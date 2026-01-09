Ciencia

8 estrategias respaldadas por la ciencia que pueden reducir el riesgo de demencia y proteger el cerebro

Un estudio clínico a gran escala sobre conductas y la salud cerebral sugirió que cambios pequeños en rutina física y hábitos generales reducen el deterioro cognitivo, según difundió The Washington Post

La demencia podría duplicar sus casos a nivel mundial para 2060, de acuerdo con estimaciones recientes. Sin embargo, hasta un 45% de estas situaciones sería prevenible si se adoptan hábitos saludables validados por la ciencia.

Así lo informó The Washington Post, que detalló una serie de 8 estrategias prácticas respaldadas por estudios científicos destinados a proteger la salud cerebral. Además del ejercicio y la dieta, acciones complementarias pueden marcar una diferencia significativa en el bienestar cognitivo a lo largo de la vida.

1. Actividad física regular

Mantenerse en movimiento y reducir el tiempo sentado es esencial para conservar la agudeza mental. El ensayo POINTER, el mayor estudio sobre conductas y cerebro en adultos mayores, demostró que las personas que seguían un programa estructurado de actividad física mostraron mejoras medibles en sus capacidades cognitivas.

Laura Baker, profesora en la Wake Forest University School of Medicine y principal investigadora, explicó que los cambios pequeños y sostenidos —como 10 minutos diarios de ejercicio— ofrecieron beneficios claros.

Mientras que Phyllis Jones, participante en el estudio, destacó que comenzar con poco tiempo ayudó a evitar la frustración y las lesiones. Logró reducir su peso en 14 kilos y actualmente realiza ejercicio diariamente antes de iniciar su rutina laboral.

2. Dieta neuroprotectora

Adoptar una alimentación inspirada en la dieta mediterránea, con énfasis en vegetales, frutos rojos, frutos secos y legumbres, puede retrasar el deterioro cognitivo. Según las investigaciones vinculadas al ensayo POINTER, se recomendó limitar carnes procesadas, embutidos y azúcares, ya que estos alimentos se relacionan con un mayor riesgo de demencia.

Sustituir carnes rojas por fuentes vegetales y priorizar aceites saludables está asociado con mejores resultados para la memoria y una menor incidencia de enfermedad, de acuerdo con los especialistas entrevistados por The Washington Post.

En un mismo sentido, la variedad y la frescura de los productos sugeridos constituyen factores de protección recomendados para el cerebro.

3. Mantener vínculos sociales

La interacción regular con familiares, amistades o grupos de afinidad contribuye al bienestar mental y ayuda a retardar el deterioro de la memoria. En el estudio POINTER, el apoyo entre participantes y las actividades conjuntas fueron elementos esenciales en las intervenciones más eficaces.

La profesora Baker señaló que tener lazos sociales sólidos incrementa la resiliencia cognitiva y atenúa el impacto del aislamiento en los adultos mayores. Un contacto frecuente, incluso mediante llamadas o breves encuentros, es uno de los factores protectores más robustos para la salud cerebral.

4. Estimulación intelectual

Buscar desafíos mentales activos impulsa las conexiones neuronales y puede reforzar la memoria. En el ensayo, los participantes realizaron ejercicios en línea y juegos de reto cognitivo semanal, obteniendo beneficios concretos en las evaluaciones.

Heather Snyder, vicepresidenta de relaciones médicas y científicas de la Alzheimer’s Association, subrayó la importancia de “encontrar formas nuevas de utilizar y desafiar la mente”. Incorporar tecnología y videojuegos también puede aportar ventajas cognitivas para adultos mayores, según lo consignado en el informe.

5. Reducción del consumo de alcohol

La visión tradicional sobre la ingesta moderada de alcohol está en revisión. Un análisis reciente publicado en BMJ Evidence-Based Medicine, citado por el medio estadounidense, concluyó que incluso pequeñas cantidades pueden aumentar el riesgo de desarrollar demencia.

Joel Gelernter, profesor en la Universidad de Yale, advirtió que “hasta pequeñas cantidades de alcohol pueden tener efectos negativos en la cognición”. Los expertos analizaron datos de más de 550.000 adultos, reforzando la recomendación de reconsiderar el consumo aunque sea ocasional.

6. Vacunación preventiva

Vacunarse regularmente no sólo protege contra infecciones, sino que podría reducir el riesgo de demencia. Ante esto, Avram Bukhbinder, médico residente en el Massachusetts General Hospital, explicó que evitar enfermedades infecciosas resulta fundamental, especialmente en personas mayores.

Los datos citados por The Washington Post apuntaron a que la inmunización frente al herpes zóster ofrece la mejor evidencia de reducción de la demencia, aunque también existen beneficios documentados para otras vacunas habituales.

7. Cantar y actividades musicales

La música y el canto funcionan como estímulos positivos para la mente y promueven la salud cerebral. Daniel Bowling, profesor en la Stanford School of Medicine, indicó que estos hábitos “nos conmueven emocionalmente, nos conectan con otras personas y son valiosos para la salud mental”.

Incluso sin experiencia previa, cantar en casa, en reuniones o integrarse en coros puede tener un efecto protector, según los estudios referenciados. Es así que el componente social y emocional consolida los vínculos y favorece la relajación.

8. Siestas cortas

Dormir siestas breves contribuye a mejorar la memoria, el ánimo y las funciones cognitivas, especialmente tras noches con sueño insuficiente. Estudios recientes mostraron que incluso descansos de sólo 10 minutos pueden aportar beneficios notables para el rendimiento mental y el equilibrio emocional.

Michael Chee, director del programa Center for Sleep and Cognition de la National University of Singapore, sostuvo que estos breves descansos permiten una restauración cognitiva accesible para cualquier persona.

De acuerdo con las evidencias y perspectivas consultadas por el medio estadounidense, los 8 cambios cotidianos sugeridos y la combinación de estas prácticas contribuyen a sumar protección cerebral de forma sostenida, mejorando la calidad de vida durante el envejecimiento.

