El repechaje más esperado de Gran Hermano: Santiago Del Moro anunció la fecha y encendió la expectativa

El presentador Santiago Del Moro realiza un anuncio en un estudio de televisión del programa Gran Hermano Generación Dorada.

La expectativa creció entre los seguidores de Gran Hermano cuando Santiago Del Moro anunció de manera oficial que el repechaje del programa se realizará durante el mes de mayo. La confirmación llegó en vivo, disipando rumores y especulaciones que venían circulando entre los participantes y exparticipantes, atentos a cada movimiento de la producción de Telefe y a los cambios habituales de calendario de esta etapa del juego.

El conductor tomó la palabra en el estudio luego de repasar cómo quedó conformada la placa de nominados de la semana. Dirigiéndose a los competidores, Del Moro fue directo: “Chicos, a ustedes les quiero decir algo. En mayo se viene el repechaje”, generando de inmediato reacciones de sorpresa y comentarios entre quienes aún permanecen en la casa.

No tardó en llegar la consulta lógica de los presentes sobre cuántos lugares estarían disponibles para el retorno. Santiago respondió con sinceridad que todavía no está definido el número exacto, aunque sí ratificó que será en mayo y que “falta poquito” para esa instancia. La noticia generó más expectativas, ya que en ediciones anteriores el repechaje marcó giros en la competencia y abrió la puerta a la reincorporación de figuras eliminadas e incluso nuevas caras.

Santiago del Moro confirmó que el repechaje de Gran Hermano se realizará en mayo, con cupos limitados para exparticipantes y la inclusión de nuevos jugadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio impactó en los exparticipantes que siguen el desarrollo del programa desde afuera, quienes también se mantienen atentos a cualquier indicio sobre el regreso. El histórico repechaje suele coincidir con esta altura del año, y eso alimentó durante días la especulación en redes sociales y en los debates televisivos.

La incertidumbre sobre la cantidad de lugares disponibles y las condiciones para volver a entrar generó diálogo inmediato al aire. La producción confirmó que, además de quienes puedan regresar en el repechaje, se prevé el ingreso de nuevos participantes y la activación del mecanismo conocido como Golden Ticket.

Uno de los nombres que más resonó en los últimos días, incluso antes de conocerse la fecha prevista, fue el de Andrea del Boca. La actriz había abandonado la casa por un accidente y problemas de salud, lo que parecía una salida definitiva. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre su eventual regreso, algo que fue leído como un guiño por parte de la producción y de la propia actriz.

La intérprete reapareció en público junto a Kennys Palacios, también exparticipante y conocido estilista de Wanda Nara, durante una actividad recreativa donde interpretaron la canción “El Amor” y, en un momento, Andrea pronunció la frase “la puerta entreabierta”. Las redes sociales reaccionaron de inmediato, interpretando el gesto como un mensaje velado sobre su deseo de volver a ingresar al reality.

La actriz detalló los avances de su salud y las ganas de regresar a la casa (Video: Desayuno Americano-América TV)

En cuanto a su situación reglamentaria, Costa explicó en el programa de Vero Lozano que Andrea del Boca, al haber salido por cuestiones de salud, tiene la habilitación para regresar si así lo desea. “Andrea se retiró por un problema de salud, por lo tanto está habilitada para volver; si ella quiere, puede participar en el repechaje”, aclaró, despejando dudas sobre el marco de las reglas del programa.

El conductor fue claro en su mensaje: aunque el repechaje se realizará en mayo, habrá pocos cupos disponibles para el reingreso. “La mala es que siempre hay muy poquitos lugares porque después está el Golden Ticket y después están los nuevos, los otros. Así que pónganle onda”, dijo, dejando en evidencia que el proceso de reincorporación será competitivo y limitado.

El Golden Ticket sigue siendo uno de los mecanismos centrales para el regreso de jugadores, aunque no es el único camino. La producción también prevé el ingreso de caras nuevas, lo que agrega una capa de incertidumbre y competencia para quienes aspiran a recuperar un lugar en la casa. Esta combinación de modalidades para sumar participantes representa un factor de tensión adicional tanto para quienes esperan regresar como para los actuales integrantes del reality.

Todavía no se ha definido cuántos serán los lugares exactos en juego, ni la fecha precisa del repechaje, pero la certeza de que se realizará durante el mes de mayo mantiene en vilo a toda la comunidad de seguidores y participantes de Gran Hermano.