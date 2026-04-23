La velada especial de Wanda Nara: así celebró el cumpleaños de su amiga Natt Córdoba

En medio de su viaje a Montevideo, Wanda Nara disfrutó del festejo de cumpleaños de una de sus amigas más cercanas, Natt Córdoba (Instagram)

En medio de una escapada a Montevideo, Wanda Nara hizo una pausa en su agenda para sumarse a una celebración muy especial: el cumpleaños de su amiga y confidente, Natt Córdoba. La empresaria y conductora aprovechó su estadía en el país vecino para acompañar a la cumpleañera, organizar sorpresas y sumarse a una noche de risas y emociones, rodeada de un nutrido grupo de amigos y afectos.

Las imágenes de los festejos no tardaron en circular en redes sociales y dejaron ver la intimidad y el clima distendido de la velada. En una de las historias, se observó a Natt recibiendo una torta de cumpleaños, rodeada por sus amigos, mientras es aplaudida y felicitada. La emoción se adueña del momento: la joven se cubrió el rostro con las manos, visiblemente conmovida, mientras Wanda y el resto de los invitados la acompañaban con sonrisas y gestos de cariño. “Feliz cumple, amiga. Por muchos viajes más y sueños juntas”, escribió Wanda sobre la imagen, sumando emojis de corazones y estrellas. La homenajeada respondió con la misma energía: “AMOOO QUE LA VIDA me sorprenda. Love, yo más amiga”.

La emoción volvió a ser protagonista cuando llegó el instante de los deseos. En otra imagen, se pudo apreciar a Natt tapándose el rostro, lista para soplar las velas de la torta, mientras es rodeada y aplaudida por sus amigos. “Estoy pidiendo mis deseos”, escribió, acompañado por un corazón rojo, reflejando la energía de gratitud y felicidad que atravesó toda la noche.

La amiga de Wanda fue sorprendida con una torta durante su viaje a Montevideo

Wanda Nara celebra el cumpleaños de su amiga Natt Córdoba en Montevideo (VisualesIA ScribNews)

Más tarde, el grupo se trasladó a un restaurante de sushi, donde la noche continuó con una gran mesa iluminada por velas y una decoración cálida. La foto grupal de la cena mostraba a Wanda en el centro de la escena, sonriente y distendida, junto a Natt y el resto de los presentes. El ambiente relajado y festivo se refleja en los gestos espontáneos, las charlas y las risas que compartieron durante la velada. “MI CUMPLE”, escribió la cumpleañera, mencionando y etiquetando a quienes la acompañaron en su día más importante del año.

Vale destacar que Natt se convirtió en una figura indispensable en la vida de Nara en los últimos años. Más allá de la amistad, es la persona en quien Wanda confía el cuidado de sus hijas cuando los compromisos laborales la llevan a otros destinos. En ocasiones pasadas, se encargó de sus hijas menores cuando Wanda tuvo que viajar, ocupando un lugar central en la dinámica familiar y convirtiéndose en un verdadero pilar en la crianza de las niñas.

Natt Cordobaa se emociona al recibir una torta de cumpleaños con velas encendidas

Wanda Nara celebra el cumpleaños de su amiga Natt en un restaurante, compartiendo una velada íntima

Pero Córdoba es mucho más que una amiga y confidente. En redes sociales, acumula más de 200 mil seguidores y se destaca como influencer, compartiendo detalles de su vida cotidiana y, especialmente, contenido vinculado al cuidado de la piel y el rostro. Sus posteos incluyen recomendaciones de productos, rutinas de skincare y consejos para sus seguidores, que la consultan y celebran cada tip. Además, Natt también se desempeña como modelo, posando con distintas prendas y marcas que promociona en Instagram, lo que la llevó a vincularse aún más con el mundo de la moda y el lifestyle, siguiendo los pasos de Wanda.

El cumpleaños de Natt fue la excusa perfecta para que Wanda pusiera en pausa su agenda y volviera a demostrar el valor que le da a las relaciones personales. La empresaria, que suele estar en el centro de la escena por cuestiones mediáticas y profesionales, eligió mostrar su costado más íntimo y festivo, acompañando a su amiga en una noche donde lo importante fue el cariño, la risa y el deseo de seguir sumando viajes y sueños juntas.

Wanda Nara comparte un momento ameno y de amistad con sus compañeras en un ambiente relajado, irradiando alegría y camaradería (Instagram)

Así, entre torta, velas, sushi y abrazos, Wanda y Natt celebraron la amistad y la vida, en una noche de emociones y recuerdos que quedará guardada en el álbum digital de ambas y en la memoria de quienes las acompañaron. La postal final: amigas, familia elegida y una promesa de nuevos sueños compartidos.