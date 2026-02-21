Ciencia

El ejercicio físico favorece la protección cerebral mediante una enzima liberada por el hígado

Un estudio de la Universidad de California en San Francisco identifica que la actividad física activa una proteína hepática clave, abriendo nuevas posibilidades para prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer

El estudio revela que el ejercicio físico regular protege el cerebro del envejecimiento cerebral al activar procesos en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente ha develado cómo el ejercicio físico puede proteger al cerebro del envejecimiento cerebral mediante un mecanismo donde el hígado desempeña un papel clave.

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) han identificado que la actividad física estimula la liberación, por parte del hígado, de la enzima GPLD1, que luego contribuye a reparar la barrera hematoencefálica.

Este avance, publicado en la revista Cell y resaltado por Muy Interesante, abre la puerta a posibles estrategias para prevenir enfermedades como el Alzheimer y frenar el deterioro cognitivo.

Cómo el ejercicio físico comunica el hígado con el cerebro

Durante décadas, la ciencia ha comprobado que las personas activas físicamente mantienen una mejor salud cerebral y presentan menos riesgo de demencia. Sin embargo, hasta ahora, el vínculo biológico entre la actividad muscular y la protección cerebral seguía siendo un enigma.

Según los investigadores de la UCSF, el ejercicio físico provoca que el hígado libere GPLD1, una enzima conocida como una “tijera molecular”. Esta proteína viaja por la sangre y llega al cerebro, donde contribuye a restaurar la integridad de la barrera hematoencefálica. Esta barrera es esencial para preservar el entorno cerebral y evitar el ingreso de sustancias potencialmente dañinas.

El ejercicio físico estimula al hígado para liberar la enzima GPLD1, esencial en la defensa del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico sostiene que este proceso revela un novedoso eje hígado-cerebro, en el que la señal generada en un órgano periférico favorece la función cognitiva y la memoria.

Muy Interesante destaca que este hallazgo reorienta la búsqueda de nuevos fármacos; la opción de intervenir sobre el hígado, más accesible que el cerebro, podría facilitar el desarrollo de tratamientos para prevenir el deterioro cerebral ligado a la edad.

El papel protector de la barrera hematoencefálica y el concepto de “cerebro con fugas”

La barrera hematoencefálica es una especie de muralla biológica que regula el paso de sustancias desde la sangre al cerebro. Cuando este sistema se debilita, fenómeno conocido como “cerebro con fugas“, aumenta el riesgo de infiltraciones que promueven la inflamación y deterioro de la memoria, especialmente en el envejecimiento o en trastornos como el Alzheimer.

Los responsables del estudio, citados por Muy Interesante, apuntan que la proteína TNAP (fosfatasa alcalina inespecífica de tejido), presente en el sistema vascular cerebral, incrementa su presencia con la edad y contribuye a debilitar la barrera.

La enzima GPLD1, estimulada por el ejercicio y segregada por el hígado, recorta los excesos de TNAP, lo que ayuda a restaurar la estanqueidad y el carácter protector de la barrera cerebral.

El ejercicio físico estimula la producción de GPLD1, lo que fortalece la barrera hematoencefálica y mejora la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los experimentos con modelos animales han demostrado que los ratones tratados con GPLD1 mejoraron su memoria y redujeron la inflamación cerebral, con resultados semejantes a individuos jóvenes.

No obstante, los científicos advierten que estos mecanismos requieren validar su eficacia real en humanos, ya que las pruebas han sido efectuadas únicamente en ratones.

Debates y desafíos: nuevas perspectivas terapéuticas y riesgos

Los avances son prometedores, pero existen desafíos y preguntas pendientes. Tal como subraya Muy Interesante, se desconoce si el hígado es la única vía principal implicada en el proceso, o si existen factores adicionales como el flujo sanguíneo cerebral, el BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), la irisina y el factor plaquetario 4 (PF4) que también participan.

Para los especialistas citados por Muy Interesante, la GPLD1 sería un elemento complementario, más que una “llave maestra” en los efectos neuroprotectores del ejercicio. Por otro lado, surge debate en torno a los posibles riesgos de reforzar demasiado la barrera hematoencefálica, ya que esto podría dificultar la evacuación de desechos cerebrales como el beta-amiloide, implicado en el desarrollo del Alzheimer.

Los avances en investigación abren nuevas preguntas sobre las rutas metabólicas que influyen en la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio es fundamental: el sistema glinfático, responsable de limpiar residuos en el cerebro, necesita restaurar fugas sin bloquear vías de drenaje importantes. Por ello, futuros tratamientos deberán modular el grado de sellado de la barrera cerebral.

El enfoque nacido de este estudio sugiere que estimular el hígado —y no el cerebro directamente— puede ofrecer beneficios en personas que no puedan ejercitarse intensamente. Esta nueva senda terapéutica permite imaginar el desarrollo de fármacos periféricos que activen respuestas protectoras a nivel cerebral mediante el hígado.

El diálogo entre nuestra actividad física y los procesos del hígado constituye una esperanza renovada para mantener la memoria y la vitalidad cerebral conforme avanzan los años.

