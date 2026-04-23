La ciencia revela cómo las precipitaciones mejoran el ánimo y el ambiente

Las lluvias intensas generan concentraciones de iones negativos similares a las producidas por ionizadores utilizados en terapias de salud mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar al aire libre mientras llueve puede ofrecer beneficios inesperados para la salud, según diversos estudios científicos. Exponerse a la lluvia no solo modifica el ambiente físico, sino que también influye en el bienestar mental y la calidad del aire, según investigaciones citadas por BBC News Mundo.

La lluvia libera iones negativos en el aire, moléculas que, al ser inhaladas, pueden estimular la producción de serotonina y ondas alfa en el cerebro, lo que favorece un estado de mayor felicidad y relajación. De acuerdo con la científica cognitiva Pam Dalton, del Centro Monell de Sentidos Químicos en Pensilvania, aunque aún no se comprende a fondo el mecanismo, existen pruebas de que estos iones afectan el estado de ánimo, la fatiga y la presión arterial.

Según un estudio dirigido por Michael Tehan, profesor de la Universidad de Columbia, las lluvias intensas pueden generar concentraciones de iones negativos equiparables a las producidas por ionizadores de alto voltaje, utilizados en terapias para el trastorno afectivo estacional. Sin embargo, aún no se ha demostrado una correlación directa entre la exposición a la lluvia y la mejora del ánimo, aunque los datos sugieren un vínculo posible.

Cómo la lluvia mejora la calidad del aire

Los iones negativos generados por la lluvia tienen la capacidad de purificar el aire, eliminando partículas en suspensión como contaminantes, polvo y alérgenos presentes en la atmósfera. Este proceso, conocido en la literatura científica como coagulación, sucede cuando las gotas de lluvia, al caer, atraen y capturan estos elementos, arrastrándolos hasta el suelo y reduciendo así su concentración en el aire que respiramos.

Esta limpieza atmosféricano solo mejora la visibilidad y la frescura percibida tras una tormenta, sino que también puede favorecer la respiración, especialmente en personas sensibles a la contaminación o con afecciones respiratorias. De acuerdo con Dan Cziczo, profesor de Ciencias Terrestres en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, cuanto mayor es la intensidad de la lluvia, más marcado es el efecto purificador, lo que explica por qué el aire suele sentirse más limpio y liviano tras una precipitación intensa.

Estar en el exterior durante o después de la lluvia puede estimular la memoria olfativa y evocar recuerdos positivos, fortaleciendo la conexión emocional con el ambiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de la lluvia y su efecto en la memoria

El aroma característico que se percibe después de la lluvia, denominado petricor, es el resultado de una compleja interacción entre el agua y el suelo. Cuando las gotas de lluvia impactan sobre superficies secas, liberan una mezcla de compuestos orgánicos y geosmina, una sustancia producida por microorganismos del suelo, que los seres humanos pueden detectar en concentraciones extremadamente bajas.

Según Phil Stevenson, profesor de química vegetal en la Universidad de Greenwich, este olor no solo es agradable para la mayoría de las personas, sino que también está vinculado a la evocación de recuerdos, estados de calma y sensaciones de limpieza. La intensidad del petricor es especialmente notoria después de periodos prolongados de sequía, ya que la acumulación de compuestos en el suelo es mayor. Además, la presencia de ozono y la liberación de esporas por actinobacterias contribuyen a enriquecer el perfil aromático, haciendo que el fenómeno sea aún más memorable.

La evidencia científica recopilada por BBC News Mundo y especialistas de instituciones estadounidenses y británicas indica que salir al exterior durante o después de la lluvia puede ofrecer beneficios que van más allá de la simple percepción sensorial. La combinación de aire purificado, disminución de contaminantes y estimulación de la memoria olfativa puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad, aunque los mecanismos biológicos y psicológicos involucrados continúan siendo objeto de estudio.

Por el momento, los expertos coinciden en que la experiencia de la lluvia activa procesos físicos y emocionales que favorecen el bienestar general, incentivando la conexión con el entorno natural y la memoria individual.