Ciencia

Dormir menos para comenzar el día antes podría afectar la salud cerebral

Reducir las horas de sueño por iniciar actividades temprano se asocia con problemas de memoria, alteraciones en el ánimo y mayor exposición a trastornos neurológicos, según especialistas y estudios recientes

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Hombre despeinado en pijama de rayas sentado en cama, manos en la cabeza. Reloj despertador en mesita marca las 6 AM. Amanecer visible por la ventana.
A pesar de que madrugar se relaciona con energía y sensación de control, los beneficios solo se mantienen si el ciclo de sueño no se sacrifica - (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de levantarse temprano se ha vinculado tradicionalmente con la disciplina, la productividad y el éxito personal, pero neurologistas advierten que madrugar en exceso puede acarrear riesgos para la salud cerebral. Según experto citados por ABC Bienestar, interrumpir los ciclos naturales de sueño para iniciar la jornada antes de lo necesario puede provocar alteraciones en la memoria, el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo, especialmente si no se asegura un descanso nocturno adecuado en duración y calidad.

El sueño es un proceso biológico fundamental para la recuperación física y mental. Diversos especialistas coinciden en que la privación de sueño altera funciones cerebrales claves y aumenta la vulnerabilidad a enfermedades. La revista médica The Lancet Neurology señala que dormir menos de siete horas por noche de manera sostenida incrementa el riesgo de deterioro cognitivo, dificultades en la concentración y mayor propensión a trastornos neurológicos como el Alzheimer.

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Además, el National Institutes of Health (NIH) advierte que la falta de sueño reparador afecta la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y recuperarse frente a estímulos y agresiones externas.

Los efectos negativos de la privación de sueño no se limitan al ámbito cognitivo. Estudios recientes advierten sobre la relación entre el déficit de descanso y la alteración del metabolismo, el sistema inmunológico y el equilibrio hormonal. Según la American Academy of Sleep Medicine, el “déficit crónico de sueño” puede traducirse en un mayor riesgo de obesidad, diabetes e hipertensión, además de un aumento en los niveles de ansiedad y depresión.

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Efectos de la privación de sueño en el cerebro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A pesar de que madrugar se relaciona con energía y sensación de control, los beneficios solo se mantienen si el ciclo de sueño no se sacrifica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privación crónica de sueño, consecuencia frecuente de madrugar en exceso, reduce la función cognitiva, disminuye la capacidad de atención y favorece la aparición de alteraciones del ánimo. The Lancet Neurology detalla que una disminución en la cantidad y calidad del sueño impacta directamente en la corteza prefrontal, zona responsable del juicio, la toma de decisiones y el control emocional. El sueño insuficiente también afecta la consolidación de la memoria, dificultando el aprendizaje y la retención de nueva información.

A nivel neurobiológico, el NIH explica que el sueño profundo es esencial para la reparación celular y la eliminación de toxinas acumuladas en el cerebro durante la vigilia. Cuando esta fase se interrumpe reiteradamente, se incrementa la acumulación de proteínas asociadas a enfermedades neurodegenerativas, como la beta-amiloide en el Alzheimer.

La falta de sueño también disminuye la actividad de neurotransmisores claves, lo que puede traducirse en irritabilidad, fatiga y menor capacidad para enfrentar el estrés cotidiano.

¿Existen beneficios en madrugar?

Hombre caucásico de mediana edad, sentado en la cama, frotándose el ojo izquierdo, con reloj digital en la mesita de noche marcando 5:00 AM.
Forzar el despertar temprano sin ajustar la hora de acostarse no aporta ventajas sostenibles y puede provocar deterioro cognitivo y físico a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque algunos estudios sugieren que las personas que se levantan temprano pueden experimentar mayor energía, mejor regulación hormonal y una sensación de mayor control sobre su rutina diaria, los expertos enfatizan que la clave está en respetar la cantidad y calidad del sueño, más que en la hora de despertar. La revista Sleep Medicine Reviews indica que los beneficios de madrugar solo se presentan cuando se mantiene un ciclo de sueño completo, adaptado a las necesidades individuales y sin sacrificar horas de descanso.

La American Academy of Sleep Medicine recomienda que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche, priorizando la regularidad y la calidad del descanso sobre el simple hecho de iniciar la jornada antes. Los especialistas advierten que forzar el despertar temprano, sin un ajuste en el horario de acostarse, puede ser perjudicial y no aporta ventajas cognitivas ni físicas sostenibles.

La relación entre madrugar y salud cerebral depende más del respeto a los ciclos naturales de sueño que de la hora de inicio de la jornada. Dormir suficiente es fundamental para mantener la memoria, el ánimo y la capacidad de aprendizaje en óptimas condiciones, y los expertos coinciden en que la privación crónica de sueño es uno de los principales factores de riesgo para el deterioro neurológico a largo plazo.

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