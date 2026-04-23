Médicos en Honduras logran acuerdos y suspenden asambleas informativas

Suspendidas asambleas informativas de médicos en Honduras

Después de más de dos semanas de tensión en el sistema sanitario público, el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal) lograron un acuerdo que pone fin, de manera temporal, a las asambleas informativas impulsadas por el gremio médico a nivel nacional.

El entendimiento surge tras una serie de reuniones destinadas a resolver conflictos relacionados con despidos, retrasos salariales y condiciones laborales que habían afectado la atención en hospitales públicos del país.

Las conversaciones entre las partes permitieron establecer compromisos claros para atender las demandas principales del gremio y garantizar que los servicios de salud continúen prestándose con regularidad.

Mesas de trabajo

Ambas partes decidieron instalar mesas de trabajo conjuntas, responsables de dar seguimiento a los acuerdos y prevenir futuros conflictos. El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, detalló que se creará una mesa técnica especializada para analizar de forma individual los casos de médicos afectados por procesos de contratación y despido.

Midence precisó: “con este mecanismo se revisará cada caso de manera particular”, lo que permitirá identificar irregularidades administrativas y garantizar la estabilidad laboral del personal médico.

La puesta en marcha de compromisos entre las partes condujo a la reincorporación de personal y la creación de mecanismos de seguimiento destinados a prevenir futuras interrupciones en los servicios para la población

La disposición dará espacio a un análisis detallado de los expedientes, con el propósito de corregir inconsistencias y fortalecer la gestión del recurso humano.

Mejoras sanitarias

Durante las negociaciones, se evaluaron 132 casos de profesionales de la salud afectados. La Secretaría de Salud reincorporó a 102 médicos a sus puestos. En los casos en que no se cumplían ciertos requisitos administrativos, las autoridades propusieron alternativas, como la continuidad bajo la modalidad de contrato.

Estas soluciones buscan atender situaciones particulares y evitar que más médicos queden fuera del sistema por motivos administrativos.

Midence insistió en que el diálogo con el CMH y otros sectores no solo apunta a la resolución de temas administrativos, sino a “garantizar la atención a nivel nacional, al tiempo que se mejoran las condiciones laborales del personal sanitario”.

Las partes reafirmaron la importancia de evitar interrupciones en servicios esenciales para la población.

El conflicto en el sistema sanitario de Honduras se originó por despidos, retrasos salariales para los médicos. (foto archivo)

El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, subrayó lo conseguido tras los quince días de protestas: “Hemos llegado a consensos en favor de la gobernanza”.

Santos destacó que el movimiento fue necesario para defender los derechos laborales y llamó a que estos problemas no se repitan en las futuras transiciones de gobierno. “Esperamos que los errores del pasado no se repitan y que cada transición gubernamental no implique volver a este tipo de crisis en el sistema de salud”.

Vigilarán acuerdos

Con la firma del acuerdo, el gremio médico suspendió temporalmente las asambleas informativas que habían complicado la atención hospitalaria en varias regiones.

Así mismo, y respecto a los salarios, se detallí que, tras la reciente aprobación del presupuesto, la Secretaría de Salud procederá a cancelar salarios atrasados.

“Se van a pagar deudas de dos, tres y hasta cuatro meses que se adeudaban a nivel nacional”, puntualizó.

Las partes acordaron implementar mecanismos de seguimiento efectivos para garantizar el cumplimiento de lo pactado y evitar nuevos episodios de conflictividad dentro del sistema de salud.no obstante la suspensión de ciertas atenciones ocasionó retraso en citas programadas entre ellas cirugias.