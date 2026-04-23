Honduras

Médicos en Honduras logran acuerdos y suspenden asambleas informativas

Un promedio de 16 días se mantuvieron suspendidos diversos servicios de atención hospitalaria por las asambleas informativas

Guardar
Suspendidas asambleas informativas de médicos en Honduras
Suspendidas asambleas informativas de médicos en Honduras

Después de más de dos semanas de tensión en el sistema sanitario público, el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal) lograron un acuerdo que pone fin, de manera temporal, a las asambleas informativas impulsadas por el gremio médico a nivel nacional.

El entendimiento surge tras una serie de reuniones destinadas a resolver conflictos relacionados con despidos, retrasos salariales y condiciones laborales que habían afectado la atención en hospitales públicos del país.

Las conversaciones entre las partes permitieron establecer compromisos claros para atender las demandas principales del gremio y garantizar que los servicios de salud continúen prestándose con regularidad.

Mesas de trabajo

Ambas partes decidieron instalar mesas de trabajo conjuntas, responsables de dar seguimiento a los acuerdos y prevenir futuros conflictos. El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, detalló que se creará una mesa técnica especializada para analizar de forma individual los casos de médicos afectados por procesos de contratación y despido.

Midence precisó: “con este mecanismo se revisará cada caso de manera particular”, lo que permitirá identificar irregularidades administrativas y garantizar la estabilidad laboral del personal médico.

La puesta en marcha de compromisos entre las partes condujo a la reincorporación de personal y la creación de mecanismos de seguimiento destinados a prevenir futuras interrupciones en los servicios para la población
La puesta en marcha de compromisos entre las partes condujo a la reincorporación de personal y la creación de mecanismos de seguimiento destinados a prevenir futuras interrupciones en los servicios para la población

La disposición dará espacio a un análisis detallado de los expedientes, con el propósito de corregir inconsistencias y fortalecer la gestión del recurso humano.

Mejoras sanitarias

Durante las negociaciones, se evaluaron 132 casos de profesionales de la salud afectados. La Secretaría de Salud reincorporó a 102 médicos a sus puestos. En los casos en que no se cumplían ciertos requisitos administrativos, las autoridades propusieron alternativas, como la continuidad bajo la modalidad de contrato.

Estas soluciones buscan atender situaciones particulares y evitar que más médicos queden fuera del sistema por motivos administrativos.

Midence insistió en que el diálogo con el CMH y otros sectores no solo apunta a la resolución de temas administrativos, sino a “garantizar la atención a nivel nacional, al tiempo que se mejoran las condiciones laborales del personal sanitario”.

Las partes reafirmaron la importancia de evitar interrupciones en servicios esenciales para la población.

El conflicto en el sistema sanitario de Honduras se originó por despidos, retrasos salariales para los médicos. (foto archivo)
El conflicto en el sistema sanitario de Honduras se originó por despidos, retrasos salariales para los médicos. (foto archivo)

El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, subrayó lo conseguido tras los quince días de protestas: “Hemos llegado a consensos en favor de la gobernanza”.

Santos destacó que el movimiento fue necesario para defender los derechos laborales y llamó a que estos problemas no se repitan en las futuras transiciones de gobierno. “Esperamos que los errores del pasado no se repitan y que cada transición gubernamental no implique volver a este tipo de crisis en el sistema de salud”.

Vigilarán acuerdos

Con la firma del acuerdo, el gremio médico suspendió temporalmente las asambleas informativas que habían complicado la atención hospitalaria en varias regiones.

Así mismo, y respecto a los salarios, se detallí que, tras la reciente aprobación del presupuesto, la Secretaría de Salud procederá a cancelar salarios atrasados.

“Se van a pagar deudas de dos, tres y hasta cuatro meses que se adeudaban a nivel nacional”, puntualizó.

Las partes acordaron implementar mecanismos de seguimiento efectivos para garantizar el cumplimiento de lo pactado y evitar nuevos episodios de conflictividad dentro del sistema de salud.no obstante la suspensión de ciertas atenciones ocasionó retraso en citas programadas entre ellas cirugias.

Temas Relacionados

HondurasSaludMédicosAsambleasinformativasAcuerdos

Últimas Noticias

Las autoridades de Panamá capturan a sujeto buscado por tráfico sexual en Estados Unidos

Uno de los detenidos es un ciudadano cubano con orden de arresto por presunta trata de personas y el otro, un mexicano por un caso de violación a una menor, según informó el Servicio Nacional de Migración

Las autoridades de Panamá capturan a sujeto buscado por tráfico sexual en Estados Unidos

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026) analiza las oportunidades ante una posible integración del país al organismo internacional

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá

En abril 2025 y en febrero de este año también se presentaron casos similares en la entidad que rige la educación nacional

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá

Guatemala: Corte Suprema rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Consuelo Porras

El máximo tribunal decidió mantener el fuero de la titular del Ministerio Público, por lo que no podrá abrirse una investigación penal mientras permanezca en el cargo de jefa fiscal de Guatemala

Guatemala: Corte Suprema rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Consuelo Porras

República Dominicana: Suspenden docencia en dos provincias por alerta roja ante lluvias

La decisión del Ministerio de Educación responde a la activación del máximo nivel de alerta por parte del organismo de emergencias, como resultado de las condiciones meteorológicas que afectan a la región norte del país

República Dominicana: Suspenden docencia en dos provincias por alerta roja ante lluvias

TECNO

La promesa era que la IA ayudaría a los que empiezan: el estudio muestra que beneficia más a los que ya llegaron

La promesa era que la IA ayudaría a los que empiezan: el estudio muestra que beneficia más a los que ya llegaron

El poder del ‘engagement’ latino: Netflix revela por qué la región es clave para las marcas

Cómo recuperar hasta 80 litros de agua de la lavadora y reutilizarla

ALGOR-ÉTICA, el nuevo lenguaje de la IA

El 75 % del código de Google ya lo escribe una máquina, y la fábrica que lo entrena se vende al resto del mundo

ENTRETENIMIENTO

Russell Brand admite que tuvo relaciones íntimas con una menor de edad: “Fue explotador”

Russell Brand admite que tuvo relaciones íntimas con una menor de edad: “Fue explotador”

David Spade reflexionó sobre su carrera y admitió: “Mi relación con Eddie Murphy no va a ser nunca buena”

Jessica Jones regresa al Universo Cinematográfico de Marvel junto a Daredevil: Born Again

“Morí por unos minutos”: Bob Odenkirk y el relato más crudo sobre el infarto que cambió su vida

El lado B de Thriller: los secretos del videoclip que hizo de Michael Jackson un ícono en la historia del pop

MUNDO

El príncipe heredero iraní exiliado fue atacado con un líquido rojo en Berlín

El príncipe heredero iraní exiliado fue atacado con un líquido rojo en Berlín

El príncipe Harry visitó Kiev y le envió un mensaje a Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania

El choque frontal de dos trenes en Dinamarca dejó 18 heridos, cinco de ellos de gravedad

El Partido Comunista de Rusia alerta sobre el riesgo de una revolución semejante a la de 1917

En caída libre: la economía de Irán profundiza su crisis por la guerra y el bloqueo del Estrecho de Ormuz