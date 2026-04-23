“Es lo que tu hija quería”: una niña de 12 años, un novio de 23 y el triple crimen que planearon para vivir su historia de amor

Jasmine Richardson, asesinó a su familia para huir con su novio

El 23 de abril de 2006, la localidad de Medicine Hat, en Alberta, Canadá, fue el escenario de un triple homicidio. Las autoridades encontraron los cuerpos de Marc Richardson, de 42 años, su esposa Debra Richardson, de 48, y el hijo menor del matrimonio, un chico de ocho años. La única integrante de la familia que faltaba en el domicilio era la hija mayor, Jasmine Richardson, de 12 años. La ausencia de la chica generó la hipótesis inicial de un secuestro realizado por los asaltantes de la vivienda.

El hallazgo no fue resultado del patrullaje habitual de la policía, sino de un amigo del chico fallecido. El nene llegó al domicilio de los Richardson para jugar, tal como habían acordado en el colegio. Al acercarse a una de las ventanas de la propiedad, observó un cuerpo inmóvil en el interior. Corrió de regreso a su casa y le contó a su madre lo que acababa de ver.

Jasmine Richardson, se convirtió en la condenada por asesinato más joven de Canadá

Ella se comunicó de inmediato con la policía para denunciar el hecho. Los efectivos ingresaron por la fuerza y confirmaron la presencia de los tres cadáveres en los distintos niveles de la vivienda.

La teoría del secuestro se descartó rápidamente cuando el equipo de detectives comenzó a recolectar pruebas en el colegio de la menor. Un consejero escolar del colegio estatal revisó el casillero de la alumna y encontró un cómic dibujado a mano por ella durante las clases. Las ilustraciones mostraban a una figura femenina que prendió fuego a la casa con su propia familia adentro y luego escapaba con su novio.

Ese material cambió el enfoque de la investigación penal, ubicando a la adolescente y a su pareja, Jeremy Steinke, de 23 años, como principales sospechosos.

Jasmine Richardson creció como una estudiante aplicada y mantuvo un comportamiento correcto durante la mayor parte de su vida. A los 11 años experimentó un cambio drástico en su imagen frente a sus conocidos. Adoptó la estética de la subcultura gótica, empezó a vestirse con indumentaria oscura y a usar un delineado negro grueso sobre los párpados. Paralelamente, se registró en plataformas digitales como MySpace y en el foro VampireFreaks.com.

La casa de la familia Richardson en Medicine Hat, Alberta, Canadá, escenario de los asesinatos ocurridos hace dos décadas

Publicaba fotos sosteniendo réplicas de armas y en esas plataformas afirmaba tener 16 años. Entre sus intereses figuraban los asesinos en serie, la psicología criminal, la anatomía humana y la figura de Jeffrey Dahmer, conocido como el canibal de Milwaukee.

Jeremy Allan Steinke nació el 15 de enero de 1983 y provenía de un hogar con inestabilidad social. Vivió con su madre, Jacqueline Ann May, quien enfrentaba problemas de alcoholismo. La familia se mudaba frecuentemente y el entorno le impedía establecer vínculos o amistades duraderas. Steinke fue víctima de abusos por parte de las parejas de su madre.

Un diario de la ciudad de Calgary. En su tapa los padres de Jasmine Richardson que fueron asesinados. El título: "Una nena de 12 añlos acusada por un triple asesinato"

Durante la etapa de juicio oral, su madre declaró que el padre biológico lo golpeaba con un cinturón a los dos años y lo arrastraba de las orejas hacia las habitaciones. Otro padrastro lo encerró a la fuerza dentro de un congelador. Frente a esa violencia en la vivienda, Steinke le fracturó el brazo a un exnovio de su madre usando un caño de plomo para defenderse.

Los médicos del Estado sospechaban que Steinke padecía síndrome de alcoholismo fetal, condición neurológica que afecta a una de cada mil personas, aunque el diagnóstico no se confirmó en los tribunales.

En la escuela estatal le detectaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de sufrir acoso de sus compañeros bajo el apodo de “Jeremy el apestoso”.

A los 13 años afrontó cuadros graves de depresión, comenzó a autolesionarse mediante cortes profundos en los brazos y tuvo varios intentos de suicidio. A los 14 años inició el consumo de alcohol, hongos alucinógenos, pastillas de éxtasis, ácido y marihuana. Abandonó la escuela en el décimo grado. Dentro del círculo gótico de la provincia, afirmaba ser un hombre lobo de 300 años con capacidad de comer personas y llevaba un frasco con sangre colgado en el pecho como trofeo.

Captura de pantalla del perfil de Jasmine Richardson en el sitio web vampireFreaks.com

La pareja se conoció a principios de 2006 durante un recital de punk rock en su ciudad natal. Intercambiaron nombres de usuario y comenzaron a comunicarse. Iniciaron un noviazgo virtual mantenido en secreto de los familiares. Semanas después, Marc y Debra descubrieron registros en la computadora familiar donde Steinke le preguntaba a su hija si podían matar personas juntos. Frente a esa evidencia y la diferencia de 11 años entre los integrantes de la pareja de novios, los padres prohibieron el contacto físico, confiscaron el dispositivo electrónico e impusieron reglas estrictas.

Esas medidas provocaron una reacción de desacuerdo en la chica de 12 años. Consideró que la prohibición era arbitraria frente a sus deseos e intentó por canales oficiales ingresar al sistema de acogida estatal, trámite que fue rechazado. La familia implementó sesiones de terapia para buscar una reconciliación, pero la menor empezó a escaparse por la ventana durante la noche para continuar con los encuentros clandestinos.

Esa situación incrementó en poco tiempo su deseo de matar a sus padres. A través del chat de una red social, le envió a Steinke la base del ataque: “Tengo este plan. Empezá conmigo matando a ellos y terminá conmigo viviendo con vos”.

Jasmine y su novio Jeremy. Cuando fueron los asesinatos él tenía 23 años y ella 12

Steinke estuvo de acuerdo con la propuesta y comenzó a publicar en su blog personal el resentimiento contra los padres de su novia. Argumentó que los adultos llevaban a Jasmine a la locura y que él tenía el deber de intervenir como salvador. Detalló que planeaba cortarles la garganta en la casa y usar la sangre como método de pago por el daño causado.

Antes de ejecutar el crimen, miraron la película Asesinos por naturaleza, que narra el viaje de dos jóvenes mientras matan gente por el país. Steinke le manifestó a un allegado que esa película era la mejor historia de amor hecha por el cine y propuso replicar un raid homicida similar al mostrado en la ficción.

La madrugada del 23 de abril, Steinke ingresó a la casa de los Richardson bajo los efectos de alcohol y narcóticos. Entró sigilosamente al subsuelo con la cara cubierta por una máscara de neoprene y portaba un gran cuchillo.

En el subsuelo interceptó a Debra Richardson, a quien le dio 12 puñaladas. Los gritos alertaron a Marc Richardson, quien bajó rápidamente por la escalera con un destornillador en la mano para intentar defender a la mujer. Steinke neutralizó fácilmente esa defensa y lo mató de 24 puñaladas. Mientras agonizaba, Marc le preguntó la razón del ataque y el agresor respondió: “Es lo que tu hija quería”.

El asesinato del chico de ocho años en el sector superior de la vivienda generó testimonios enfrentados ante los fiscales del caso. El niño tenía un corte profundo en la garganta y heridas punzocortantes en el cráneo y el tronco. Durante las audiencias orales, Jasmine afirmó bajo juramento que Steinke le ordenó matar a su hermano menor tras eliminar a los padres en el subsuelo. Pero Steinke, en cambio, declaró ante los jueces que permaneció quieto en el umbral de la habitación mientras la chica degollaba al niño. Según esa versión avalada por la defensa, la menor argumentó que quería evitar que el chico creciera en la orfandad tras la muerte de sus padres.

Jeremy Allen White, condenado por los asesinatos de la familia Richardson. Fue en abril de 2006

Tras asesinar a todos, ambos mantuvieron relaciones sexuales sin salir de la casa. Horas más tarde, los dos novios asistieron a una fiesta barrial. Los asistentes notaron un ojo inflamado y enrojecido en Steinke debido a la pelea con Marc en el sótano, mientras la pareja se besaba de una forma que resultó incómoda para la concurrencia. A lo largo de esa noche hablaron abiertamente con varios presentes sobre los asesinatos que habían cometido.

Al amanecer, huyeron de Alberta a bordo de una camioneta pick-up que conducía Kacy Lancaster, una joven de 19 años allegada al círculo del Steinke, quien luego fue procesada por encubrimiento agravado por facilitar la fuga y descartar materiales incriminatorios en zonas rurales.

La fuga terminó un día después de abandonar el lugar de los crímenes. Grupos tácticos de la policía atraparon a los fugitivos en el paraje rural de Leader, en la provincia de Saskatchewan, a 130 kilómetros de Medicine Hat. En el calabozo y en medio del repudio público, Steinke le propuso casamiento a Jasmine quien aceptó de inmediato. Mantuvieron la relación enviándose correspondencia entre las penitenciarías y juraron casarse tras el cumplimiento de sus condenas. Steinke confesó en detalle los hechos ante un oficial encubierto que simuló ser un detenido en la misma unidad.

El encuadre legal para juzgar a Jasmine dependió de su edad: la Ley de Justicia Penal Juvenil de Canadá prohíbe que menores de 14 años reciban penas equivalentes a las del fuero adulto. La ley fija un máximo de diez años de reclusión en centros especializados. Aunque durante el juicio sostuvo su inocencia, en julio de 2007 el tribunal la halló culpable y la condenó por tres delitos de asesinato en primer grado. Al escuchar el veredicto, con 13 años, se convirtió en la persona más joven condenada en Canadá por asesinatos múltiples.

La sentencia estableció que debía cumplir sus primeros cuatro años internada en un pabellón psiquiátrico de máxima seguridad. El equipo de profesionales de la salud mental que la trató en ese lugar elaboró diagnósticos que indicaban trastorno de conducta agresiva combinado con un trastorno negativista desafiante. Los informes enviados a los tribunales reportaron con los años una resocialización gradual. Por esa mejoría, en 2011 obtuvo permisos especiales para ingresar legalmente a la universidad Mount Royal, en la ciudad de Calgary. A comienzos de 2012, peritos forenses informaron que la joven mostraba señales innegables de remordimiento por los crímenes contra su familia.

Jasmine Richardson fue encerrada y puesta bajo tratamiento psiquiátrico luego de los asesinatos de su familia

Para Steinke, el procedimiento penal fue distinto: no aplicaron los atenuantes por edad. El acusado intentó alegar que no planificó el homicidio y que reaccionó por sorpresa al encontrarse con Debra Richardson en el sótano. Sin embargo, la confesión grabada por el agente encubierto desmanteló esa defensa. En noviembre de 2008, un tribunal dictó una condena por los tres cargos de asesinato agravado, sentenciándolo a tres cadenas perpetuas sucesivas y bloqueando su acceso a salidas laborales hasta cumplir 25 años en prisión.

La finalización de las restricciones legales para Jasmine tuvo lugar en mayo de 2016, cuando se extinguió el control judicial sobre su vida. Durante la última audiencia obligatoria, algunos testigos refirieron que Jasmine no mostró llanto ni signos de pesar, limitándose a agradecer al magistrado que revisaba su caso.

Altos oficiales de la policía que participaron en la investigación sugirieron en entrevistas que la joven había manipulado el sistema legal psiquiátrico. En la actualidad, vive sin restricciones legales con más de 30 años y bajo un nuevo apellido, en una zona protegida de Canadá.