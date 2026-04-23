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Cuatro ex jugadores del fútbol argentino fueron denunciados por un casino de Las Vegas por deudas de más de USD 2 millones

Los apuntados son Sergio Berti, José Turu Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez

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Ilustración de caricaturas de cuatro futbolistas jugando al póker en una mesa verde con fichas y cartas. Fondo de casino con tragamonedas y horizonte nocturno de Las Vegas.
Cuatro leyendas del fútbol argentino quedaron involucrados en una causa judicial en los Estados Unidos vinculada a deudas en un casino de Las Vegas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un casino de Las Vegas presentó demandas contra cuatro ex jugadores argentinos luego de reclamar una deuda conjunta de USD 2,6 millones por créditos de juego no saldados, lo que podría derivar en embargos y restricciones migratorias en Estados Unidos. El caso, que cobró notoriedad después de la detención del periodista Enrique Felman en febrero, ahora involucra a figuras del fútbol como Sergio Berti, José Turu Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, quienes ahora enfrentan procesos judiciales en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark.

El casino Resorts World Las Vegas, que impulsa las acciones legales, ya había conseguido atención pública al lograr la detención del ex cronista de TyC Sports durante 13 días en la ciudad de Miami a comienzos del año, tras acusarlo de una deuda similar. De acuerdo con la investigación publicada por La Nación y firmada por los periodistas Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen, el resort exige pagos individuales de USD 501.000 a Berti, 500.500 dólares a Flores, 1.002.000 de la moneda norteamericana a Zárate y USD 626.000 a Ortega Sánchez. En total, el reclamo suma el monto exacto que figura en el expediente: USD 2.629.500.

De acuerdo con el expediente citado por periódico, entre enero y abril de 2023, los cuatro ex jugadores recibieron makers, que son instrumentos de crédito habilitados para el juego y extendidos por el casino. Estos instrumentos no fueron saldados tras la sesión de apuestas, lo que motivó el inicio de los litigios civiles bajo la representación del estudio jurídico Sklar Williams.

Sergio Berti
Sergio Berti (Instagram)

Las demandas tramitadas en el Centro de Justicia Regional de Las Vegas pueden tener consecuencias limitadas en la Argentina, donde la ley impide que una deuda de juego contraída en el exterior implique sanciones penales. Sin embargo, los involucrados deberán comparecer ante la Justicia estadounidense, que podría autorizar el embargo de activos internacionales o impedir su ingreso futuro al territorio de Estados Unidos.

Una parte central del esquema involucra al representante Maximiliano Palermo, quien, según la investigación, organizaba los ya conocidos viajes a Las Vegas para futbolistas, periodistas y apostadores: los invitados tenían cubiertos los pasajes, alojamiento, comida y ofreciendo bonos promocionales del casino. Palermo se dedica a la representación de jugadores de casino y recibe comisiones proporcionales a las pérdidas de los invitados.

Turu Flores
Turu Flores (NA)

Tras su liberación en febrero, Felman declaró a La Nación que actuó siempre bajo la promesa de que Palermo asumiría cualquier deuda de juego: “Para promocionar el casino y hacer ganancias, llevaba a 400 personas por mes, les daba un crédito, jugaba con la plata de los demás y te decía que se hacía cargo de la deuda. Después, por motivos que desconocemos, desapareció del planeta y nos dejó la deuda. Yo fui víctima”, expresó el cronista.

Los cuatro jugadores argentinos tienen antecedentes destacados en el fútbol profesional. Sergio Berti (57 años) debutó en Boca Juniors en 1989 y luego se incorporó a River Plate, donde ganó siete títulos. La carrera de La Bruja incluyó un largo recorrido por clubes como Huracán, Parma, Zaragoza, América de México, Barcelona de Guayaquil y presencia en la Copa del Mundo Francia 1998 y las Copas América Uruguay 1995 y Bolivia 1997, bajo la dirección de Daniel Passarella, en la selección argentina.

Sergio Zárate
Sergio Zárate

El Turu Flores, de 54 años, y que hoy es ayudante de campo de Mauricio Pellegrino en Lanús, se consolidó en Vélez Sarsfield y fue pieza clave en la conquista de El Fortín de la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, la Copa Interamericana y tres torneos locales entre 1993 y 1996 bajo la conducción de Carlos Bianchi. Luego de eso, jugó en Las Palmas, Deportivo La Coruña, Valladolid, Mallorca, Independiente, Aldosivi y cerró su carrera en el Lyn Oslo de Noruega, para luego desempeñarse como entrenador.

Por su parte, Sergio Zárate (57 años) es parte de una familia repleta de futbolistas y, como el resto de sus hermanos, se formó en Vélez. Construyó buena parte de su carrera en el exterior: integró equipos como Nürnberg y Hamburgo en Alemania, Ancona en Italia y Necaxa, América y Puebla en México. Su último club fue Deportivo Merlo en 2002/03.

Con 62 años, Norberto Ortega Sánchez es otro de los históricos del fútbol argentino que está involucrado en el caso: debutó en Tigre en 1982 y luego pasó a San Lorenzo, club con el que obtuvo el Torneo Clausura 1995 tras dos ciclos. Además, jugó en Racing, Vélez, Talleres, Argentinos Juniors, Platense, Godoy Cruz, y también militó en el exterior en el Elche y Lorca en España, y Millonarios en Colombia.

Norberto Ortega Sánchez
Norberto Ortega Sánchez

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