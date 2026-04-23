Descubren una molécula que podría revertir la osteoporosis y fortalecer los huesos

Investigadores alemanes identificaron un regulador clave de la densidad ósea en ratones y desarrollaron un compuesto experimental que reforzó el tejido, abriendo una ventana para mejorar los tratamientos frente a la osteoporosis en humanos (Imagen ilustrativa Infobae)

Científicos de la Universidad de Leipzig, referencia alemana de investigación biomédica, anunciaron un avance en el estudio de la salud ósea tras identificar el receptor GPR133 como un regulador clave de la fortaleza de los huesos.

El trabajo describe el desarrollo de un compuesto llamado AP503 que, al activar este receptor, logra incrementar la densidad ósea y contrarrestar el daño similar al de la osteoporosis. El hallazgo implica un cambio en la estrategia de tratamiento, ya que se enfoca en la reconstrucción activa y la protección de los huesos a lo largo de la vida.

De acuerdo con la investigación académica, la osteoporosis afecta a cerca de 200 millones de personas en el mundo, en especial a mujeres después de la menopausia. La enfermedad reduce la densidad ósea y aumenta el riesgo de fracturas, lo que limita la movilidad y la independencia en la vejez. Los tratamientos actuales muestran limitaciones y pueden generar efectos secundarios, por lo que la búsqueda de nuevas moléculas que permitan fortalecer el esqueleto de manera más eficaz y segura continúa siendo prioritaria.

El estudio destaca que el receptor identificado pertenece a la familia de los receptores acoplados a proteínas G, responsables de transmitir señales entre células. Los ratones con alteraciones en este receptor pierden densidad ósea a edades tempranas, reproduciendo un cuadro similar al de la osteoporosis humana. La activación de este regulador con el compuesto experimental produjo un aumento significativo en la resistencia ósea tanto en animales sanos como en modelos con daño en el tejido.

Cómo funciona el nuevo mecanismo molecular

El estudio de la Universidad de Leipzig demuestra que la estimulación del receptor GPR133 mejora la resistencia ósea en modelos animales, ofreciendo una alternativa prometedora frente a las actuales terapias para prevenir fracturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, los investigadores explican que el hueso no es una estructura estática, sino un tejido en renovación permanente. Las células llamadas osteoblastos generan hueso nuevo, mientras que los osteoclastos lo degradan. El equilibrio entre ambos procesos determina la salud y la fortaleza del esqueleto.

El receptor estudiado regula este balance, ya que se activa por el contacto entre células óseas y por estímulos físicos como el movimiento o la presión. Una vez en funcionamiento, la señalización favorece la actividad de los osteoblastos y reduce la acción de los osteoclastos, promoviendo un tejido más denso y resistente.

El compuesto AP503, desarrollado mediante cribado computarizado, estimula este receptor y replica la activación natural que ocurre en condiciones saludables. Así, la molécula favorece la reconstrucción activa del hueso y limita su degradación, un enfoque que podría superar las limitaciones de las terapias actuales.

Potencial y proyecciones para la salud pública

Científicos alemanes muestran que la molécula AP503 promueve tanto el fortalecimiento del hueso como la reducción de daño, lo que podría conducir a estrategias innovadoras para combatir la osteoporosis y mejorar la salud esquelética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los autores, el impacto de este descubrimiento puede extenderse más allá de la salud ósea. Investigaciones previas del equipo de Leipzig han mostrado que la activación del receptor identificado también mejora la fuerza muscular esquelética, ya que la vía molecular que potencia la formación ósea influye sobre las células musculares, promoviendo la comunicación entre ambos tejidos y favoreciendo su desarrollo conjunto. Mantener huesos y músculos fuertes es fundamental para reducir caídas, fracturas y pérdida de autonomía en la vejez.

La destacada investigadora científica alemana, actualmente líder de grupo en el Instituto de Bioquímica, Dra. Juliane Lehmann, autora principal del trabajo, subraya que fortalecer ambos sistemas en forma simultánea aporta ventajas para una población que envejece. El enfoque representa una oportunidad para el desarrollo de tratamientos que no solo prevengan la pérdida ósea, sino que regeneren el tejido dañado y mejoren la calidad de vida.

El equipo de investigación continúa evaluando el compuesto de manera exhaustiva y analizando el funcionamiento del receptor en detalle. Los proyectos actuales exploran la aplicación de esta vía molecular para tratar otras enfermedades relacionadas con el hueso y conocer mejor su papel en el organismo.

Una década de investigación y nuevos desafíos

La investigación revela que la vía molecular que regula el receptor GPR133 también potencia la fuerza muscular, un avance relevante para reducir caídas y pérdida de autonomía en adultos mayores propensos a fracturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance surge tras una década de investigación sobre los receptores GPCR de adhesión en la Universidad de Leipzig. El trabajo forma parte del Centro de Investigación Colaborativa 1423, iniciativa alemana en ciencias de la vida, que investiga la dinámica estructural y la señalización de estos receptores. La institución se posiciona como referente internacional en el campo y aporta información para el diseño de nuevas terapias.

La osteoporosis, considerada una enfermedad silenciosa, suele avanzar sin síntomas hasta que ocurre una fractura. La identificación de GPR133 abre la posibilidad de tratamientos que no solo ralenticen la pérdida ósea, sino que reconstruyan el tejido y devuelvan su resistencia original.

Los próximos pasos incluyen pruebas adicionales para confirmar la seguridad y eficacia del compuesto en humanos. El objetivo final apunta a establecer terapias que permitan mantener huesos fuertes y sanos durante toda la vida, con beneficios para la salud pública y la autonomía de las personas mayores.