como los vehículos con alas. En su lugar, desciende bajo un enorme parapente orientable —un parafoil de 27 metros de largo por 10 de ancho— que permite a la nave tocar tierra firme sobre una pista, agilizando la recuperación y reduciendo costos. Este sistema, inédito en la exploración espacial, representa uno de los principales avances del proyecto y será puesto a prueba en operaciones reales.

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La nave, similar en tamaño a una furgoneta, incorpora aviónica avanzada y sistemas de navegación autónoma. Su software de guiado y control gestiona el descenso, adaptándose en tiempo real a las variaciones del viento y las condiciones atmosféricas. Los ingenieros europeos ensamblaron el Drop Test Vehicle, un prototipo realista que será liberado desde helicópteros a altitudes de hasta 3000 metros en el campo de pruebas de Salto di Quirra, en la isla italiana de Cerdeña.

En vez de centrarse en la reentrada desde la órbita en esta fase de pruebas, la campaña se focalizará en la fase final del vuelo: el aterrizaje controlado en pista. El objetivo es perfeccionar la recuperación y la reutilización del vehículo, dos pilares esenciales para el futuro de la industria espacial.

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Un laboratorio orbital para la ciencia europea

Space Rider de la ESA funcionará como laboratorio orbital autónomo, regresando experimentos y carga a la Tierra tras cada misión, listo para reutilizarse (ESA)

Space Rider fue concebida como una plataforma capaz de permanecer hasta dos meses en órbita terrestre baja. Funciona como un laboratorio orbital que transporta experimentos científicos y cargas tecnológicas, y permite que los resultados regresen a la Tierra para su análisis detallado.

Este ciclo de ida y vuelta abre nuevas posibilidades para la investigación en microgravedad, la validación de tecnologías y el desarrollo de materiales avanzados.

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El vehículo opera de forma completamente autónoma. Una vez en órbita, la nave mantiene una trayectoria estable y ofrece soporte a una variedad de misiones. Al finalizar, regresa a la Tierra con su contenido a bordo, lista para reutilizarse tras una revisión mínima.

El lanzamiento de Space Rider se realizará mediante el cohete Vega-C, diseñado especialmente para misiones de carga media y baja a la órbita terrestre. Con sus 4,6 metros de longitud y tres toneladas de peso, la nave puede parecer modesta, pero su impacto tecnológico y operativo es profundo.

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Space Rider podrá permanecer hasta dos meses en órbita baja, permitiendo experimentos científicos y tecnológicos en microgravedad (ESA)

En palabras de Aldo Scaccia, gerente del segmento espacial de Space Rider en la ESA: “Es maravilloso ver cómo el módulo de reentrada va tomando forma de esta manera; los equipos han estado trabajando durante años en este proyecto”.

La elección de un parapente orientable como sistema de aterrizaje responde al deseo de lograr predicciones precisas y rápidas recuperaciones. El Drop Test Vehicle, que servirá para validar el sistema, será soltado desde grandes alturas y su descenso se registrará en detalle. La ESA prioriza esta fase porque representa el mayor desafío para garantizar la integridad y la reutilización del vehículo.

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El sistema de aviónica controla el parapente de forma autónoma, desplegándolo y guiándolo hasta la pista. El software de guiado, navegación y control reacciona al viento y a las condiciones variables, garantizando un aterrizaje suave y seguro.

Cada elemento de la nave fue pensado para resistir y adaptarse a situaciones imprevistas, un requisito indispensable para la operación repetida de vehículos espaciales.

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Tecnología de vanguardia en protección térmica y materiales

El desarrollo de Space Rider involucra a más de 20 empresas europeas, consolidando una red internacional de innovación tecnológica espacial (ESA)

Uno de los mayores retos para cualquier nave reutilizable es sobrevivir a la reentrada atmosférica. El equipo de Space Rider se enfocó particularmente en el desarrollo de un sistema de protección térmica avanzado, capaz de soportar temperaturas cercanas a los 1.600 ℃ (2.900 ℉).

La forma de cuerpo sustentador de la nave no solo contribuye a la maniobrabilidad, sino que también ayuda a distribuir el calor generado durante la reentrada. La parte inferior de Space Rider está recubierta con 21 losetas cerámicas y aletas de control fabricadas con ISiComp, un material cerámico especial desarrollado por el Centro Italiano de Investigación Aeroespacial (CIRA) y Petroceramics.

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Las pruebas en túneles de viento hipersónicos —los más grandes del mundo según CIRA— confirmaron que el escudo térmico resiste no solo las temperaturas extremas, sino también el impacto de escombros y micrometeoritos. Durante estas pruebas, los ingenieros introdujeron defectos en el material para simular daños reales y comprobaron que el sistema seguía funcionando de manera efectiva.

La ESA comunicó recientemente que el prototipo “ha superado con éxito las pruebas hasta el momento”. Estas campañas de validación incluyeron la exposición directa de los componentes a chorros de gas lanzados a diez veces la velocidad del sonido, simulando las condiciones más exigentes que puede enfrentar la nave en una misión real.

En pruebas independientes, el sistema térmico demostró su capacidad para proteger la nave incluso cuando su superficie presentaba daños, lo que representa una garantía adicional para la reutilización tras cada vuelo.

La innovación no termina en la protección térmica. Space Rider integra sistemas de guiado, navegación y control de última generación, muchos de ellos desarrollados en colaboración con empresas de toda Europa.

El parafoil, pieza clave para el aterrizaje suave, fue fabricado por la italiana Teseo, y el tren de aterrizaje y la puerta de la bodega de carga resultan de la colaboración entre L.K. Engineering, Frentech Aerospace y Evolving Systems Consulting.

Un consorcio europeo para una nueva era espacial

La nave utiliza guiado y control autónomo para adaptar su descenso a los vientos y condiciones atmosféricas durante el aterrizaje en tierra (ESA)

El desarrollo de Space Rider representa un esfuerzo colectivo de más de 20 empresas europeas. Thales Alenia Space lidera la construcción de la nave, y Avio se encarga del vehículo lanzador Vega-C. El proyecto desciende directamente de la misión IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) de 2015, que demostró la viabilidad de la tecnología europea de reentrada atmosférica con un aterrizaje en el mar.

El módulo de sistemas de Space Rider es una evolución de la tecnología Vega-C, utilizando una etapa superior AVUM+ mejorada para su módulo de servicio. Esto permite a la nave permanecer en órbita durante más de dos meses, ampliando así las capacidades de investigación y desarrollo.

El futuro de Space Rider ya tiene una fecha señalada: el primer vuelo de la nave reutilizable está previsto para 2028. Si las pruebas de aterrizaje y los ensayos en túneles de viento continúan con resultados positivos, Europa ingresará en el exclusivo grupo de potencias capaces de realizar transporte espacial reutilizable.

El primer vuelo de Space Rider está previsto para 2028, marcando el ingreso de Europa al selecto grupo de potencias con transporte espacial reutilizable (ESA)

Esto representa una oportunidad única para la ciencia, la industria y la estrategia europea. Space Rider no solo permitirá el retorno de experimentos realizados en microgravedad, sino que también abrirá la puerta a nuevas aplicaciones tecnológicas y comerciales.

El vehículo servirá como laboratorio de pruebas para futuras generaciones de naves espaciales, consolidando a Europa como actor relevante en la exploración y explotación del espacio.

El proyecto responde a la necesidad de contar con una plataforma propia, independiente de terceros países, para misiones científicas y comerciales, en un contexto de creciente actividad en la órbita baja terrestre. Space Rider promete transformar la forma en que Europa accede y utiliza el espacio, marcando el inicio de una nueva etapa en la industria espacial del continente.