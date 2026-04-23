La divertida noche de los exMasterchef Celebrity: entre risas y asado sorprendió la ausencia de Ian Lucas y La Reini

El video documenta una cena de exconcursantes de Masterchef Celebrity en un restaurante. Evangelina Anderson, Maxi López, Cachete Sierra y el resto de sus compañeros disfrutaron de una velada especial, sin la presencia de Ian Lucas y Sofía Gonet (Video: Instagram)

El grupo de exparticipantes de MasterChef Celebrity volvió a reunirse para compartir una noche divertida, como acostumbraban hacerlo durante las grabaciones del programa. Así, con el mismo espíritu de camaradería y humor que los caracterizó en el ciclo televisivo fueron a un restaurante especializado en asado. Entre ellos se dieron cita Evangelina Anderson, Maxi López, Cachete Sierra, Marixa Balli, Andy Chango, el Turco Husain, Susana Roccasalvo, Chino Leunis y Pablito Lescano. La elección del sitio no fue casual: el asado despertó el apetito y las bromas, convirtiéndose en el centro de una velada repleta de anécdotas.

Desde el inicio, Evangelina encabezó la jornada como anfitriona espontánea. Con su teléfono en mano, se dedicó a registrar los momentos más divertidos y espontáneos de la noche. Uno de los episodios que más risas provocó entre los presentes fue cuando la modelo, en tono pícaro, le preguntó al mozo si había alguna opción que no incluyera carne. La respuesta del camarero, algo desconcertado, no hizo más que aumentar la diversión del grupo. La situación se volvió aún más insólita cuando Evangelina confesó, con total naturalidad, que nunca en su vida había comido carne. Sus compañeros no tardaron en explotar en carcajadas, sorprendidos ante la revelación, teniendo en cuenta el entorno tan ligado a la parrilla argentina.

Durante la cena, las bromas y los comentarios ácidos se sucedieron entre los comensales. Andy Chango se llevó buena parte de las cargadas por presentarse con una chaqueta que tenía el logo del programa. Fue el centro de numerosas chanzas, ya que sus compañeros aprovecharon para recordarle que, aunque la competencia terminó, el vínculo con el certamen perdura, al menos en el guardarropa. Andy, lejos de incomodarse, respondió con ironía y se sumó al clima distendido, aportando su propio humor a la mesa. El ambiente reflejó la complicidad y el compañerismo que se gestó durante las largas jornadas de grabación, trasladado ahora a un contexto relajado y sin la presión de las hornallas encendidas.

Los exparticipantes de Masterchef Celebrity disfrutaron de una velada de amigos (Instagram)

Las risas fluyeron de manera natural, y la noche avanzó entre brindis, bromas cruzadas y gestos de afecto. Las redes sociales se hicieron eco de algunos videos y fotos que Evangelina y Maxi compartieron en sus historias, permitiendo que los seguidores del ciclo pudieran espiar, aunque sea por un instante, la intimidad de la reunión.

Maxi López fue uno de los protagonistas de la cena con los exparticipantes de Masterchef con sus comentarios desopilantes (Instagram)

Entre tanta algarabía, hubo dos ausencias que no pasaron inadvertidas: Ian Lucas, reciente campeón del reality, y Sofía La Reini Gonet. Ambos solían ser parte habitual de estos encuentros grupales, por lo que su falta generó comentarios y especulaciones entre los presentes y los seguidores del programa. La silla vacía de Ian resultó aún más notoria debido a los antecedentes mediáticos que lo involucran con Evangelina Anderson. En el pasado reciente, el propio Ian reveló que había mantenido un romance con Evangelina, aunque ella nunca quiso oficializar el vínculo. Ese cruce de versiones derivó en varios desencuentros y confrontaciones mediáticas, marcando una distancia entre ambos que todavía se percibe en eventos colectivos.

Andy Chango hizo divertir a todos con su vestuario (Instagram)

Por su parte, la ausencia de La Reini no tardó en avivar nuevos rumores. Sofía Gonet, quien siempre participa de los reencuentros del grupo, tampoco estuvo presente en la cena de asado. Este detalle coincidió con las versiones que circulan en redes sobre un posible romance entre ella e Ian Lucas. Ninguno de los dos confirmó la relación, pero los gestos y las publicaciones compartidas en sus redes sociales alimentan la expectativa de sus seguidores, que analizan cada imagen en busca de señales.

En los últimos días, Ian y Sofía se mostraron juntos en distintas ocasiones fuera del ámbito televisivo, compartiendo cenas y salidas nocturnas. Una foto publicada en sus historias, en la que se ven sus manos entrelazadas señalando una bandeja de sushi, generó cientos de comentarios y marcó un nuevo capítulo en la trama que los une. La imagen, con un encuadre cerrado y luces bajas, sugirió intimidad y confianza. Después de la cena, la pareja continuó la noche en un boliche, grabando videos en los que se los vio bailando y riendo, reforzando la idea de una relación que va más allá de la amistad nacida en el programa.

Ian Lucas besa la frente de Sofía la Reini Gonet, ambos celebran emocionados su pase a la final de Masterchef Celebrity.

La historia entre Ian y Sofía sumó un momento clave antes de la final de MasterChef, cuando el joven lanzó una promesa en tono de broma: dijo que si ganaba el reality, se casaría con Sofía. La declaración provocó una ola de risas en el estudio y en las redes, donde los fanáticos comenzaron a especular con una posible boda. Sofía, lejos de incomodarse, respondió con humor y redobló la apuesta, asegurando que le convenía más perder para poder casarse con Ian y compartir el premio. Los seguidores del ciclo tomaron la broma como una confirmación tácita de la buena sintonía entre ambos y no dejaron de enviar mensajes alentando la pareja.

A pesar de la expectativa, ni Ian Lucas ni Sofía Gonet confirmaron ni desmintieron la existencia de un romance. Cada aparición conjunta, cada gesto y cada publicación incrementa las versiones sobre un vínculo sentimental.