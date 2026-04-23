El Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores amplían opciones para votar fuera de Guatemala

Ministerio de Relaciones Exteriores y TSE de Guatemala coordinan acciones para voto en el extranjero. (Fotografías: Ministerio de Relaciones Exteriores)

La posibilidad de ejercer plenamente los derechos políticos ha sido reforzada para la población guatemalteca residente en el extranjero tras la aprobación de nuevas reformas electorales. Entre las medidas adoptadas, se destaca la habilitación del voto con pasaporte y la flexibilidad para votar en cualquier ciudad del país de residencia, lo que marca un cambio significativo de cara a las elecciones generales de 2027. Estas acciones, producto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), buscan facilitar la participación de los migrantes guatemaltecos, quienes hasta ahora enfrentaban serias dificultades administrativas para ejercer el sufragio, según informaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

La adaptación normativa responde a una problemática concreta: actualmente hay más de 75.000 documentos personales de identificación (DPI) sin recoger en los consulados distribuidos por todo Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones de Ingrid Soto, jefa de la Unidad Especializada de Voto en el Extranjero del TSE. Estas demoras se deben, principalmente, a los horarios de retiro incompatibles con las jornadas laborales de los migrantes, lo que obliga a la devolución de numerosos documentos, afectando su capacidad de participar en los comicios.

El acceso al voto se amplía con el uso del pasaporte como identificación

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala promulgó el Acuerdo Número 59-2026, que modifica el Reglamento del Voto en el Extranjero para autorizar el uso del pasaporte como documento válido para empadronarse, actualizar datos y votar desde el extranjero. Anteriormente, solo se aceptaba el DPI, lo que excluía a quienes no podían recogerlo. Desde la reforma, ambos documentos —pasaporte y DPI— incluyen el Código Único de Identificación (CUI), facilitando la verificación de la identidad de los votantes y superando antiguos obstáculos de integración de datos, según precisó Ingrid Soto al TSE.

Ministerio de Relaciones Exteriores y TSE de Guatemala coordinan acciones para voto en el extranjero. (Fotografías: Ministerio de Relaciones Exteriores)

La interpretación jurídica sobre esta reforma ha sido objeto de discusión parlamentaria. El magistrado Aguilera, en el marco del debate, sostuvo que la Ley Electoral y de Partidos Políticos no restringe la acreditación de ciudadanía exclusivamente al DPI, por lo que permitir el uso del pasaporte ante los consulados es conforme a derecho. Esta visión se fundamenta en el artículo 90 del Código de Migración, vigente desde 2016, que reconoce al pasaporte como identificador oficial de guatemaltecos fuera del país.

Un bloque normativo más flexible posibilita que el padrón electoral en el extranjero sea único. Así, los ciudadanos guatemaltecos podrán votar en cualquier centro habilitado del país donde residen, sin la obligación de hacerlo únicamente donde se empadronaron. Esta adecuación responde a los desplazamientos frecuentes motivados por el empleo o políticas migratorias y elimina barreras innecesarias para los votantes.

Mecanismos de seguridad y alternativas tecnológicas en el proceso

Para garantizar la integridad del sufragio, el sistema electoral aplicará un control informático mediante el cual, tras registrar el voto, se bloqueará inmediatamente al elector para descartar duplicidades, según confirmaron las autoridades responsables del proceso. Se trata de un mecanismo pensado para impedir el doble voto y asegurar la transparencia de los resultados.

Una de las innovaciones más notables es la introducción de modelos alternativos de votación. El reglamento reformado habilita las opciones de voto presencial, electrónico presencial (modalidad híbrida) y voto electrónico a distancia, dependiendo de las condiciones técnicas y la decisión de los próximos magistrados del TSE al emitir el decreto de convocatoria electoral.

Hasta este cambio normativo, la única modalidad admitida era presencial, lo que limitaba la participación de migrantes en condiciones de movilidad o con dificultades de traslado. “Con esta reforma se está dando la posibilidad de que los nuevos magistrados decidan si la modalidad va a ser presencial, electrónica a distancia o electrónica presencial”, detalló Ingrid Soto a los asistentes al foro.

Reorganización de circunscripciones en Estados Unidos y fortalecimiento institucional

Dada la ausencia de divisiones administrativas equivalentes a departamentos o municipios en Estados Unidos, las circunscripciones electorales para guatemaltecos en el país fueron rediseñadas. La nueva estructura agrupa a estados, ciudades y condados contiguos, requiriendo juntas electorales especializadas y adaptadas a la dispersión territorial de la comunidad migrante.

El Minex y el TSE acordaron consolidar mecanismos de cooperación interinstitucional y establecer agendas conjuntas de trabajo para facilitar la logística del voto en el extranjero, como informaron ambas entidades en sus redes oficiales tras la reunión celebrada por el canciller Carlos Ramiro Martínez y la magistrada presidenta del TSE, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Sonia Gutiérrez, sostuvo que estas reformas contribuirán a incrementar la participación de los guatemaltecos migrantes en las próximas elecciones generales.

El objetivo institucional: hacer efectivo el derecho al sufragio en el extranjero

A partir de las reformas introducidas por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la población guatemalteca radicada fuera del país contará para 2027 con sistemas más inclusivos, ágiles y acordes a su realidad migratoria. Las nuevas disposiciones reglamentarias permiten utilizar tanto el pasaporte como el DPI para ejercer el voto, abren la opción de sufragio en cualquier ciudad del país de residencia y contemplan modalidades electrónicas, asegurando el reconocimiento del voto migrante como un derecho humano fundamental.