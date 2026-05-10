Cómo y por qué cambió la causa de muerte de Ángel: de las lesiones cerebrales a una infección respiratoria

Fue una sorpresa para todos. Las más de 20 lesiones cerebrales halladas en la cabeza de Ángel López no serían la causa de muerte del menor, tal como estimaron los investigadores a cargo del esclarecimiento del caso. Sospechaban que el niño podía haber fallecido debido al síndrome del sacudón y esperaban que los estudios complementarios confirmaran o descartaran esa hipótesis. Fue la segunda.

El estudio histopatológico solicitado por la forense Eliana Bévolo -quien realizó la autopsia preliminar el 7 de abril pasado y que aún debe realizar su conclusión final- introdujo a la causa un elemento nuevo al expediente en las últimas horas: una extendida infección respiratoria no tratada que habría desencadenado el desenlace fatal y que detectada por el laboratorio regional de investigación forense del Ministerio Público Fiscal de Chubut en el examen microscópico de tejidos.

PUBLICIDAD

El análisis médico del caso Ángel López detalló graves daños en órganos vitales, destacando infecciones respiratorias, signos de hipoxia y hematomas recientes en el cráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las fuentes con acceso al informe entregado en las últimas horas a la fiscalía, encontraron una bronquiolitis aguda (inflamación de los bronquios pequeños) en varias zonas del pulmón derecho e izquierdo. Además, en parte del pulmón izquierdo detectaron una bronconeumonía. Se trata de una infección respiratoria que inflama los alvéolos pulmonares y los bronquios, provocando la acumulación de moco y dificultando la respiración.

También los técnicos, siempre según las fuentes, notaron una “laringitis aguda con mucho edema", o sea que la laringe estaba muy inflamada e hinchada, lo cual puede cerrar parcialmente la vía aérea y dificultar todavía más la respiración.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, hallaron una faringoamigdalitis aguda: tenía una infección fuerte en la garganta y amígdalas, como una angina.

Por último, las fuentes remarcaron un lapso de tiempo que anotaron los forenses: Ángel tuvo un intervalo de 6 a 12 horas, previos a la muerte, de hipoxia, es decir que la falta de oxígeno cerebral no fue instantánea, sino que venía ocurriendo desde horas antes.

PUBLICIDAD

“La falta prolongada de oxígeno produjo daño en el cerebro, el tronco encefálico, los riñones y otros órganos”, remarcaron.

Bévolo había marcado como causa probable del fallecimiento “una muerte cerebral vinculable a una hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”. Ahora debe estudiar con detenimiento las revelaciones del histopatológico que había solicitado para determinar “la causa eficiente de muerte”.

PUBLICIDAD

“Para mí nada cambió, hay un niño fallecido y los responsables son los inculpados”, señaló a Crónica el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal. “Resta mucho por profundizar y establecer las responsabilidades de todos los involucrados en este caso”, agregó.

“Cuando tengamos el informe final pediremos precisiones y designaremos consultores expertos para que nos aporten conclusiones. No nos vamos a quedar con un solo dictamen”, subrayó.

PUBLICIDAD

Fuentes del caso aseguraron que la fiscalía seguirá “por la figura del abandono seguido de muerte”. “Ello no obsta a mantener las lesiones y el maltrato como el contexto en el qie lo dejaron morir”, aclararon.

Qué pudo provocar la infección respiratoria: “Agua fría”

Fuentes del caso indicaron a Infobae que creen que pudo enfermarse debido a que Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, presos por el presunto homicidio, “lo bañaban con agua fría”. El testimonio de una maestra de apoyo del Jardín al que asistía Ángel en la audiencia de formalización del 14 de abril pasado, reproducido por Diario Crónica, es clave en ese sentido.

PUBLICIDAD

La docente mencionó que el 26 de marzo, 10 días antes de la muerte, el niño “estaba angustiado”, razón por la que le dieron intervención. En esa entrevista, Ángel habría dicho que “lo habían bañado con agua fría y que él quería agua calentita”.

En esa misma jornada, el fiscal Facundo Oribones citó la declaración de un hombre vinculado a Altamirano que aseguró haber presenciado maltratos de la mujer y descuido a otro hijo de la mujer en Misiones. Ralató que lo dejaba “encerrado para salir de noche”, que lo golpeaba cuando pedía comida y que “lo castigaba con duchas de agua fría”.

PUBLICIDAD

Y hay otro indicio que conduce al mismo camino. La llamada que recibió el servicio de emergencias, el 5 de abril, daba cuenta de un menor con “dificultades respiratorias”. En ese momento, la madre de Ángel le dijo a la Policía:

“Hace aproximadamente una hora, a las 7 aproximadamente, momentos en que me encontraba en otro dormitorio tomando mates, voy a ver a mi nene por haberse hecho encima. Por tal motivo, lo cambié y lo trasladé a otro dormitorio donde comenzó a dormir. Minutos más tarde, cuando estaba nuevamente en el living comedor tomando mates, empiezo a constatar que mi hijo no emitía ruido alguno, extraño porque el de costumbre es de roncar cuando duerme. Inmediatamente doy ingreso a la habitación, y es ahí cuando constato que se encontraba inhalando y exhalando con dificultad “dificultades respiratorias”. Es por ello que me empiezo a desesperar, nunca le había sucedido algo similar, lo tome con ambos brazos y le golpeaba la espalda por si algo le obstruía. Pero no, seguía igual, ahí es que lo recuesto nuevamente y empiezo a practicar maniobras de RCP, reanimaciones cardiopulmonares. A lo que en el lapso de unos 35 minutos aproximadamente, continuaba igual. Opto en tal sentido por apartame, y llamar al Número de Emergencias 107 a fines de que asistan a mi nene. Desconozco el motivo por el cual se encuentra en este estado, no está enfermo ni nada, me tomo de sorpresa y no sabía qué hacer".

PUBLICIDAD

En su descargo ante la Justicia mantuvo esa versión.